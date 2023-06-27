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Новини Агресія Росії проти України
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Підлітків у Бердянську росіяни стратили без суду. Червоний Хрест не допоміг, - Лубінець

лубінець

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що в Бердянську відбулася позасудова страта Росією двох українських підлітків - Тиграна Оганнісяна і Микити Ханганова. Лубінець звертався до Червоного Хреста, коли РФ проти них відкрила справу і вони були ще живі.

Про це він розповів під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ

Лубінець повідомив більше подробиць щодо підлітків, оскільки в ЗМІ були різні дані щодо їх смерті - одні говорили, що хлопці загинули під час перестрілки, а інші - що росіяни вбили їх ще раніше в СІЗО.

"На даний час єдине, що нам відомо – хлопці загинули. За моїми даними, це була страта і можливо після цього було якесь інсценування, щоб виправдити дії російських військовослужбовців", - додав він.

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Лубінець розповів, що після отримання інформації від слідчого комітету РФ про підозри підліткам в їх нібито намаганні провести диверсію на залізничній колії, одразу ж були звернення "по різних каналах до Росії, щоб, по-перше, нам надали всю інформацію про них, а, по-друге, щоб українських дітей повернули додому в Україну". Також було термінове звернення до МКЧХ, проте там заявили, що не мають доступу до т.о. Бердянська, тож не можуть виконати свій мандат.

"Тіла не віддали рідним загиблих хлопців. Я зі свого боку звертався по каналу комунікацій до Москалькової (Тетяна Москалькова - Уповноважена з прав людини у РФ. - Ред.) офіційно, щоб тіла хлопців повернули родичам в Україну", - розповів Лубінець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підлітків в окупованому Бердянську застрелив снайпер, рашисти не намагалися зберегти їхнє життя, - правозахисниця Решетилова

Автор: 

Бердянськ (470) діти (5123) Лубінець Дмитро (610)


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Топ коментарі
+45
На червоному хресті давно потрібтно поставити залізний хрест.
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27.06.2023 11:56
+43
Прийми Боже душі загиблих у бою Героїв Тиграна та Микити! Заспокой їх душі БОЖЕ!
Страшенний сум та нестерпний біль за Вами - КОЗАКИ!
Допоможі Боже рідним та близьким Українських дітей - Героїв, заспокой батьків!
Ми помстимося... Ми обовязково помстимося кожному та кожній рашистській тварюці!
Спіть спокійно Герої, Україна - Свята Мати Героїв завжди буде із Вами!
Герої не вмирають!
Слава Україні!
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27.06.2023 11:59
+29
А де коментар Верещук що розміновувала Чонгар та Херсонську область??? Бо "там же наші люди"
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27.06.2023 12:01
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Звірят реально шкода. Як тих, хто втратив хазяїнів і дім від рашистських обстрілів. Так і тих, що змушені їсти гнилу плоть кацапських нелюдів
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28.06.2023 18:08 Відповісти
Підар ниций жуй сраку мовчки.
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01.07.2023 16:50 Відповісти
Червоний хрест-кацапська підстилка
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27.06.2023 22:43 Відповісти
червоний хрест - мафіозна міжнародна структура, яка створена для ухилення від сплати податків. Це приватна фірма, зареєстрована в швейцарії, власники там різні князі та барони з старих сімей європи. Вони типу переводять бабки на благодійність і так уникають оподаткуваня. Заодно, допомагають своїм партнерам - підорам, що обкрадають співвітчизників. Той же фірташ, або ахметов і т.д. Не дивно, що вони й путіну допомагають, там сотні мільярдів виведені з расєї і приникані. Прості наївняки чомусь думають, що це якась міжнародна хрінь, типу ЮНЕСКО)) хоча навіть у вікіпедії прямо сказано - приватна шарашка, має особливі умови по податках. Переїзний офшор.
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27.06.2023 23:56 Відповісти
"у нього в руках був бойовий автомат, якби він здався то може і не стратили", "взяв в руки оружие они подписали себя на смерть", когда прийдет День Победы, вы суки будете среди нас.......
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28.06.2023 02:43 Відповісти
Не Красный крест разминировал проходы, а Зеленский и его шайка.
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28.06.2023 07:36 Відповісти
Лубінець все розуміє що червоний хрест це безнадійна організація
Але будь-яка людина яка працювала б на його місці теж по інструкції зверталася б до червоного хреста
На війні правил немає а рашисти прийшли для того щоб знищити український народ
І взагалі яким чином міг би червоний хрест запобігти трагедії коли
РФ не дотримується міжнародного права а розуміє тільки силу
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28.06.2023 07:38 Відповісти
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