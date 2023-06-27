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Новини
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Я віддавав розпорядження щодо приведення армії у повну бойову готовність, - Лукашенко про повстання "вагнерівців" у РФ

лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, на фоні подій у Росії віддав розпорядження щодо приведення армії в повну бойову готовність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Пул Первого

"Мною були віддані всі розпорядження щодо приведення армії в повну бойову готовність", - зазначив він.

"Не приховую, було боляче спостерігати за подіями, які відбувалися на півдні Росії. Не тільки мені. Багато наших громадян прийняли їх близько до серця. Тому що Батьківщина одна. Враховуючи роль Білорусі у вирішенні цієї ситуації, повинен у цьому колі сказати кілька слів про те, що трапилося, і пояснити нашу позицію і ухвалені рішення, особливо у світлі останніх вкидів і інсинуацій, які все більше і більше з'являються, особливо в російських засобах масової інформації, тим більше, що наші швидкі заметушилися, правда, фальстарт відбувся", - цитує Лукашенка БелТа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Лукашенка заявили, що домовилися з Пригожиним про зупинку руху "вагнерівців" на території Росії

Автор: 

армія рф (17698) Білорусь (7958) Лукашенко Олександр (2659) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+8
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27.06.2023 11:09
+8
- Сказав Товсь
- і що?
- і фсьо
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27.06.2023 11:10
+7
Лука відчуває, що нічого, окрім війни, вже не може дати холопам!
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27.06.2023 11:11
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27.06.2023 11:09 Відповісти
- Сказав Товсь
- і що?
- і фсьо
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27.06.2023 11:10 Відповісти
І відправив будувати базові табори для "повстанців".
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27.06.2023 11:10 Відповісти
Лука відчуває, що нічого, окрім війни, вже не може дати холопам!
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27.06.2023 11:11 Відповісти
Що це ще базікало там щоки роздуває? Воно хіба що фритюрниці привів в повну бойову готовність.
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27.06.2023 11:17 Відповісти
бульбеники и война в 90% єто разные понятия,нация ни рыба ни мясо,пару зарядов хаймарса и разбегуться те 20 екипажей танков и бмп,вот и все парадное войско,которое гильзы ищет после обсерания от обычного развед.дрона).
другое дело русня ,те кровожадные твари,а бульбеныки божие одуванчики в большинстве своем,в этом плане кацапье даже больше уважения вызывает.
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27.06.2023 11:22 Відповісти
pffft...i sho ? kartoshkoi zakidivati hoteli ?
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27.06.2023 11:15 Відповісти
Чёта песенка из "бременских музыкантов" вспомнилась. "Если рядом воробей - мы готовим пушку"
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27.06.2023 11:17 Відповісти
треба показати свою "важливість" перед васалом
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27.06.2023 11:21 Відповісти
Гондон штопанный. Отрабатывает 30 серебренников. Гнида
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27.06.2023 11:50 Відповісти
Каритопляний вояка... недавно здихав наче...
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27.06.2023 12:06 Відповісти
Багато наших громадян прийняли їх близько до серця. Тому що Батьківщина одна.

Що там за Батьківщина така на расее у ваших громадян?
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27.06.2023 12:17 Відповісти
Як же задовбали ці совкодрочери!
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27.06.2023 12:26 Відповісти
Це перше, що зробив Тарган приземлившись у Туреччині.
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27.06.2023 14:13 Відповісти
Вояко сраний! Вагнер прийде порядок наведе. Для того цей цирк на дроті і зварганено.
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27.06.2023 14:22 Відповісти
 
 