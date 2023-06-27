В окупованій Голій Пристані мешканці досі залишаються без світла, газу та водопостачання

Станом на ранок 27 червня залишаються підтопленими східна та центральна частина міста Гола Пристань, рівень води в яких залишається до 1 м. Відтоку води майже немає.

Про це повідомили у Голопристанській МВА, інформує Цензор.НЕТ.

"На вулицях міста залишаються повалені дерева разом зі сміттям та мулом після підтоплення. Більша частина міста, яка зазнали підтоплення – без електро- та газопостачання. Водопостачання та водовідведення в багатоквартирних будинках не відновлено. Жителі цих мікрорайонів міста Гола Пристань самотужки доставляють воду з приватних садиб", - йдеться у повідомленні.

У Великокардашинському старостаті ситуація залишається без змін, зв'язок майже відсутній, електропостачання не відновлено. Рівень води не знизився.

У селах Кардашинка та Кохани підтопленими залишаються берегові частини сіл та домоволодінь, які знаходяться в низині. Також залишаються проживати до 40 осіб.

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