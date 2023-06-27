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Новини
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79% українців хочуть закритих кордонів з РФ і віз, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

санкції

Більшість українців (79%) хочуть мати з Росією закриті кордони та візи. Лише 0% хотіли б, щоб країни були дружніми, 1% - об’єдналися в одну країну.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), повідомляє Цензор.НЕТ.

КМІС задає українцям питання про відносини з РФ вже понад 15 років.

Перед Революцією гідності переважна більшість українців (70%) хотіли бачити країни незалежними, але дружніми державами... Після окупації Криму і початку війни на Донбасі значно зросла частка тих, хто вважав, що відносини мають бути як з іншими державами (з 15% до 44%), хоча все одно 48% вважали, що країни мають лишатися дружніми", - йдеться у повідомленні КМІС.

Читайте: 86% українців вірять у Зеленського як у головнокомандувача. До вторгнення було 32%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Після широкомасштабного вторгнення частка тих, хто хоче мати закриті кордони, візи та митницю з державою-агресором зросла до 79%, ідентичний показник був також у липні 2022 року та травні 2023 року.

79% українців хочуть закритих кордонів з РФ і віз, - опитування КМІС 01

Окрім цього, згідно з опитуванням, закриті кордони з Росією хочуть мати 75% жителів сходу та 73% - півдня. До 2014 року в усіх регіонах переважна більшість українців бачили країни дружніми з відкритими кордонами, без віз і митниць.

Також читайте: 84% українців проти будь-яких територіальних поступок Росії, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

79% українців хочуть закритих кордонів з РФ і віз, - опитування КМІС 02

При цьому 70% тих, хто спілкується вдома переважно або тільки російською мовою, вважають, що з РФ потрібно мати закриті кордони, візи і митниці.

Також читайте: 84% українців не відчувають утисків російської мови, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

79% українців хочуть закритих кордонів з РФ і віз, - опитування КМІС 03

Опитування було проведене з 26 травня по 5 червня за допомоги телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Було опитано 984 респонденти з усіх регіонів, крім окупованого Криму. Похибка не має перевищувати 3,4%.

Автор: 

опитування (1961) росія (65800) візовий режим (361) КМІС (338)


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Топ коментарі
+21
маніпулятивне опитування. які візи? ніякіх віз. стіна, рови з крокодилами, мінні поля та кулемети.
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27.06.2023 12:12
+15
Після війни кордон зачинити наглухо, дозволяти виїзд в РФ з втратою громадянтства України і ніяких віз. В РФ пускати тільки дипломатів.

Хочете підтримувати зв'язки з ворогом - квиток в один кінець без права повернення.
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27.06.2023 12:12
+14
оставить только одну дверь , в которую будут заносить репарации.
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27.06.2023 12:05
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оставить только одну дверь , в которую будут заносить репарации.
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27.06.2023 12:05 Відповісти
можуть передавати репарації через турцію. з урахуванням 15% ердогану за коридор
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27.06.2023 12:14 Відповісти
Не треба ніяких дверей; репарації нехай перераховують через банк на спецрахунок. Ви тільки подумайте, скільки кацапів-під*рів забажають прослизнути у ті єдині двері?!
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27.06.2023 12:25 Відповісти
А як же бізнес вазелінового вови, не врахували?
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27.06.2023 12:07 Відповісти
чому не врахували? поїде туди сам після отримання російської візи та мутитиме бізнес стільки, скільки влізе.
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27.06.2023 12:17 Відповісти
У буцегарню воно поїде, а не по візі на московію.
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27.06.2023 12:26 Відповісти
поправляюсь. відсидить та поїде, як захоче
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27.06.2023 15:49 Відповісти
Путин-*****.
Кацап - раб *********** на швабре.
РФ - страна террорист.
*****&Кацапи&РФія - ПНХ!
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27.06.2023 12:18 Відповісти
і щоб заміновано було все на 20 км вглуб рашки...назавжди.
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27.06.2023 12:10 Відповісти
а де крокодили?
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27.06.2023 12:18 Відповісти
99% закрити все з рашизмом дебилизмом та верхушку кремля в КРЕМАТОРIЙ. "СЛАВА УКРАИНЕ" !
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27.06.2023 12:10 Відповісти
Знову опитування..скільки бабла в цю хрінь зарили????? Наюха під час війни такі нікчемні трати?? Чи у Вави офшори жерти знову просють???
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27.06.2023 12:11 Відповісти
маніпулятивне опитування. які візи? ніякіх віз. стіна, рови з крокодилами, мінні поля та кулемети.
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27.06.2023 12:12 Відповісти
крокодилам тут холодно, напалмом їх
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27.06.2023 14:30 Відповісти
Після війни кордон зачинити наглухо, дозволяти виїзд в РФ з втратою громадянтства України і ніяких віз. В РФ пускати тільки дипломатів.

Хочете підтримувати зв'язки з ворогом - квиток в один кінець без права повернення.
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27.06.2023 12:12 Відповісти
нахіба нам їхні шпигуни? із справжніх дипломатів у них тільки той, куди ***** свої біологічні матеріали складає
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27.06.2023 12:20 Відповісти
Одного не зрозумів: а нахєра нам дипломатія з кацапами? Ви вже забули, що виливається у кацапа з рота, коли він починає розмовляти? Ви забули, чого вартий той міжнародний папір, котрий вони підписують ?
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27.06.2023 12:31 Відповісти
я щось пропустив? а в нас зараз що, відкриті кордони з рашкою та безвіз?

я ж тільки 2 місяці як відсутній.

