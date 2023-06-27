Ігнат про "Залізний купол" для України: "Незрозуміло, як вони збираються втілити це у життя"
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат скептично ставиться до пропозиції американських сенаторів Грема та Ван Голлена передати Україні одну з батарей системи "Залізний купол".
Про це він сказав у коментарі Ліга.нет, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Ігната, "Залізний купол" є однією цільною системою, і якщо її передавати Україні, то всю одразу. "Незрозуміло, як вони збираються втілити це у життя", - прокоментував Ігнат ініціативу сенаторів.
Відповідаючи на запитання, чи буде ця система ПРО ефективною в Україні, якщо припустити, що США передасть цілу систему, спікер Повітряних сил ухилився від прямої відповіді, зазначивши, що "все складно".
Після цього Ігнат жартома запропонував "взяти" новітній комплекс ППО "Праща Давида", яку ще називають "Чарівною паличкою".
У завершенні він висловив сумнів щодо того, що Україна колись отримає ізраїльські системи ППО/ПРО.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Американські сенатори Кріс Ван Голлен і Ліндсі Грем закликали Комітет Сенату у справах збройних сил сприяти передачі додаткових засобів протиповітряної оборони в Україну, зокрема системи "Залізний купол".
Система протиповітряної та протиракетної оборони "Залізний купол" ізраїльської оборонної компанії Rafael у партнерстві з американською Raytheon, в створення якої США вклали близько 3 мільярдів доларів, зарекомендувала себе як один із найефективніших засобів знищення ракет малої дальності. Проте вона не створювалася для протидії крилатим ракетам, якими Росія регулярно обстрілює Україну, а уряд Ізраїлю відмовлявся надати Україні технологію "Залізного купола", пояснюючи своє рішення таємністю цієї розробки.
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але якщо ви єврей то так і кажіть, я не буду на вас, євреїв, витрачати час.
не треба мені писати, я вже зрозумів що ви холуй і об вас ваші єврейські друзі витирають ноги.
Занадто тривале дитинство, коли звичка шукати винного у своїх бідах будь-кого, крім себе самого, стає головною рисою характеру
Дитина, вона і є дитина.
Велика, злісна, агресивна, але все ж таки за рівнем розвитку явний дитячий садок і шукати у нього якісь далекі та зловісні плани не варто
Залізний Купол має три основні складові:
Радар виявлення та відстеження - виробництва ізраїльської оборонної компанії Elta;
Командний центр батареї - створений ізраїльським виробником програмного забезпечення mPrest Systems;
Пускова установка - яка запускає ракети-перехоплювачі Tamir оснащені електро-оптичними давачами і декількома крилами стернового керування для високої маневровості.
Тобто ця система має такі ж складові як і будь яка інша система ППО/ПРО і ні в кого питань не має як саме її використовувати, а в Ігната Є! То це викликає вже в мене питання - у Ігната розум взагалі є, чи він його лише імітує і не знає що із справжнім розумом робити???!!!
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Чого він узагалі несе?
Він хоча б розуміє, що таке ЗК взагалі.
Система складається із трьох компонентів і одне без іншого не працює. Тільки коли всі разом, це одиниця. А кожне окремо, це не 1/3, а 0.
1. Многоцелевая радиолокационная станция (РЛС) EL/M-2084 компании ELTA Systems[25]. Предназначена для точной идентификации цели и определения траектории её полета.
2. Многоцелевая радиолокационная станция (РЛС) EL/M-2084 компании ELTA Systems[25]. Предназначена для точной идентификации цели и определения траектории её полета.
3. Три пусковые установки с 20-ю ракетами-перехватчиками «Тамир». Длина ракеты: 3 м, диаметр: 160 мм, масса: 90 кг
1. Многоцелевая радиолокационная станция (РЛС) EL/M-2084 компании ELTA Systems[25]. Предназначена для точной идентификации цели и определения траектории её полета.
2. Центр управления огнём. Время от момента обнаружения цели до запуска ракеты-перехватчика: несколько секунд.
3. Три пусковые установки с 20-ю ракетами-перехватчиками «Тамир». Длина ракеты: 3 м, диаметр: 160 мм, масса: 90 кг
Як можна захистити чималу територію України однією батареєю Залізного купола , батареєю SAMP/T , двома батареями Патріот , і кількома Ірисами . ?? Курям на сміх .
Таке мляве і поштучне надання нам західних систем ППО , тільки додає впевненості кацапам в тому що треба продовжувати бомбардування України .
Тобі для довідки - одна батарея Патріот , закриває площу 14 тис км 2 .
От тобі й - зрада ..
Ти хлопче - сплутав грішне з праведним . Одна пускова закриває територію 3,5 тис км2 , а не батарея .!! Батарея складається мінімум з 4 пускових . 4 х 3,5 = 14 ..
То я ще раз запитую , ти вважаєш що 2 батареї Патріотів достатньо для покриття України . ??
Якщо ні то до чого твої обурення , тим що я обурююсь такою млявою допомогою союзників .?
Ще раз - тобі для довідки .. Лише в одних США на озброєнні знаходиться більше 1100 пу . Тобто зброя є , але дають її по чайній ложечці . Дістало на це вже дивитись ,, нате вам трішки зараз , трішки дамо завтра , трішки через рік і т.д. Немов знущаються .. Набуя ці приколи ? Чому не можна надати все зразу ,, навіщо все це розтягувати це в часі ?? США ж чудово розуміють що двох батарей мало на таку територію . Для Києва достатньо , так , а інші міста значить - нехай кацапи нищать ?
Що це як не затягування війни ?
FACEPALM....vot nahera cei vyser ? da sho s nim ne tak ? vrodi normlnim byv vse eto vremja....a tut na te...
ЗК розроблявся для "цілей, що низько летять" і збиває ці цілі супер-пупер дорога і наворочена ракета Тамір. А що це за ціль - водопровідна труба за 100 дол. або ******** винищувач за 50 млн. їй не має значення. У своєму діапазоні висот та швидкостей для неї перешкод немає. Буде балістика на низькій траєкторії, і її теж зіб'є.
А кількість цих комплексів дуже обмежена.
Починали з 5-6 на весь Ізраїль, зараз, можливо, є 12-15. Але все одно не вистачає - горить на півночі, перетягують із півдня, і навпаки.
Два ЗК передані Америці не для практичного застосування, а для випробувань
Iron Dome создан для распределенного развертывания. Каждая пусковая установка, содержащая 20 перехватчиков, развертывается независимо и управляется удаленно через безопасное беспроводное соединение. Каждая батарея «Железного купола» способна защитить городскую территорию площадью около 150 квадратных километров.
Джерело (у перекладі з англ.): https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_Dome#cite_note-40
Давайте всё и побольше.