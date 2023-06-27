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Рашисти вдарили по дачному кооперативу в Кременчуцькому районі, попередньо, без жертв, - ОВА

вибух

Рашисти завдали удару по дачному кооперативу у Кременчуцькому районі Полтавщини. Попередньо, жертв немає.

Про це повідомив глава ОВА Дмитро Лунін, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог атакував Полтавщину. Як і рік тому у цей день ракетами Х-22. Є влучання у Кременчуцькому районі у дачний кооператив. Попередньо без жертв.

Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Деталі уточнюємо", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Кременчуці та Сумах пролунали вибухи (оновлено)

Автор: 

Кременчук (296) обстріл (28948)


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боже ж мій яка ж це мразота, нагадати таким чином бідним людям, які рік тому втратили рідних та близьких, пережили страх, втратили частину бізнесу про той жахливий день, що трапився в Кременчуці рік тому, справді в цій країні нема дна...
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27.06.2023 13:12 Відповісти
Точно цілили у щось більш значне. Х-22 надзвичайно крива, потрапила по дачам. На щастя наче без жертв.
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27.06.2023 13:14 Відповісти
то були не просто - дачі, а - бындэроДАЧI...
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27.06.2023 13:17 Відповісти
Завтра готовимся. Они такую дату не пропустят.
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27.06.2023 13:17 Відповісти
Цікава війна! Нагадайте мені, скільки ракет прилетіло на Кончу Заспу. Тільки не кажіть, що там Патріоти з 2022 р. стоять.
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27.06.2023 14:01 Відповісти
 
 