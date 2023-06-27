Окупанти повертаються на позиції, які були затоплені після підриву Каховської ГЕС, - ОК "Південь"

Російські окупанти повертаються на позиції, які були підтоплені внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, і намагаються облаштувати там мінометні розрахунки.

Про це в ефірі "Свобода. Ранок" розповіла речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Повернення ми фіксуємо. Вони намагаються повернутися на ці відстані, які були для них недосяжними через високу воду. Там, де вода відходить, і навіть там, де вода ще не відійшла. Вони намагаються дістатися туди човнами і розгорнути свої позиції. Зокрема мінометні. На верхніх поверхах будинків, які не перебувають під водою, але розташовані настільки близько, щоби можна було застосовувати мінометні розрахунки в обстрілах правобережної Херсонщини", – розповіла Гуменюк.

Окупанти розміщують спеціально облаштовують позиції в житлових кварталах, аби прикриватись цивільними.

"Це підступна практика, яку вони використовують. Знову ховаються за цивільними об’єктами, цивільними людьми. Не надаючи допомогу і не використовуючи човни для допомоги цивільним, вони використовують їх для пересування своїх позицій", – сказала речниця ОК "Південь".

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