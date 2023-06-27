УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11831 відвідувач онлайн
Новини
4 372 4

У низці регіонів оголошували тривогу. Були пуски, ракети рухалися у напрямку Кременчука, - Повітряні сили (оновлено)

Повітряні сили повідомили про загрозу ракетних ударів по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Станом на 11.55 у низці регіонів оголошено повітряну тривогу.

Наразі карта тривог виглядає так:

У низці регіонів оголошували тривогу. Були пуски, ракети рухалися у напрямку Кременчука, - Повітряні сили 01

Там часом Повітряні сили повідомили про пуски ракет, які заходять із Сумщини і рухаються у напрямку Кременчука!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ігнат про "Залізний купол" для України: "Незрозуміло, як вони збираються втілити це у життя"

"Терміново пройдіть в укриття! Ракетна загроза!", - зазначив глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Згодом телеграм-канали повідомили про вибухи у Кременчуці.

Станом на 12.07 Повітряні сили оголосили про відбій ракетної небезпеки по всіх областях.

Наразі карта тривог виглядає так: 

У низці регіонів оголошували тривогу. Були пуски, ракети рухалися у напрямку Кременчука, - Повітряні сили 02

Автор: 

Кременчук (296) Повітряні сили (2723) повітряна тривога (931)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як виходю на балькон, так і тривога. Не інакше як підглядають.
показати весь коментар
27.06.2023 12:04 Відповісти
То може перестаньте виходити?)
показати весь коментар
27.06.2023 12:06 Відповісти
Покурити -- кидаите цю шкідливу звичку
показати весь коментар
27.06.2023 12:09 Відповісти
Знову кацапи паливну кризу хочуть зробити в Україні?
показати весь коментар
27.06.2023 12:17 Відповісти
 
 