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Ігнат про "Залізний купол" для України: "Незрозуміло, як вони збираються втілити це у життя"

ігнат

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат скептично ставиться до пропозиції американських сенаторів Грема та Ван Голлена передати Україні одну з батарей системи "Залізний купол".

Про це він сказав у коментарі Ліга.нет, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Ігната, "Залізний купол" є однією цільною системою, і якщо її передавати Україні, то всю одразу. "Незрозуміло, як вони збираються втілити це у життя", - прокоментував Ігнат ініціативу сенаторів.

Читайте: Сенатори США закликали надати Україні більше систем ППО, у т.ч. систему "Залізний купол"

Відповідаючи на запитання, чи буде ця система ПРО ефективною в Україні, якщо припустити, що США передасть цілу систему, спікер Повітряних сил ухилився від прямої відповіді, зазначивши, що "все складно".

Після цього Ігнат жартома запропонував "взяти" новітній комплекс ППО "Праща Давида", яку ще називають "Чарівною паличкою".

У завершенні він висловив сумнів щодо того, що Україна колись отримає ізраїльські системи ППО/ПРО.

Також читайте: Про розгортання SAMP/Т в Україні оголосить командувач Повітряних сил, - Ігнат

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Американські сенатори Кріс Ван Голлен і Ліндсі Грем закликали Комітет Сенату у справах збройних сил сприяти передачі додаткових засобів протиповітряної оборони в Україну, зокрема системи "Залізний купол".

Система протиповітряної та протиракетної оборони "Залізний купол" ізраїльської оборонної компанії Rafael у партнерстві з американською Raytheon, в створення якої США вклали близько 3 мільярдів доларів, зарекомендувала себе як один із найефективніших засобів знищення ракет малої дальності. Проте вона не створювалася для протидії крилатим ракетам, якими Росія регулярно обстрілює Україну, а уряд Ізраїлю відмовлявся надати Україні технологію "Залізного купола", пояснюючи своє рішення таємністю цієї розробки.

Автор: 

ППО (3255) Сенат США (603) Повітряні сили (2723) Ігнат Юрій (794)


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Топ коментарі
+18
Ігнат, замовкни і не заважай сенатору Грему та іншим друзям України вибивати нам допомогу.
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27.06.2023 11:26
+12
А якщо купол накатати з асфальту?
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27.06.2023 11:26
+6
Жартома?? Жартівник...треба не відмовлятись не від чого. Хлопці пристосують. Джавелини теж не так використовували.
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27.06.2023 11:25
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Блін. Нашо отой зоопарк? Вже постачають Іріси та Петріоти. От і постачайте їх, тільки більше. Чи треба шоб в кожній області була своя, не сумісна з іншими система?
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27.06.2023 11:24 Відповісти
може, тому, що для захисту великої країни ми потребуємо значно більше одиниць ППО, ніж нам здатні передати Петріотів, Ірісів та ін.?
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27.06.2023 11:41 Відповісти
Можна і єрмака возити в клітці і не казати маршрут
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27.06.2023 11:49 Відповісти
У США є дві системи "Залізний купол" і вони здатні збивати балістику, наприклад С300, якими обстрілюють Харків.
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27.06.2023 12:02 Відповісти
Так це ти вже думай
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27.06.2023 11:24 Відповісти
Хаи накривають -- шоб ми не накрились жіночим половим органом .
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27.06.2023 11:25 Відповісти
Жартома?? Жартівник...треба не відмовлятись не від чого. Хлопці пристосують. Джавелини теж не так використовували.
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27.06.2023 11:25 Відповісти
А якщо купол накатати з асфальту?
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27.06.2023 11:26 Відповісти
Над цим зевлада працює.Уже закуповують систему виявлення та оповіщення-барабани великого діаметру.
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27.06.2023 11:33 Відповісти
Тоді не хвате на яйця резнікова! А всі в курсі, шо війсковий збір йде в загальний бюджет? То ми платимо, а вони його пиляють. А військо то до волонтерів!
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27.06.2023 11:33 Відповісти
Ігнат, замовкни і не заважай сенатору Грему та іншим друзям України вибивати нам допомогу.
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27.06.2023 11:26 Відповісти
Ігнат загрався в Арестовича. Давай, ще речник гів..ця накидає на зусилля сенаторів, бо малувато трампістів у Конгресі.
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27.06.2023 23:13 Відповісти
зато назва гарна-"Залізний купол"
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27.06.2023 11:27 Відповісти
Краще одразу "Залізний капут"...
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27.06.2023 11:43 Відповісти
система єврейська, євреї ненавидять українців, отже чекати на той залізний купол то як чекати на таки меркава - життя пройде а не дочекаєшся.
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27.06.2023 11:29 Відповісти
І звідки в тебе "Сашко" така "достовірна" інформація про "ненависть" євреїв до українців. Це тобі )(уйло (він же путін) доповіло чи Солов'їв особисто по секрету сповістив?! Ну ти й брехло рашистське, яких ще світ не бачив!!!
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27.06.2023 11:36 Відповісти
навідміну від такого бидляка як ви я аналізую факти і якщо щось заявляю то це тому що маю аргументацію і докази.

