Під час атаки у повітряному просторі було зафіксовано щонайменше дві ракети X-22, - Ігнат

Під час ракетної атаки РФ опівдні у повітряному просторі України було зафіксовано не менше двох крилатих ракет Х-22.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У повітряному просторі РФ було помічено два літаки, і не менше двох ракет було зафіксовано під час атаки",- зазначив він.

Він уточнив, що окупанти пустили ракети типу Х-22 із літаків Ту-22м3, вибухи пролунали у Кременчуці Полтавської області. Подробиці про наслідки атаки будуть надані пізніше.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Кременчуці та Сумах пролунали вибухи.

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