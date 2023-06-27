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Rheinmetall поставить 14 танків Leopard 2A4 в Україну від уряду Нідерландів, - Tagesschau

леопард,leopard

Німецька компанія Rheinmetall вже у 2024 році зможе поставити Україні 14 танків Leopard 2 від імені уряду Нідерландів.

Про це, як пише Цензор.НЕТ, інформує Tagesschau.

Як зазначили в Rheinmetall, сума замовлення становить "тризначну суму в мільйони євро". Домовленість також було досягнуто із урядом Німеччини.

У квітні 2023 року Нідерланди та Данія вже оголосили про спільну закупівлю танків.

Перші із 14 цих бойових машин мають доставити в Україну в січні 2024 року, а інші мають надійти до лав ЗСУ протягом 2024 року.

За відкритими даними, всього Україна отримали понад 50 танків Leopard 2 різної модифікації.

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Автор: 

Нідерланди (1581) допомога (8421) Leopard (139) Rheinmetall (122)


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давайте вже в 2025, не кваптесь
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27.06.2023 13:00 Відповісти
Вчора "Вашингтон пост" написала , якщо ЗЕбіли визволятимуть Україну такими темпами як зараз на то знадобиться 16! років, якщо з паузами (аби підсохло, або підмерзло) як це зазвичай у Янелоха, то можете подвоїти цей час. Хто там заікався про вибори наступного року?
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27.06.2023 13:04 Відповісти
Гуд
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27.06.2023 13:04 Відповісти
danke shon !
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27.06.2023 13:12 Відповісти
таке враження що вони там думають що ми будемо сто років воювати бо допомагають по чайній ложці в день.
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27.06.2023 14:18 Відповісти
О*уеть, можно от таких скоростей.
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27.06.2023 15:01 Відповісти
 
 