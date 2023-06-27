79% українців хочуть закритих кордонів з РФ і віз, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Більшість українців (79%) хочуть мати з Росією закриті кордони та візи. Лише 0% хотіли б, щоб країни були дружніми, 1% - об’єдналися в одну країну.
Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), повідомляє Цензор.НЕТ.
КМІС задає українцям питання про відносини з РФ вже понад 15 років.
Перед Революцією гідності переважна більшість українців (70%) хотіли бачити країни незалежними, але дружніми державами... Після окупації Криму і початку війни на Донбасі значно зросла частка тих, хто вважав, що відносини мають бути як з іншими державами (з 15% до 44%), хоча все одно 48% вважали, що країни мають лишатися дружніми", - йдеться у повідомленні КМІС.
Після широкомасштабного вторгнення частка тих, хто хоче мати закриті кордони, візи та митницю з державою-агресором зросла до 79%, ідентичний показник був також у липні 2022 року та травні 2023 року.
Окрім цього, згідно з опитуванням, закриті кордони з Росією хочуть мати 75% жителів сходу та 73% - півдня. До 2014 року в усіх регіонах переважна більшість українців бачили країни дружніми з відкритими кордонами, без віз і митниць.
При цьому 70% тих, хто спілкується вдома переважно або тільки російською мовою, вважають, що з РФ потрібно мати закриті кордони, візи і митниці.
Опитування було проведене з 26 травня по 5 червня за допомоги телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Було опитано 984 респонденти з усіх регіонів, крім окупованого Криму. Похибка не має перевищувати 3,4%.
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Кацап - раб *********** на швабре.
РФ - страна террорист.
*****&Кацапи&РФія - ПНХ!
Хочете підтримувати зв'язки з ворогом - квиток в один кінець без права повернення.
я ж тільки 2 місяці як відсутній.
а взагалі не зрозуміло - навіщо опитування під час війни? щоб що, щоб можна було без проблем їздити до окупанта?
Кацап- раб *********** на швабре.
РФія - страна террорист.
*****&Кацапьі&рфія - ПНХ.
"все це жжж - не просто так" (с)
Особисто я за рівчак з водою для крокодилів вздовж усього кордону на суходолі. Рептилій інколи підгодовувати виключно кацапами.
і от - ще одне "репрезентативне" опитування. репрезентує хотєлки опу, не інакше
Перемикайтеся з тєлємарафєту на ютуб Гео Лероса та йому подібних, якшо бажаєте знати істину справ у Країні.
Визы давать только тем кто сможет выговорить "пяляниця", сможет ответить на "Слава Украине", и споёт известную песенку харьковских ультрас
Ті, хто прийшли до лободи.
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Це як? Навіть той 1%, що хотів би об'єднатись в одну країну не хоче дружніх стосувних з росією? Тобто мета об'єднання - підкрастись поближче, щоб ніж в псіну було зручніше штиркати?
Та его сразу врагом народа обьвили
Никаких заборов с братьями строить нельзя.
Касабстан, не має права на існування! За багато століть, багато зла та смерті, принесла людству...