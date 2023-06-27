Підлітків у Бердянську росіяни стратили без суду. Червоний Хрест не допоміг, - Лубінець

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що в Бердянську відбулася позасудова страта Росією двох українських підлітків - Тиграна Оганнісяна і Микити Ханганова. Лубінець звертався до Червоного Хреста, коли РФ проти них відкрила справу і вони були ще живі.

Про це він розповів під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Лубінець повідомив більше подробиць щодо підлітків, оскільки в ЗМІ були різні дані щодо їх смерті - одні говорили, що хлопці загинули під час перестрілки, а інші - що росіяни вбили їх ще раніше в СІЗО.

"На даний час єдине, що нам відомо – хлопці загинули. За моїми даними, це була страта і можливо після цього було якесь інсценування, щоб виправдити дії російських військовослужбовців", - додав він.

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Лубінець розповів, що після отримання інформації від слідчого комітету РФ про підозри підліткам в їх нібито намаганні провести диверсію на залізничній колії, одразу ж були звернення "по різних каналах до Росії, щоб, по-перше, нам надали всю інформацію про них, а, по-друге, щоб українських дітей повернули додому в Україну". Також було термінове звернення до МКЧХ, проте там заявили, що не мають доступу до т.о. Бердянська, тож не можуть виконати свій мандат.

"Тіла не віддали рідним загиблих хлопців. Я зі свого боку звертався по каналу комунікацій до Москалькової (Тетяна Москалькова - Уповноважена з прав людини у РФ. - Ред.) офіційно, щоб тіла хлопців повернули родичам в Україну", - розповів Лубінець.

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