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Вільнюський саміт стане успішним, якщо НАТО запропонує чіткий алгоритм вступу України, - МЗС

нато

Київ вважатиме успішним саміт НАТО у Вільнюсі, якщо Альянс зробить рішучий крок до визначення чіткого алгоритму вступу України.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс на конференції "Україна та НАТО напередодні вільнюського саміту", що відбувається у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Заступник глави МЗС зауважив, що було би великим розчаруванням, якби вільнюський саміт 2023 року за рівнем розчарування повторив бухарестський саміт 2008 року.

"Вільнюський саміт можна буде вважати успішним, якщо союзники зроблять рішучий крок від розмитих формулювань про те, що Україна стане членом НАТО, до чіткого алгоритму, який покаже, як і коли це станеться", - сказав Перебийніс.

Усвідомлення того, що вступ України до НАТО незворотній, може стати фактором деескалації, вважає Перебийніс, оскільки зрештою Росія втратить формальний привід для війни.

"Де-факто Україна вже є членом НАТО і ефективно боронить східний фланг. Щоби остаточно визнати цю реальність, треба відмовитися від тих міфів, які Росія роками поширювала серед членів НАТО, пояснюючи там, що членство України в НАТО - це найчорніша з червоних ліній. Це дозволить подолати російський шантаж", - зауважив Перебийніс.

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Він висловив переконання, що прийняття факту вступу України в НАТО станеться так швидко, як і ставалося раніше з Болгарією, країнами Балтії чи Фінляндією.

Автор: 

МЗС (4157) НАТО (6503) членство в НАТО (1735) Перебийніс Євген (67)


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Топ коментарі
+6


Зачмиритель московита

@dujApuLDuR3XSQm

·

https://twitter.com/dujApuLDuR3XSQm/status/1673585995923570689 2 год

Так виглядає запрошення до повномасштабного нападу! Кацапи не могли ненапасти побачивши такий зброд дегенератів в керівництві України!

Ви зробили це разом, потвори!



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27.06.2023 12:41
+5
знову це ляпання язиком, нічого не буде на цьому самміті, як і на попередніх пятнадцяти
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27.06.2023 12:37
+5
Пункт 1. Побороть корупцию.
Пункт 2. См. п.1
Пункт 3. См п.2

Вывод. никогда, но двери открытые.
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27.06.2023 12:38
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знову це ляпання язиком, нічого не буде на цьому самміті, як і на попередніх пятнадцяти
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27.06.2023 12:37 Відповісти


Зачмиритель московита

@dujApuLDuR3XSQm

·

https://twitter.com/dujApuLDuR3XSQm/status/1673585995923570689 2 год

Так виглядає запрошення до повномасштабного нападу! Кацапи не могли ненапасти побачивши такий зброд дегенератів в керівництві України!

Ви зробили це разом, потвори!



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27.06.2023 12:41 Відповісти
Це ПРАВДА.
Але такий вибір зробив український народ.

А тепер має наслідки свого вибору в 2019.

Я думаю що першим пунктом в плані вступу України в НАТО може бути ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ, особливо в вищому керівництві державою (через прийняття законів і створення СПРАВЖНІХ інституцій для боротьби з нею, а не імітації як зараз).

Бо нікому в НАТО не потрібна країна в якій обкрадають свою Армію.
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27.06.2023 12:57 Відповісти
Це не корупція, а пограбунок цілої держави.
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27.06.2023 13:50 Відповісти
Пункт 1. Побороть корупцию.
Пункт 2. См. п.1
Пункт 3. См п.2

Вывод. никогда, но двери открытые.
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27.06.2023 12:38 Відповісти
Чому ніколи - як тільки українське суспільство почне розуміти що від їхнього вибору влади залежить їх безпека і процвітання - так зразу поборять і корупцію, і перестануть голосувати "по приколу" за кОта в мішку і т.д.

Мудрі люди, зокрема шановний пан Турчинов попереджали-же, але-ж ні, більшість хотіли "договоріться по-середіне" (ніхто-ж не думав що це буде посередині України), "бізнес на крові, баригі", "какая разніца".

Тоді і НАТО буде готове з радістю прийняти Україну в свої ряди.
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27.06.2023 13:06 Відповісти
З яйцями по 17, та барабанами в бомбосховищах в НАТО не беруть
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27.06.2023 12:41 Відповісти
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27.06.2023 13:01 Відповісти
Їє
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27.06.2023 13:03 Відповісти
Алгоритм вступу в НАТО,західними партнерами ,запропонований давно,але він не підходить зевладі,тому що для цього потрібно побороти корупцію,а вони не можуть боротися самі з собою.
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27.06.2023 13:08 Відповісти
"Ми не хочемо, щоб Україна стала членом НАТО, бо це завадить диктатурі колаборантів і поголовній корупції, та винне НАТО,"- зЕкоманда.
Хоча, було б дуже добре, якщо б НАТО та ЄС підтримали Україну. У плісняви та її хазяїв дах би здуло від думок, як їм вижити в умовах верховенства права.
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27.06.2023 13:13 Відповісти
вигідна позиція - стати на власні причіндаллля та волати про допомогу
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27.06.2023 13:32 Відповісти
ще який алгоритм треба? нема корупції-НАТО, нема дєрьмака, татарова, портнова,резьніка, нема гниди-НАТО, немає крадіїв-НАТО, нема суддів, які брали хабарі-НАТО, нема продажних воєнкомів- НАТО, нема слуг урода і опзжопінців-НАТО. ще який алгоритм треба?
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27.06.2023 16:30 Відповісти
 
 