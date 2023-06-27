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Путін - не воєнний злочинець, а Україна більше не може вважатися суверенною державою, - Орбан

орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вважає президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, а Україна більше не є суверенною державою, мир залежить від США, а не від України.

Про це Орбан заявив в інтерв'ю німецькій газеті Bild, передає Цензор.НЕТ.

Лідер Угорщини заявив, що Україна нібито не зможе виграти війну проти РФ, бо в неї "солдати закінчаться раніше". Тому, за словами Орбана, єдине рішення у цій ситуації – перемир'я.

На запитання, чи вважає Орбан Путіна воєнним злочинцем, він відповів: "Ні. Не для мене".

"Якщо ми хочемо перемир’я і переговорів, ми маємо переконати учасників конфлікту сісти за стіл. А сказати їм "іди, сідай, ми вас заарештуємо", було б не дуже добре. Тому ми можемо говорити про ці правові та кримінальні наслідки лише після укладення миру або умовного миру. Абсолютно безглуздо зараз про це говорити", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Хоча значна увага Європи сконцентрована на Україні, на континенті є й інші проблемні регіони", - Орбан

Журналіст пояснив, що президент Зеленський виступає проти замороження конфлікту і проти будь-яких домовленостей щодо збройної агресії Росії. 

"Я знаю цю думку. Але що дійсно важливо, то це те, що американці хочуть робити. Україна перестала бути суверенною країною. Вони не мають грошей. Вони не мають зброї. Вони можуть воювати лише тому, що ми підтримуємо їх на Заході. Тож якщо американці вирішать, що хочуть миру, мир буде", – прокоментував прем'єр.

Також читайте: Уряд Угорщини блокуватиме переговори про вступ України в ЄС, - ЗМІ

Автор: 

Угорщина (2328) Віктор Орбан (570)


