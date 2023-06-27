Після удару по Чонгарському мосту ворог використовує напрямок, який ближче до позицій ЗСУ, - ОК "Південь"

Ворог через підрив мосту в Чонгарі використовує Армянський напрямок, який значно ближче до позицій ЗСУ, і через це противник дуже нервує.

Про це повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз, коли ускладнений рух логістики через Чонгарський напрямок, вони змушені використовувати Армянський напрямок. Але цей шлях набагато ближчий до позицій Сил оборони України. Через це вони знервовані й не можуть його використовувати у повну потужність", - сказала Гуменюк.

За її словами ця ситуація створює напруження у ворога, яке базується на матеріальних проблемах і моральної невпевненості.

"Це продовження нашого контрнаступу, тільки тепер вже й у головах і логістиці ворога", додала Гуменюк.

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