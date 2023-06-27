Під час атаки у повітряному просторі було зафіксовано щонайменше дві ракети X-22, - Ігнат
Під час ракетної атаки РФ опівдні у повітряному просторі України було зафіксовано не менше двох крилатих ракет Х-22.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У повітряному просторі РФ було помічено два літаки, і не менше двох ракет було зафіксовано під час атаки",- зазначив він.
Він уточнив, що окупанти пустили ракети типу Х-22 із літаків Ту-22м3, вибухи пролунали у Кременчуці Полтавської області. Подробиці про наслідки атаки будуть надані пізніше.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Кременчуці та Сумах пролунали вибухи.
Топ коментарі
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+5 Alex Sav #513490
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+5 Павел Орехов #471317
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