але якщо ви єврей то так і кажіть, я не буду на вас, євреїв, витрачати час.
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27.06.2023 11:40 Відповісти
На відміну від такого брехуна та ДІЙСНО бидло-хама як ти "Сашко" я аналізую ФАКТИ згідно яких і у власному оточені маю євреїв за походженням, і багацько тих в кого родичі живуть у Ізраїлі, і бачу публічні висловлювання посадових осіб Ізраїлю, та ще й усі ми маємо єврея президента України, і у ЖОДНОМУ випадку не маємо якоїсь ненависті з боку ізраїльтян але ЧУДОВО БАЧИМО як особисто )(уйло (він же путін), уся рашистська пропаганда намагається якраз посварити українців з євреями розповсюджуючи відверту брехню як робиш це й ТИ!!! Тож шавка кремлівська - йди до крейсера "Москва" - ТАМ ТВОЄ МІСЦЕ!!!
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27.06.2023 11:52 Відповісти
що треба щоб розмова про скотство євреїв перемкнулася на иншу розмову - треба просто почати кидати образи опоненту і все, розмова про єврейське скотство заглохла.

не треба мені писати, я вже зрозумів що ви холуй і об вас ваші єврейські друзі витирають ноги.
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27.06.2023 11:57 Відповісти
Треба щоб ти "Сашко" перестав розповсюджувати антисемітизм, расизм, нацизм, рашизм яки є між собою братами!!! Це об тебе твої кремлядські пани витерли ноги, а ти все одно продовжуєш їх ідеї розповсюджувати!!!
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27.06.2023 12:12 Відповісти
З усіх перерахованих вами "ізмів" у нього є лише один - інфантилізм.
Занадто тривале дитинство, коли звичка шукати винного у своїх бідах будь-кого, крім себе самого, стає головною рисою характеру
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27.06.2023 12:17 Відповісти
Ви про нього кращої думки ніж він заслуговує, бо при наявності інфантилізму він був би байдужим до усього, а саме байдужості я в ньому й не бачу, швидше агресивність яку він усім нав'язує з метою пересварити народи між собою надаючи їм брехливих рис які, до речі, приписує пропаганда саме заради розбрату. Так само кремлядські пропагандисти зробили з українців "ворогів" та "нелюдів" в очах роССіян, а українці зненавиділи них вже за конкретні вчинки у вигляді окупації території України, повномасштабний напад який супроводжується дійсно нелюдськими вчинками з боку цих самих "визволителів"!!!
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27.06.2023 12:38 Відповісти
Я б все-таки не демонізував цього примітиву.
Дитина, вона і є дитина.
Велика, злісна, агресивна, але все ж таки за рівнем розвитку явний дитячий садок і шукати у нього якісь далекі та зловісні плани не варто
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27.06.2023 12:45 Відповісти
idiot
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27.06.2023 12:11 Відповісти
сашко *******
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27.06.2023 12:47 Відповісти
Та там навіть просто PR складова працюватиме. Ігнате, от не ****** би ти, хлопче. Задовбали ці "речники", слів не вистачає цензурних як.
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27.06.2023 11:30 Відповісти
Якшо гнату то все "сложно", то най не ******* де інде
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27.06.2023 11:31 Відповісти
Залізний купол - пересувна всепогодна система протиповітряної оборони[5], розроблена ізраїльським підприємством Rafael Advanced Defense Systems.

Залізний Купол має три основні складові:
Радар виявлення та відстеження - виробництва ізраїльської оборонної компанії Elta;
Командний центр батареї - створений ізраїльським виробником програмного забезпечення mPrest Systems;
Пускова установка - яка запускає ракети-перехоплювачі Tamir оснащені електро-оптичними давачами і декількома крилами стернового керування для високої маневровості.

Тобто ця система має такі ж складові як і будь яка інша система ППО/ПРО і ні в кого питань не має як саме її використовувати, а в Ігната Є! То це викликає вже в мене питання - у Ігната розум взагалі є, чи він його лише імітує і не знає що із справжнім розумом робити???!!!
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27.06.2023 11:32 Відповісти
За словами Ігната, "Залізний купол" є однією цільною системою, і якщо її передавати Україні, то всю одразу. "Незрозуміло, як вони збираються втілити це у життя", - прокоментував Ігнат ініціативу сенаторів.
________________________________________________________________________
Чого він узагалі несе?
Він хоча б розуміє, що таке ЗК взагалі.
Система складається із трьох компонентів і одне без іншого не працює. Тільки коли всі разом, це одиниця. А кожне окремо, це не 1/3, а 0.

