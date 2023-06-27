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Новини Війна
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Теракт на Каховській ГЕС не зупинив наступ Сил оборони. Дуже скоро будуть результати, які всіх порадують, - ОК "Південь"

війна,зсу

Теракт на Каховській ГЕС не зупинив наступ Сил оборони, і дуже скоро будуть результати, які всіх порадують.

Про це повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Силам оборони це (підрив Каховської ГЕС. - Ред.) не завдало того клопоту, на який розраховували окупанти. Але все ж таки певні зміни в бойовій роботі відбулись. Проте вони вкладаються у той глобальний план просування Сил оборони, який так лякає окупантів", - сказала речниця.

Тобто, як зауважила Гуменюк, окупанти продовжують усвідомлювати, що навіть така складна ситуація, яку вони створили техногенною катастрофою, не зупинить Сили оборони.

"Ми продовжуємо бойову роботу - вона результативна і йде заздалегідь погодженим планом. Дуже скоро будуть результати, які всіх порадують", - запевнила спікерка.

На її думку, стосовно ситуації на Запорізькій атомній станції, це один з ключових елементів у ланцюзі техногенних шантажів, якими ворог намагається змусити світову спільноту та українські Сили оборони перелаштуватись "під їх задуми і плани".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США вважають, що контрнаступ ЗСУ відстає від графіка, - The New York Times

"Але цей шантаж може бути приведений у дію. Це ворог уже довів на прикладі Каховської ГЕС. Тут масштаби можуть бути більш значущими. Тут потрібне включення світової спільноти", - наголосила Гуменюк.

Автор: 

Гуменюк Наталія (804) Каховська ГЕС (567) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+18
Зеленій пошесті наша перемога не дуже вигідна , бо на війні
можна заробити і все списати на війну і плюс бути при владі ще років
пʼять 😠
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27.06.2023 13:15
+17
По всій видимості є стійкий плацдарм на лівому березі.
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27.06.2023 13:07
+11
Коли проривається лінія оборони, то там зовсім інша арифметика. Тому цю математику можна засунуть в дупу
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27.06.2023 14:19
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По всій видимості є стійкий плацдарм на лівому березі.
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27.06.2023 13:07 Відповісти
derzim kulaki
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27.06.2023 13:07 Відповісти
можна лінк?
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27.06.2023 13:09 Відповісти
Тут і без "Вашингтон пост" будь-який першокласник порахувати може. Якщо вміє користуватися deepstatemap.
Орками окуповано 81500 кв.км. Плюс 27 200 кв.км - Крим. Разом: 108 700 кв.
З 4 липня ЗСУ звільнили 120 кв.км. Для рівного рахунку давайте порахуємо, що за місяць буде 150 кв.
Виходить, що для звільнення всієї території України "такими темпами" буде потрібно 60 років. І це без "пауз" та без урахування того, що ще не дійшли до головної лінії оборони москалів. Тому "Вашингтон пост" дає статистику ДУЖЕ на нашу користь.
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27.06.2023 14:00 Відповісти
Коли проривається лінія оборони, то там зовсім інша арифметика. Тому цю математику можна засунуть в дупу
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27.06.2023 14:19 Відповісти
До основної лінії оборони від лінії фронту 8-10 км. Поки що не можуть "прорвати" навіть передову лінію. Ті, хто хочуть перемоги України, говорять про те "ЧОМУ не можуть прорвати?". А решта кажуть, що "математику можна засунути в дупу".
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27.06.2023 14:37 Відповісти
ми з вами знаходимось в тилу.
І я не хочу лізти зараз в справи військового командування.
Може просто будемо довірять ЗСУ? А не рахувать кілометри і множить на роки
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27.06.2023 14:48 Відповісти
До чого тут "ми в тилу"? Хіба це не дозволяє мені хотіти нашої перемоги? "Хотіти перемоги" - це "не лізти у справи військового командування"? Серйозно? ******* запоребриком: холопам-холопське, а начальству видніше...
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27.06.2023 15:04 Відповісти
До того ,що ти не володієш як і я 1% інформацією ,яка є в Генштабі.
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27.06.2023 15:04 Відповісти
Ще раз:
Я аналізую ФАКТИ "тут і зараз". Для цього не потрібно "знати чи не знати задуми Генштабу". Для цього достатньо проаналізувати deepstatemap. Все інше - розмови для бідних.
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27.06.2023 15:16 Відповісти
дуралєй якийсь
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27.06.2023 15:20 Відповісти
Я согласен с челом выше. За время контрнаступления результаты скажем так, очень скромные. Хотя, если учитывать, что кацапы там сильно окопались-то это хороший результат. Человек просто посчитал, сколько с текущими темпами мы будем в перспективе отбивать юг. Очень долго. Но надеюсь на лучшее. Как под Харьковом не получилось это точно.
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27.06.2023 17:42 Відповісти
Хотіти перемоги і за неї боротися - трішки різні речі , невже не так ? ((
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27.06.2023 15:36 Відповісти
Не так. Перемогу здобувають (або не здобувають). А "боротися" треба з тим, що заважає/не дає її отримати.
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27.06.2023 15:46 Відповісти
Тоді так : хто на Цензорі заважає перемогу здобути ? ((
P.S. Лозунги це класно , Троцький свого часу своїми лозунгами більшовикам перемогу здобув ..... Ера лозунгів пройшла , тепер троцьких забагато , от тільки всі " хочуть перемоги " , та не всі знають як вона дістається , вважають що для цього достатньо фактами володіти ((.
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27.06.2023 17:21 Відповісти
Вы или не внимательно читаете, или удобненько не замечаете. Я же писал: Боротися треба з тим, що заважає/не дає отримати победу.
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27.06.2023 17:35 Відповісти
Нісенітниця. Тут все вимірюється нелінійно. Іноді можна штурмувати один населений пункт неділями, але якщо перекриєш якусь важливу дорогу, то через брак постачання амуніції ворог може бути змушений покинути значні території. Правий берег Херсону теж почав повільно рухатись, наші просто пресували їх та дірявили міст, поки одразу 5 тисяч квадратних кілометрів не звільнилися за один день.
Тут взагалі ціль контрнаступу не в тому, аби тупо м'ясом завалити кожний квадратний метр півночі - достатньо перерізати сам коридор і москалі будуть вимушені відійти з багатьох позицій, аби не опинитися в ситуації Херсон №2
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27.06.2023 14:29 Відповісти
Ви математику називаєте "нісенітницею"? Яскраво.
Якісно інша війна почалася з листопада 2022 р. Дуже наївно вважати, що зараз можливе "правобережжя Херсона" або "Харківський прорив". Я не військовий стратег (впевнений, що ви теж). Але факти я аналізувати в змозі. Мені теж не до вподоби такі "факти", але факти - вперта річ.
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27.06.2023 14:50 Відповісти
А Вашингтон пост чи СіНН -воюють в Україні ?
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27.06.2023 13:10 Відповісти
WP, CNN, BBC это журналистские издания, которые печатают разные статьи разных авторов. Не надо на них молиться. Откройте архив статей и почитайте, что они писали с 24 и сопоставьте с движением ВСУ.
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27.06.2023 13:15 Відповісти
Зеленій пошесті наша перемога не дуже вигідна , бо на війні
можна заробити і все списати на війну і плюс бути при владі ще років
пʼять 😠
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27.06.2023 13:15 Відповісти
Якщо увімкнути просту логіку і трішки математики, то також можна порівняти дещо:

