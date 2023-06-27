Я віддавав розпорядження щодо приведення армії у повну бойову готовність, - Лукашенко про повстання "вагнерівців" у РФ

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, на фоні подій у Росії віддав розпорядження щодо приведення армії в повну бойову готовність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Пул Первого.

"Мною були віддані всі розпорядження щодо приведення армії в повну бойову готовність", - зазначив він.

"Не приховую, було боляче спостерігати за подіями, які відбувалися на півдні Росії. Не тільки мені. Багато наших громадян прийняли їх близько до серця. Тому що Батьківщина одна. Враховуючи роль Білорусі у вирішенні цієї ситуації, повинен у цьому колі сказати кілька слів про те, що трапилося, і пояснити нашу позицію і ухвалені рішення, особливо у світлі останніх вкидів і інсинуацій, які все більше і більше з'являються, особливо в російських засобах масової інформації, тим більше, що наші швидкі заметушилися, правда, фальстарт відбувся", - цитує Лукашенка БелТа.

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