1. Многоцелевая радиолокационная станция (РЛС) EL/M-2084 компании ELTA Systems[25]. Предназначена для точной идентификации цели и определения траектории её полета.
2. Многоцелевая радиолокационная станция (РЛС) EL/M-2084 компании ELTA Systems[25]. Предназначена для точной идентификации цели и определения траектории её полета.
3. Три пусковые установки с 20-ю ракетами-перехватчиками «Тамир». Длина ракеты: 3 м, диаметр: 160 мм, масса: 90 кг
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27.06.2023 11:32 Відповісти
Помилка:

1. Многоцелевая радиолокационная станция (РЛС) EL/M-2084 компании ELTA Systems[25]. Предназначена для точной идентификации цели и определения траектории её полета.
2. Центр управления огнём. Время от момента обнаружения цели до запуска ракеты-перехватчика: несколько секунд.
3. Три пусковые установки с 20-ю ракетами-перехватчиками «Тамир». Длина ракеты: 3 м, диаметр: 160 мм, масса: 90 кг
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27.06.2023 11:37 Відповісти
Знову - одну з батарей .. Надавати по одній батареї ППО в півроку , це якесь знущання зі здорового глузду .
Як можна захистити чималу територію України однією батареєю Залізного купола , батареєю SAMP/T , двома батареями Патріот , і кількома Ірисами . ?? Курям на сміх .
Таке мляве і поштучне надання нам західних систем ППО , тільки додає впевненості кацапам в тому що треба продовжувати бомбардування України .
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27.06.2023 11:35 Відповісти
Що за несинітниця "максиме"?! Будь яка система в окремому екземплярі є батареєю. Чим ти невдоволений. Той же "Патріот" наданий у кількості двох батарей!!! Хтось чув що передають полк, або дивізіон чогось?! Передають якусь кількість батарей, установок, штук і ніколи інакше!!! Бачу що у деяких вже істерики у пошуках до чого ж домахатися аби "зраду" розганяти!!!
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27.06.2023 11:41 Відповісти
... Ти що , і справді вважаєш що двох батарей Патріот достатньо для закриття території в 600 тис км2 .??? Я в шоці ... Тоді немає чого с тобою і обговорювати .
Тобі для довідки - одна батарея Патріот , закриває площу 14 тис км 2 .
От тобі й - зрада ..
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27.06.2023 11:48 Відповісти
Я не вважаю, а ЗНАЮ як і усі українці які побачили спроможності цих устаткувань по захисту Києва від ракет БУДЬ ЯКОГО типу. І ВСЮ Україну не зможе захистити навіть УСЯ наявна в Ізраїля система ППО, бо площа України набагато більша, але захистити якісь конкретні об'єкти, міста, що є ключовими для існування та забезпечення оборони нашої країни - зможе!!! І "Патріотів" щоб захистити УСЮ Україну на 100% мабуть у достатній кількості не зробив і сам виробник цих систем з початку їх випуску!!! А стосовно =Патріот= сповіщаю ДОСТОВІРНУ інформацію про те, що ОДНА батарея може захистити лише 3 750 км². Площа України - 603 700 км². От і рахуй! Швейцарія для свого захисту замовила 5 батарей системи "Патріот", і навіть цього їй на 100% не вистачає, тому все інше вони сподіваються захищати за допомогою літаків F-35. https://defence-ua.com/weapon_and_tech/jaku_teritoriju_zmozhut_perekriti_5_batarej_patriot_i_skilki_koshtuvatimut_raketi_do_nih-9697.html Посилання: Яку територію зможуть перекрити 5 батарей Patriot, і скільки коштуватимуть ракети до них
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27.06.2023 12:08 Відповісти
Якби ти знав , то цього б не писав .
Ти хлопче - сплутав грішне з праведним . Одна пускова закриває територію 3,5 тис км2 , а не батарея .!! Батарея складається мінімум з 4 пускових . 4 х 3,5 = 14 ..
То я ще раз запитую , ти вважаєш що 2 батареї Патріотів достатньо для покриття України . ??
Якщо ні то до чого твої обурення , тим що я обурююсь такою млявою допомогою союзників .?
Ще раз - тобі для довідки .. Лише в одних США на озброєнні знаходиться більше 1100 пу . Тобто зброя є , але дають її по чайній ложечці . Дістало на це вже дивитись ,, нате вам трішки зараз , трішки дамо завтра , трішки через рік і т.д. Немов знущаються .. Набуя ці приколи ? Чому не можна надати все зразу ,, навіщо все це розтягувати це в часі ?? США ж чудово розуміють що двох батарей мало на таку територію . Для Києва достатньо , так , а інші міста значить - нехай кацапи нищать ?
Що це як не затягування війни ?
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27.06.2023 13:33 Відповісти
Ти спочатку почитай про "купол" а потім варнякати будеш.
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27.06.2023 12:18 Відповісти
"Незрозуміло, як вони збираються втілити це у життя",