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Топ коментарі
+76
***... Как этот **** за"бал)
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27.06.2023 13:18
+59
Орбан мразь!
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27.06.2023 13:20
+45
а потом опять будет ныть что ес транш не дает)клоун
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27.06.2023 13:18
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Падонок конечно!
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27.06.2023 14:40 Відповісти
Все дуже просто, знищимо рашку, знищимо і її ляльку Орбана
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27.06.2023 14:41 Відповісти
Та щоб ти здох!
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27.06.2023 14:43 Відповісти
Доки цього чорта цитувати ?це ворог ,але МЗС мало б викликати посла угорщини і вручити ноту протесту чи знову промовчать.
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27.06.2023 14:51 Відповісти
Якщо на кожен пук цього старого порохна Орбана реагувати нотою МЗС, то послу мадьярів доведеться в нашому МЗС і ночувати. Забагато честі для безсовісних.
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27.06.2023 15:59 Відповісти
Втопити б ту політичну шльондру в Балатоні
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27.06.2023 14:55 Відповісти
Чмо монголоїдне!!!! Зачекай, закінчиться війна і ти **** пожалкуєш що народився!!!!!!
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27.06.2023 14:57 Відповісти
угорці притільопали із-за уралу перелізли через фіно угрів,ось де браття,можна назад засунути дуже просяться.Орбан хоче суїцид,но страшно,дуже просить українців це зробити,потрібно задовільнити.
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27.06.2023 15:05 Відповісти
Пора розривати дипломатичні відносини з цими покидьками і перекрити нафтову трубу до угорщини
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27.06.2023 15:08 Відповісти
Це треба розуміти, що віддайте мені Закарпаття, ви не держава. І орді віддайте то що вона хоче.
"Мудрий нарід" доголосувався!
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27.06.2023 15:15 Відповісти
угри підуть додому. в сібир
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27.06.2023 15:16 Відповісти
чума на мадярського кондома!
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27.06.2023 15:17 Відповісти
Мадьярская проститутка. Потому что сам такой на украинские земли зубы точит.
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27.06.2023 15:29 Відповісти
100 mlrd evro ES bolsinstve nemci vlozila Vengriju,bez nix ona byla bi nigto s etogo mog bi naciat Orban,a ne zanimatsia cuzimi voprosami
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27.06.2023 15:40 Відповісти
Pust nemeckim naloplatilcikam on objasnit pocemu oni dolzni vyderzyvat kakuju to vengriju?Kak raz Bild mog sprosit ego
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27.06.2023 15:42 Відповісти
Таке воно мерзенне!
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27.06.2023 15:44 Відповісти
Колись давним давно були і російська , і австро-угорська імперії. Були у них і зброя , і гроши .
І що???
А нема їх вже. Остались тільки фантомні імперські спогади двох підстаркуватих збоченців. Віті та вови.
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27.06.2023 15:46 Відповісти
Кулеба - ФАС ! Пошли пособника ГИТЛЕРА№ 2 !ВЫРОДКИ рода человеского , ОРБАН , ЗДОХНИ ПУЗАТЫЙ КНУР‼️
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27.06.2023 16:57 Відповісти
Судячи з реакції українських дипломатів, Кулеба це вайлувата кульома.
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27.06.2023 15:51 Відповісти
Хортист хреновий...
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27.06.2023 15:54 Відповісти
Орбан,нужно меньше смотреть фантастических фильмов на ночь.Улоф Пальме тоже кино любил...
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27.06.2023 15:54 Відповісти
Хорті 21-го століття! Залишилось мундир із свастикою одіти...
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27.06.2023 15:56 Відповісти
*****, у відповідь тобі - твоя Угорщина взагалі не самостійна і не незалежна, тому, що ви, дурні, знаходитесь під прямим управлінням плешивого рашистського царька вовочки. А тобі *****, вовочка особисто платню кожен місяць сплачує, а потім тебе як шрьодера у газпром забере…. І ще, *****, ти брешеш своїм мадьярам те, що тобі у кремлі кажуть.
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27.06.2023 16:00 Відповісти
Гмм, та дійсно, але на відміну від першого після БОГА чомусь замикає список в російській Біблії, і не де небудь, а в ТЮРЯЗІ БОГА=Академія Джунглів(АД). Вихід з неї відбувається тільки тоді, коли є підготовлені АНГЕЛИ, які відвалять печерний камінь(випустять з цього світу) щоб створювати з дебіла ЛЮДИНУ. Першого після Сатани називають принцем АДу. Церкву та світ БОГ через Біблію попереджав, що призвіща, які указані в другій її частині, тобто Еванггеліях, ні в коєму разі не повинні бути при владі. В російськомовній Біблії(БОГ сторіччя оновлює - М.Настрадамус) таких призвіщ три: - Ленін, Сталін, Путін, останній замикає час(останнє призвіще в книзі), тобто - Росію чекають кардинальні зміни, в тому числі й переміна ТАРІЛКИ РОСІЯ сидячим за нею на інші, відповідно до виконання ЗАКОНУ БОГА та кольору шкіри(одежа) які отримають. АРХ М
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27.06.2023 16:16 Відповісти
Хтось може мені сказати, чого їх там тримають??
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27.06.2023 16:17 Відповісти
щоб де-юре не завалилися під кремль
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27.06.2023 16:55 Відповісти
А з них є зиск Кремлю?
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27.06.2023 17:29 Відповісти
ну а Калiнiнград нащо Москвi?
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28.06.2023 01:34 Відповісти
Щоб потішити свої імперські амбіції
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28.06.2023 06:52 Відповісти
Цікаво, наскільки ми критично залежні від діяльності нафтопроводу Дружба? Чи не час його закрити?
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27.06.2023 16:28 Відповісти
чи не час його за_рити
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28.06.2023 01:35 Відповісти
Щось скучно стало жити орбану і іже з ним в Європі ,мабуть тягне їх до історичних земель в поволжжя . Керівництво ЄС ,допоможіть цим бідолашним з поверненням на історичну батьківщину.
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27.06.2023 16:34 Відповісти
Вроде бы и логично говорит, что у русских мобилизационный ресурс больше, а у нас и денег нет, и оружия своего в достаточном количестве нет и т.д. И всё равно мудак. Потому что это ведь касается абсолютно любой страны, которая меньше агрессора. Так что теперь, завернуться в простынь и медленно ползти на кладбище ?
Ну давайте зададим простой вопрос. Нет НАТО, зато была бы разборка Украины с Венгрией. У Венгрии были бы шансы сопротивляться ? Нет. Нет НАТО, зато была бы разборка Венгрии с Германией или, скажем, с Турцией. Какие были бы шансы у Венгрии ? Нулевые. А почему Венгрия чувствует себя в безопасности ? Потому что есть США и НАТО. По финансам, кстати, то же самое. Кто такая Венгрия без ЕС и МВФ ? Кому нужны её консервированные огурчики ? А ведь больше они ничего не имеют и не умеют. Всё остальное - это филиалы крупных международных компаний.

