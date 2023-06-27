Путін - не воєнний злочинець, а Україна більше не може вважатися суверенною державою, - Орбан
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вважає президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, а Україна більше не є суверенною державою, мир залежить від США, а не від України.
Про це Орбан заявив в інтерв'ю німецькій газеті Bild, передає Цензор.НЕТ.
Лідер Угорщини заявив, що Україна нібито не зможе виграти війну проти РФ, бо в неї "солдати закінчаться раніше". Тому, за словами Орбана, єдине рішення у цій ситуації – перемир'я.
На запитання, чи вважає Орбан Путіна воєнним злочинцем, він відповів: "Ні. Не для мене".
"Якщо ми хочемо перемир’я і переговорів, ми маємо переконати учасників конфлікту сісти за стіл. А сказати їм "іди, сідай, ми вас заарештуємо", було б не дуже добре. Тому ми можемо говорити про ці правові та кримінальні наслідки лише після укладення миру або умовного миру. Абсолютно безглуздо зараз про це говорити", - додав він.
Журналіст пояснив, що президент Зеленський виступає проти замороження конфлікту і проти будь-яких домовленостей щодо збройної агресії Росії.
"Я знаю цю думку. Але що дійсно важливо, то це те, що американці хочуть робити. Україна перестала бути суверенною країною. Вони не мають грошей. Вони не мають зброї. Вони можуть воювати лише тому, що ми підтримуємо їх на Заході. Тож якщо американці вирішать, що хочуть миру, мир буде", – прокоментував прем'єр.
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І що???
А нема їх вже. Остались тільки фантомні імперські спогади двох підстаркуватих збоченців. Віті та вови.
Ну давайте зададим простой вопрос. Нет НАТО, зато была бы разборка Украины с Венгрией. У Венгрии были бы шансы сопротивляться ? Нет. Нет НАТО, зато была бы разборка Венгрии с Германией или, скажем, с Турцией. Какие были бы шансы у Венгрии ? Нулевые. А почему Венгрия чувствует себя в безопасности ? Потому что есть США и НАТО. По финансам, кстати, то же самое. Кто такая Венгрия без ЕС и МВФ ? Кому нужны её консервированные огурчики ? А ведь больше они ничего не имеют и не умеют. Всё остальное - это филиалы крупных международных компаний.
Так ещё раз : а чем в плане "суверенитета" Венгрия отличается ? Ничем. Только тем, что запрыгнула в НАТО и ЕС, пока в ней было правительство НЕ Орбана. Почему он не выходит оттуда ? Потому что через 5 минут будет с голой задницей униженно просить Китай и русских дать 5 копеек на пропитание.
Но если сам в НАТО и ЕС, почему он так высокомерно отказывает в этом Украине ? Которая для НАТО и ЕС намного более ценный актив в будущем, чем Венгрия ? На порядок более ценный . . .
Если бы он нес отсебятину без разрешения сильные страны Европы давно уже наказали бы его....это нужно понимать....
От що роблять з людьми дурні кацапські гроші. В молоді роки він був досить прогресивним. Чи то він вже тоді був впопулістом?
"Він отримав загальнонаціональну популярність виступом 16 червня 1989 на церемонії перепоховання Імре Надя та інших політичних діячів Угорщини, страчених в 1958. У своїй промові Орбан зажадав проведення вільних виборів і виводу радянських військ з угорської території."
(с) Вікіпедія
Мабуть, маленького Орбана знайшли десь у "Южном Бутово" безхатченки, та годували молоком "Малютка" та "Малыш" від РАН.
Az ikercsecsemőket, Romulust és Remust egy bölcsőben találta meg nem a folyó mellett, egy nőstény farkas, aki ápolta őket.
Úgy tűnik, a kis Orbánt valahol "Juzsnij Butovóban" találták meg hajléktalan nők, és az Orosz Tudományos Akadémia "Malyutka" és "Malysh" tejével etették.
Wygląda na to, że mały Orban został znaleziony gdzieś w "Południowym Butowie" przez bezdomnych i dokarmiony mlekiem z "Malutki" i "Małyszy" Rosyjskiej Akademii Nauk.
А сам думаю, точно орган старий, весь в зморшках вонючий орган