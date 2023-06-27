УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11712 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 466 14

Під час атаки у повітряному просторі було зафіксовано щонайменше дві ракети X-22, - Ігнат

х22

Під час ракетної атаки РФ опівдні у повітряному просторі України було зафіксовано не менше двох крилатих ракет Х-22.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У повітряному просторі РФ було помічено два літаки, і не менше двох ракет було зафіксовано під час атаки",- зазначив він.

Він уточнив, що окупанти пустили ракети типу Х-22 із літаків Ту-22м3, вибухи пролунали у Кременчуці Полтавської області. Подробиці про наслідки атаки будуть надані пізніше.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Кременчуці та Сумах пролунали вибухи.

Також читайте: Ігнат про "Залізний купол" для України: "Незрозуміло, як вони збираються втілити це у життя"

Автор: 

обстріл (28948) Ігнат Юрій (794)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Так ведь это его обязанность. Он официальный спикер наших Повітряних Сил
показати весь коментар
27.06.2023 12:44
+5
день ігната--- хавало не закриваеться
показати весь коментар
27.06.2023 12:41
+5
Бахнуло прилично но кажется в воздухе перехватили,земля не дрогнула.
показати весь коментар
27.06.2023 12:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
день ігната--- хавало не закриваеться
показати весь коментар
27.06.2023 12:41 Відповісти
Так ведь это его обязанность. Он официальный спикер наших Повітряних Сил
показати весь коментар
27.06.2023 12:44 Відповісти
зебил + малярша с будано-даниловым в вечернем квартале выступят по этой теме
показати весь коментар
27.06.2023 13:01 Відповісти
Кроме вечернего квартала ничего не смотришь?
показати весь коментар
27.06.2023 13:05 Відповісти
слышал где-то. арестович рекламировал. или баканов. или зенелох. но ничего другого уже полтора года нет, даже можно сказать года четыре)
показати весь коментар
27.06.2023 13:13 Відповісти
Він ще ваське голованову подробиці надасть...
показати весь коментар
27.06.2023 12:46 Відповісти
Бахнуло прилично но кажется в воздухе перехватили,земля не дрогнула.
показати весь коментар
27.06.2023 12:46 Відповісти
було б добре
показати весь коментар
27.06.2023 13:02 Відповісти
Обычно как прилетает по городу идет двойной удар а это был одиночный.
показати весь коментар
27.06.2023 13:23 Відповісти
Арестович казав що ракети вже всьо. Закінчились.
показати весь коментар
27.06.2023 12:50 Відповісти
Як він не згадав про необхідність F-16
показати весь коментар
27.06.2023 13:14 Відповісти
за оцінками Буданова, це останні дві ракети
показати весь коментар
27.06.2023 13:31 Відповісти
Росіяни запустили 2 ракети, росіяни запустили 3 ракети, росіяни запустили 5 ракет, росіяни запустили 1 ракету, росіяни запустили 4 ракети........

Аааааааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
27.06.2023 15:16 Відповісти
 
 