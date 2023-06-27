Теракт на Каховській ГЕС не зупинив наступ Сил оборони. Дуже скоро будуть результати, які всіх порадують, - ОК "Південь"

Теракт на Каховській ГЕС не зупинив наступ Сил оборони, і дуже скоро будуть результати, які всіх порадують.

Про це повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Силам оборони це (підрив Каховської ГЕС. - Ред.) не завдало того клопоту, на який розраховували окупанти. Але все ж таки певні зміни в бойовій роботі відбулись. Проте вони вкладаються у той глобальний план просування Сил оборони, який так лякає окупантів", - сказала речниця.

Тобто, як зауважила Гуменюк, окупанти продовжують усвідомлювати, що навіть така складна ситуація, яку вони створили техногенною катастрофою, не зупинить Сили оборони.

"Ми продовжуємо бойову роботу - вона результативна і йде заздалегідь погодженим планом. Дуже скоро будуть результати, які всіх порадують", - запевнила спікерка.

На її думку, стосовно ситуації на Запорізькій атомній станції, це один з ключових елементів у ланцюзі техногенних шантажів, якими ворог намагається змусити світову спільноту та українські Сили оборони перелаштуватись "під їх задуми і плани".

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"Але цей шантаж може бути приведений у дію. Це ворог уже довів на прикладі Каховської ГЕС. Тут масштаби можуть бути більш значущими. Тут потрібне включення світової спільноти", - наголосила Гуменюк.