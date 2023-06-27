Ігнат про "Залізний купол" для України: "Незрозуміло, як вони збираються втілити це у життя"

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат скептично ставиться до пропозиції американських сенаторів Грема та Ван Голлена передати Україні одну з батарей системи "Залізний купол".

Про це він сказав у коментарі Ліга.нет, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Ігната, "Залізний купол" є однією цільною системою, і якщо її передавати Україні, то всю одразу. "Незрозуміло, як вони збираються втілити це у життя", - прокоментував Ігнат ініціативу сенаторів.

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Відповідаючи на запитання, чи буде ця система ПРО ефективною в Україні, якщо припустити, що США передасть цілу систему, спікер Повітряних сил ухилився від прямої відповіді, зазначивши, що "все складно".

Після цього Ігнат жартома запропонував "взяти" новітній комплекс ППО "Праща Давида", яку ще називають "Чарівною паличкою".

У завершенні він висловив сумнів щодо того, що Україна колись отримає ізраїльські системи ППО/ПРО.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Американські сенатори Кріс Ван Голлен і Ліндсі Грем закликали Комітет Сенату у справах збройних сил сприяти передачі додаткових засобів протиповітряної оборони в Україну, зокрема системи "Залізний купол".

Система протиповітряної та протиракетної оборони "Залізний купол" ізраїльської оборонної компанії Rafael у партнерстві з американською Raytheon, в створення якої США вклали близько 3 мільярдів доларів, зарекомендувала себе як один із найефективніших засобів знищення ракет малої дальності. Проте вона не створювалася для протидії крилатим ракетам, якими Росія регулярно обстрілює Україну, а уряд Ізраїлю відмовлявся надати Україні технологію "Залізного купола", пояснюючи своє рішення таємністю цієї розробки.