79% українців хочуть закритих кордонів з РФ і віз, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Більшість українців (79%) хочуть мати з Росією закриті кордони та візи. Лише 0% хотіли б, щоб країни були дружніми, 1% - об’єдналися в одну країну.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), повідомляє Цензор.НЕТ.

КМІС задає українцям питання про відносини з РФ вже понад 15 років.

Перед Революцією гідності переважна більшість українців (70%) хотіли бачити країни незалежними, але дружніми державами... Після окупації Криму і початку війни на Донбасі значно зросла частка тих, хто вважав, що відносини мають бути як з іншими державами (з 15% до 44%), хоча все одно 48% вважали, що країни мають лишатися дружніми", - йдеться у повідомленні КМІС.

Читайте: 86% українців вірять у Зеленського як у головнокомандувача. До вторгнення було 32%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Після широкомасштабного вторгнення частка тих, хто хоче мати закриті кордони, візи та митницю з державою-агресором зросла до 79%, ідентичний показник був також у липні 2022 року та травні 2023 року.

Окрім цього, згідно з опитуванням, закриті кордони з Росією хочуть мати 75% жителів сходу та 73% - півдня. До 2014 року в усіх регіонах переважна більшість українців бачили країни дружніми з відкритими кордонами, без віз і митниць.

Також читайте: 84% українців проти будь-яких територіальних поступок Росії, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

При цьому 70% тих, хто спілкується вдома переважно або тільки російською мовою, вважають, що з РФ потрібно мати закриті кордони, візи і митниці.

Також читайте: 84% українців не відчувають утисків російської мови, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Опитування було проведене з 26 травня по 5 червня за допомоги телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Було опитано 984 респонденти з усіх регіонів, крім окупованого Криму. Похибка не має перевищувати 3,4%.