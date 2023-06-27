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Rheinmetall поставить 14 танків Leopard 2A4 в Україну від уряду Нідерландів, - Tagesschau
Німецька компанія Rheinmetall вже у 2024 році зможе поставити Україні 14 танків Leopard 2 від імені уряду Нідерландів.
Про це, як пише Цензор.НЕТ, інформує Tagesschau.
Як зазначили в Rheinmetall, сума замовлення становить "тризначну суму в мільйони євро". Домовленість також було досягнуто із урядом Німеччини.
У квітні 2023 року Нідерланди та Данія вже оголосили про спільну закупівлю танків.
Перші із 14 цих бойових машин мають доставити в Україну в січні 2024 року, а інші мають надійти до лав ЗСУ протягом 2024 року.
За відкритими даними, всього Україна отримали понад 50 танків Leopard 2 різної модифікації.
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Валерий Сузима #530685
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