Швидкість звільнення Харківської області + (тримання Бахмута * швидкість вагінерів на шляху до москви) = ЗСУ можуть узяти владивосток ще до кінця року
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27.06.2023 13:17 Відповісти
Що отак прямо і написала?
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27.06.2023 13:42 Відповісти
Здогадуємся..
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27.06.2023 13:09 Відповісти
Как можно остановить то чего нет.
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27.06.2023 13:11 Відповісти
Все є і наступ нашої арміі реальний ,

тому перемога буде за нами ,
якби нам не перешкоджала , різного роду , шушера !!
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27.06.2023 13:19 Відповісти
шо, тепер вагнер смоленськ візьме?
одні "неочікувані" результати ми вже бачили)
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27.06.2023 13:15 Відповісти
тільки мене підзадрочили ці піврічні обіцянки "ось-ося"? може краще вже по факту розкажете? ну це ж не шоу, що ви ажіотаж створюєте. Чи так?
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27.06.2023 13:15 Відповісти
Я не розумію як цим людям можна вірити після того як вони з піною у рота казали що війни не буде, не треба провокувати путіна...
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27.06.2023 13:42 Відповісти
По мінах швидко не побіжиш -- хто ж не хоче звільнення .
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27.06.2023 13:17 Відповісти
Це диванні гниди критикують нашу армію , бо це методичка із московіі ,
і Банкової !
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27.06.2023 13:21 Відповісти
Так не было тех мин 1,5 года назад и не бежали .Нужен бронированный кулак +100 миллиардов в подарок и шо теперь,деньги назад вернуть?
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27.06.2023 13:35 Відповісти
менше триндіть тоді буде успіх.
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27.06.2023 13:26 Відповісти
Полковнику Гуменюк в обіцянках певно краще було б не забігати попереду паровозу.
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27.06.2023 13:44 Відповісти
Бачу тут кацапських коментаторів, які маскуються, більшість.
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27.06.2023 13:52 Відповісти
А мене починає насторожувати постійний вираз -"все идет по плану", коли таке повторюють як мантру, мені це починає нагадумави мантру кацапів, що у них - вже 1.5 року як "все по плану".
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27.06.2023 14:44 Відповісти
ЗСУ влітку визволили більше територій, ніж росіяни окупували взимку, - Воллес


Українські захисники за неповний перший місяць літа визволили більше окупованих територій, аніж армія РФ захопила за всю зиму.

Про це https://twitter.com/DefenceHQ/status/1673363835443466240?s=20 заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, передає . Джерело:
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27.06.2023 15:12 Відповісти
 
 