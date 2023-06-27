У низці регіонів оголошували тривогу. Були пуски, ракети рухалися у напрямку Кременчука, - Повітряні сили (оновлено)

Повітряні сили повідомили про загрозу ракетних ударів по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Станом на 11.55 у низці регіонів оголошено повітряну тривогу.

Наразі карта тривог виглядає так:

Там часом Повітряні сили повідомили про пуски ракет, які заходять із Сумщини і рухаються у напрямку Кременчука!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ігнат про "Залізний купол" для України: "Незрозуміло, як вони збираються втілити це у життя"

"Терміново пройдіть в укриття! Ракетна загроза!", - зазначив глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Згодом телеграм-канали повідомили про вибухи у Кременчуці.

Станом на 12.07 Повітряні сили оголосили про відбій ракетної небезпеки по всіх областях.

Наразі карта тривог виглядає так: