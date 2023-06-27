Рашисти вдарили по дачному кооперативу в Кременчуцькому районі, попередньо, без жертв, - ОВА

Рашисти завдали удару по дачному кооперативу у Кременчуцькому районі Полтавщини. Попередньо, жертв немає.

Про це повідомив глава ОВА Дмитро Лунін, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог атакував Полтавщину. Як і рік тому у цей день ракетами Х-22. Є влучання у Кременчуцькому районі у дачний кооператив. Попередньо без жертв.



Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Деталі уточнюємо", - йдеться в повідомленні.

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