FACEPALM....vot nahera cei vyser ? da sho s nim ne tak ? vrodi normlnim byv vse eto vremja....a tut na te...
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27.06.2023 11:38 Відповісти
А чи був нормальний?! Я вже значний час спостерігаю деградацію речників, у тому числі від МО, родів військ, угруповуванням за напрямками, які через бажання займатися ВЛАСНИМ популізмом своєї особи, мабуть із бажання заробітку на інтерв'ю різним виданням, та за відсутності професіоналізму, видають ТАКЕ, що розумним точно це не назвеш!
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27.06.2023 11:45 Відповісти
nu neznaju , do sih ja evo nebachiv na purgametstve....vrode vse korotko po faktam govoril....a tut vdrug nachal inzhenera iz sebja stroiti - v mesto tovo shob podjakuvati sojuznika za dopomogu.
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27.06.2023 11:49 Відповісти
лучше деньгами???
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27.06.2023 11:46 Відповісти
Лучше. Пора депутатам обновлять парк старых бентли
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27.06.2023 11:55 Відповісти
Если отобрать у воров деньги то хватит на купол для всей Украины
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27.06.2023 11:54 Відповісти
Це не на часі.
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27.06.2023 12:02 Відповісти
,,Залізний Купол" може закрити Умань !
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27.06.2023 12:01 Відповісти
він точно перечитався про Нью-Васюки...
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27.06.2023 12:02 Відповісти
Дадуть чи ні, питання друге. А видавати оці зелені висери час від часу вже задовбали, тупорила зелень хоч би трохи ворушила мізками, коли говорити, а коли краще змовчати.
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27.06.2023 12:15 Відповісти
Знову ця маячня про "Залізний купол". По перше, ця система розроблялась про кустарних ракет "Касам" зроблених з труб і газових балонів. Проти балістичних ракет вона безкорисна. По друге, де вони візьмуть зайві установки. Якщо вони майже по штучно виробляються і стоять як мкс.
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27.06.2023 12:22 Відповісти
Трохи правильно, трохи не так.
ЗК розроблявся для "цілей, що низько летять" і збиває ці цілі супер-пупер дорога і наворочена ракета Тамір. А що це за ціль - водопровідна труба за 100 дол. або ******** винищувач за 50 млн. їй не має значення. У своєму діапазоні висот та швидкостей для неї перешкод немає. Буде балістика на низькій траєкторії, і її теж зіб'є.
А кількість цих комплексів дуже обмежена.
Починали з 5-6 на весь Ізраїль, зараз, можливо, є 12-15. Але все одно не вистачає - горить на півночі, перетягують із півдня, і навпаки.
Два ЗК передані Америці не для практичного застосування, а для випробувань
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27.06.2023 12:39 Відповісти
Для випробувань - один. Другий - доступний для розгортання на вимогу. У тому числі в Україні.
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27.06.2023 20:49 Відповісти
Система Iron Dome предназначена для противодействия ракетам малой дальности и 155-мм артиллерийским снарядам с дальностью действия до 70 километров (43 мили).

Iron Dome создан для распределенного развертывания. Каждая пусковая установка, содержащая 20 перехватчиков, развертывается независимо и управляется удаленно через безопасное беспроводное соединение. Каждая батарея «Железного купола» способна защитить городскую территорию площадью около 150 квадратных километров.

Джерело (у перекладі з англ.): https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_Dome#cite_note-40
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27.06.2023 20:57 Відповісти
Цікаво, а нам не потрібно буде прикривати аеродроми на яких будуть стояти ті F-16 про які стільки балаканини з кожної праски та й від того самого Ігната?
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27.06.2023 12:40 Відповісти
Ігнат про "Залізний купол" для України ....... ага, забыли у подпоруч. тьфу Игната спросить.
Давайте всё и побольше.
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27.06.2023 12:45 Відповісти
Еще один *******, наносящий так или иначе вред Украине
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27.06.2023 13:06 Відповісти
Больше всего непонятно другое, почему, если ты закончил авиационный ВУЗ и приходишь в военкомат, тебя запихивают в одно место пехоты, вместо службы по специальности. А из этого вытекает ответ, почему нет специалистов, что б интегрировать железный купол в структуру управления и целеуказания ВС ВСУ.
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27.06.2023 17:51 Відповісти
 
 