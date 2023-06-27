У низці регіонів оголошували тривогу. Були пуски, ракети рухалися у напрямку Кременчука, - Повітряні сили (оновлено)
Повітряні сили повідомили про загрозу ракетних ударів по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Станом на 11.55 у низці регіонів оголошено повітряну тривогу.
Наразі карта тривог виглядає так:
Там часом Повітряні сили повідомили про пуски ракет, які заходять із Сумщини і рухаються у напрямку Кременчука!
"Терміново пройдіть в укриття! Ракетна загроза!", - зазначив глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Згодом телеграм-канали повідомили про вибухи у Кременчуці.
Станом на 12.07 Повітряні сили оголосили про відбій ракетної небезпеки по всіх областях.
Наразі карта тривог виглядає так:
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5 копійок
показати весь коментар27.06.2023 12:04 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар27.06.2023 12:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Валентин Коваль #550884
показати весь коментар27.06.2023 12:09 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
юрий Шмалько #512164
показати весь коментар27.06.2023 12:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль