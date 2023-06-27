Теракт на Каховській ГЕС не зупинив наступ Сил оборони. Дуже скоро будуть результати, які всіх порадують, - ОК "Південь"
Теракт на Каховській ГЕС не зупинив наступ Сил оборони, і дуже скоро будуть результати, які всіх порадують.
Про це повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Силам оборони це (підрив Каховської ГЕС. - Ред.) не завдало того клопоту, на який розраховували окупанти. Але все ж таки певні зміни в бойовій роботі відбулись. Проте вони вкладаються у той глобальний план просування Сил оборони, який так лякає окупантів", - сказала речниця.
Тобто, як зауважила Гуменюк, окупанти продовжують усвідомлювати, що навіть така складна ситуація, яку вони створили техногенною катастрофою, не зупинить Сили оборони.
"Ми продовжуємо бойову роботу - вона результативна і йде заздалегідь погодженим планом. Дуже скоро будуть результати, які всіх порадують", - запевнила спікерка.
На її думку, стосовно ситуації на Запорізькій атомній станції, це один з ключових елементів у ланцюзі техногенних шантажів, якими ворог намагається змусити світову спільноту та українські Сили оборони перелаштуватись "під їх задуми і плани".
"Але цей шантаж може бути приведений у дію. Це ворог уже довів на прикладі Каховської ГЕС. Тут масштаби можуть бути більш значущими. Тут потрібне включення світової спільноти", - наголосила Гуменюк.
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Орками окуповано 81500 кв.км. Плюс 27 200 кв.км - Крим. Разом: 108 700 кв.
З 4 липня ЗСУ звільнили 120 кв.км. Для рівного рахунку давайте порахуємо, що за місяць буде 150 кв.
Виходить, що для звільнення всієї території України "такими темпами" буде потрібно 60 років. І це без "пауз" та без урахування того, що ще не дійшли до головної лінії оборони москалів. Тому "Вашингтон пост" дає статистику ДУЖЕ на нашу користь.
І я не хочу лізти зараз в справи військового командування.
Може просто будемо довірять ЗСУ? А не рахувать кілометри і множить на роки
Я аналізую ФАКТИ "тут і зараз". Для цього не потрібно "знати чи не знати задуми Генштабу". Для цього достатньо проаналізувати deepstatemap. Все інше - розмови для бідних.
P.S. Лозунги це класно , Троцький свого часу своїми лозунгами більшовикам перемогу здобув ..... Ера лозунгів пройшла , тепер троцьких забагато , от тільки всі " хочуть перемоги " , та не всі знають як вона дістається , вважають що для цього достатньо фактами володіти ((.
Тут взагалі ціль контрнаступу не в тому, аби тупо м'ясом завалити кожний квадратний метр півночі - достатньо перерізати сам коридор і москалі будуть вимушені відійти з багатьох позицій, аби не опинитися в ситуації Херсон №2
Якісно інша війна почалася з листопада 2022 р. Дуже наївно вважати, що зараз можливе "правобережжя Херсона" або "Харківський прорив". Я не військовий стратег (впевнений, що ви теж). Але факти я аналізувати в змозі. Мені теж не до вподоби такі "факти", але факти - вперта річ.
можна заробити і все списати на війну і плюс бути при владі ще років
пʼять 😠
Швидкість звільнення Харківської області + (тримання Бахмута * швидкість вагінерів на шляху до москви) = ЗСУ можуть узяти владивосток ще до кінця року
тому перемога буде за нами ,
якби нам не перешкоджала , різного роду , шушера !!
одні "неочікувані" результати ми вже бачили)
і Банкової !
Українські захисники за неповний перший місяць літа визволили більше окупованих територій, аніж армія РФ захопила за всю зиму.
Про це https://twitter.com/DefenceHQ/status/1673363835443466240?s=20 заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, передає . Джерело: