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Новини Війна
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Окупанти повертаються на позиції, які були затоплені після підриву Каховської ГЕС, - ОК "Південь"

орки,окупанти,арміярф,рашисти

Російські окупанти повертаються на позиції, які були підтоплені внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, і намагаються облаштувати там мінометні розрахунки.

Про це в ефірі "Свобода. Ранок" розповіла речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Повернення ми фіксуємо. Вони намагаються повернутися на ці відстані, які були для них недосяжними через високу воду. Там, де вода відходить, і навіть там, де вода ще не відійшла. Вони намагаються дістатися туди човнами і розгорнути свої позиції. Зокрема мінометні. На верхніх поверхах будинків, які не перебувають під водою, але розташовані настільки близько, щоби можна було застосовувати мінометні розрахунки в обстрілах правобережної Херсонщини", – розповіла Гуменюк.

Окупанти розміщують спеціально облаштовують позиції в житлових кварталах, аби прикриватись цивільними.

"Це підступна практика, яку вони використовують. Знову ховаються за цивільними об’єктами, цивільними людьми. Не надаючи допомогу і не використовуючи човни для допомоги цивільним, вони використовують їх для пересування своїх позицій", – сказала речниця ОК "Південь".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом доби по території Херсонщини ворог випустив майже 300 снарядів, дві людини зазнали поранення, - ОВА

Автор: 

армія рф (17698) Гуменюк Наталія (804) Херсонська область (5841)


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Топ коментарі
+14
Ну я не знаю, то може робіть щось? Не давайте їм повернутися? Чи неначасі? Який сенс в таких заявах, щоби що?
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27.06.2023 12:34
+6
Що саме, дурні інтерв'ю в ефірі? А пані речниця не хоче піти завали порозбирати чи ще чимось корисним зайнятися?
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27.06.2023 12:37
+4
Ця ''новина ''триває від початку війни
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27.06.2023 12:42
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Ну я не знаю, то може робіть щось? Не давайте їм повернутися? Чи неначасі? Який сенс в таких заявах, щоби що?
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27.06.2023 12:34 Відповісти
Роблять, що можуть.
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27.06.2023 12:35 Відповісти
Що саме, дурні інтерв'ю в ефірі? А пані речниця не хоче піти завали порозбирати чи ще чимось корисним зайнятися?
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27.06.2023 12:37 Відповісти
під вашим командуванням офлайн
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27.06.2023 12:39 Відповісти
По-перше, ви не маєте ніякого уявлення де я і шо роблю.
По-друге, просто зразу йдіть за рускім корабліком, срані боти подляка.
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27.06.2023 13:38 Відповісти
Ця ''новина ''триває від початку війни
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27.06.2023 12:42 Відповісти
"Окупанти розміщують спеціально облаштовують позиції в житлових кварталах, аби прикриватись цивільними." - це у цьому матеріалі.
А у нещодавньому відео на Цензорі.
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27.06.2023 12:45 Відповісти
а це несподіванка?
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27.06.2023 12:46 Відповісти
Мабуть нема чим накрити -- вже стільки часу шмаляють по Херсону Нікополю Марганцю.
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27.06.2023 12:59 Відповісти
Ну І які дії.
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27.06.2023 13:32 Відповісти
 
 