а взагалі не зрозуміло - навіщо опитування під час війни? щоб що, щоб можна було без проблем їздити до окупанта?
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27.06.2023 12:13 Відповісти
Путин-*****.
Кацап- раб *********** на швабре.
РФія - страна террорист.
*****&Кацапьі&рфія - ПНХ.
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27.06.2023 12:19 Відповісти
так таки так. але ж тут - про опитування чергове та мутне

"все це жжж - не просто так" (с)
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27.06.2023 12:21 Відповісти
А це як зрозуміти: ніхто не хоче, щоби країни були дружніми, але 1% бажає об'єднатися в одну країну?
Особисто я за рівчак з водою для крокодилів вздовж усього кордону на суходолі. Рептилій інколи підгодовувати виключно кацапами.
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27.06.2023 12:19 Відповісти
С-ка ще 21% вати чи дол#ойобів у країні.... навіть після того що Нелюди Рашисти наробили..... жОПЗЖ з ВР не позбутися ніколи з таким населенням.....
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27.06.2023 12:21 Відповісти
у єдиному марафоні наміряли 80% підтримки зє. при тому, що марафон майже ніхто не дивиться.
і от - ще одне "репрезентативне" опитування. репрезентує хотєлки опу, не інакше
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27.06.2023 12:23 Відповісти
Не звертайте уваги. На те він--і марафон, щоби пересічному українцю локшину на вуха розвішувати. Там же як не сирський, так єрмак, як не буратінка, так людина-хламідія... Плюс ціла купа проплачених владних сраколизів затуманюють нам очі та відволікають увагу від дєрібану усього, що можна вкрасти та віджати.
Перемикайтеся з тєлємарафєту на ютуб Гео Лероса та йому подібних, якшо бажаєте знати істину справ у Країні.
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27.06.2023 12:39 Відповісти
А шо тут дивного? Міряли у вигрібній ямі, там мабуть ЗЕленого лайна як раз 80%.
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27.06.2023 12:42 Відповісти
Железобетонный забор высотой 5м и толщиной 1м, ров перед забором шириной 10 метров с голодными крокодилами, а с нашей стороны ров с пираньями
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27.06.2023 12:21 Відповісти
Забыл добавить
Визы давать только тем кто сможет выговорить "пяляниця", сможет ответить на "Слава Украине", и споёт известную песенку харьковских ультрас
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27.06.2023 12:26 Відповісти
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27.06.2023 12:29 Відповісти
1% - об'єдналися в одну країну
Ті, хто прийшли до лободи.
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27.06.2023 12:21 Відповісти
Чергове "опитування", яке проводив невідомо хто невідомо як, при цьому ані мене, ані жодного із моїх родичів, друзів та знайомих традиційно ніхто ні про що не питав. Ну-ну, віримо, ага.
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27.06.2023 12:24 Відповісти
Господі, яке опитування, які візи, які відносини. Ви про що? Рів з крокодилами, паркан зі струмом і все додатково посипане дустом. Ось наша прекрасное далеко з росією.
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27.06.2023 12:26 Відповісти
А що це за бидло яке хоче об'єднатись в одну державу ?
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27.06.2023 12:39 Відповісти
Звичайні малороси холуєнки.
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27.06.2023 12:40 Відповісти
Ніначасі, свати крутятся, бабло мутится.
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27.06.2023 12:46 Відповісти
ті 21, що не хочуть - хай валять на рашку.
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27.06.2023 12:56 Відповісти
Нормальне опитування, а вот як опитують про Зеполководця якій не лох, чомусь постійно фальсифікації
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27.06.2023 13:04 Відповісти
" Лише 0% хотіли б, щоб країни були дружніми, 1% - об'єдналися в одну країну. "

-------------------------------------------------

Це як? Навіть той 1%, що хотів би об'єднатись в одну країну не хоче дружніх стосувних з росією? Тобто мета об'єднання - підкрастись поближче, щоб ніж в псіну було зручніше штиркати?
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27.06.2023 13:06 Відповісти
Помните как Яценюк пытался забор на границе без откатов построить?
Та его сразу врагом народа обьвили
Никаких заборов с братьями строить нельзя.
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27.06.2023 13:08 Відповісти
Безглузде опитування. Я хотів би взагалі повне блокування кордонів з рашкою, але в політиці так не буває. На жаль.
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27.06.2023 13:12 Відповісти
Точно не бывает? А как же блокування кордонов со всем миром для украинских мужиков?
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27.06.2023 13:31 Відповісти
Уточню, невозможно с законной точки зрения.
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27.06.2023 13:38 Відповісти
Також приєднуюсь до 1%! Тільки не об'єднати, а приєднати, до Великої України, не інакше, з державною мовою - Українська! Тільки ось, суперечки почнуться з Китаем, - Сибір...
Касабстан, не має права на існування! За багато століть, багато зла та смерті, принесла людству...
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27.06.2023 14:05 Відповісти
А нє... яке приєднання? Мені той лєпразорій і за гроші не потрібен.
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27.06.2023 15:27 Відповісти
Візи? Що за чухня? Полулюди мають бути "за парєбріком". На кордоні виключно мінні поля, колючий дріт під напругою і Зірка Смерті на постійному чергуванні.
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27.06.2023 15:26 Відповісти
На чиї гроші існує КМІС так тим в угоду і "свистить". 97% УКРАЇНЦІВ завжди буди проти безвізового режиму з Московією і лише 3% це невелике нацменшинство яке зараз при владі були "за". І тепер вони ж намагаються блокувати не дивлячись на те що московська нацменшина розв"язала війну з Україною.
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27.06.2023 16:39 Відповісти
 
 