Так ещё раз : а чем в плане "суверенитета" Венгрия отличается ? Ничем. Только тем, что запрыгнула в НАТО и ЕС, пока в ней было правительство НЕ Орбана. Почему он не выходит оттуда ? Потому что через 5 минут будет с голой задницей униженно просить Китай и русских дать 5 копеек на пропитание.
Но если сам в НАТО и ЕС, почему он так высокомерно отказывает в этом Украине ? Которая для НАТО и ЕС намного более ценный актив в будущем, чем Венгрия ? На порядок более ценный . . .
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27.06.2023 16:42 Відповісти
ох, красиво насовав 😘
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28.06.2023 01:36 Відповісти
Орбану местные ФСБ-резиденты опять что то вкололи или к супу подлили. Впрочем он мне напоминает одержимого демонами человека из фильмов про экзорцистов. Иногда проясняется, а потом опять орёт и шипит.
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27.06.2023 16:54 Відповісти
усташі це европейскі подонкі,волею історії оказавшіеся в центрі европи,їхне місце в московських болотах,вони і московіти одне і теж дерьмо.
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27.06.2023 17:21 Відповісти
Усташі були в Хорватії, в Угорщині - хортісти
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27.06.2023 18:29 Відповісти
Как бесят эти купленные на бабло орков коррупционеры-еврошлюхи!
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27.06.2023 17:24 Відповісти
та то вони газу нанюхалися. Коли зариють трубу, Угорщина прийде до тями через мiсяць.
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28.06.2023 01:40 Відповісти
вот **** конченный
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27.06.2023 18:16 Відповісти
Орбан это чья-то европейская шестерка, и не самой последней страны....
Если бы он нес отсебятину без разрешения сильные страны Европы давно уже наказали бы его....это нужно понимать....
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27.06.2023 18:44 Відповісти
кто в Европi виграйе вiд гавкучоi Угорщини? Давайте розплутайемо.
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28.06.2023 01:41 Відповісти
Давайте....например, допустим, Германии не выгодно то или иное действие....прямо она сксзать не может, а вот шестерку запрячь может....
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28.06.2023 10:09 Відповісти
Тому же Ватикану, хз какая там игра....
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28.06.2023 10:40 Відповісти
Bild - желтая пресса, не парьтесь
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27.06.2023 19:11 Відповісти
А якщо підняти питання щоб Угорців повернути на їх історичну батьківщину, як орбан відподати буде? Їхня батьківщина поряд з Уралом. Ось туди їх і потрібно депортувати. Слава Україні! Смерть ворогам!
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27.06.2023 20:05 Відповісти
Хто б йому розповів про 1956 рік? Бо воно ж народилося лише в 1962-му. То може воно захоче, щоб пуйло повторило? Цей підр заліз під парасольку НАТО, а тепер гадить і самому НАТО, і ЄС.
От що роблять з людьми дурні кацапські гроші. В молоді роки він був досить прогресивним. Чи то він вже тоді був впопулістом?
"Він отримав загальнонаціональну популярність виступом 16 червня 1989 на церемонії перепоховання Імре Надя та інших політичних діячів Угорщини, страчених в 1958. У своїй промові Орбан зажадав проведення вільних виборів і виводу радянських військ з угорської території."
(с) Вікіпедія
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27.06.2023 20:19 Відповісти
Пора мадярам повертатись на свою ісконну територію на уралі. Вони зараз живуть на ісконних територіях чехів і словаків. Там була держава - Велика Моравія.
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27.06.2023 21:14 Відповісти
Чмо мадярське!
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27.06.2023 21:15 Відповісти
ото вже матня мадярська
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27.06.2023 21:56 Відповісти
**********
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27.06.2023 22:36 Відповісти
***** жирный!
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27.06.2023 22:49 Відповісти
Немовлят-близнюків Ромула і Рема знайшла у колисці не березі річки вовчиця, котра їх і вигодувала.
Мабуть, маленького Орбана знайшли десь у "Южном Бутово" безхатченки, та годували молоком "Малютка" та "Малыш" від РАН.

Az ikercsecsemőket, Romulust és Remust egy bölcsőben találta meg nem a folyó mellett, egy nőstény farkas, aki ápolta őket.
Úgy tűnik, a kis Orbánt valahol "Juzsnij Butovóban" találták meg hajléktalan nők, és az Orosz Tudományos Akadémia "Malyutka" és "Malysh" tejével etették.
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28.06.2023 03:01 Відповісти
Bliźniaki, Romulus i Remus, zostały znalezione w kołysce nie nad rzeką przez wilczycę, która je wykarmiła.
Wygląda na to, że mały Orban został znaleziony gdzieś w "Południowym Butowie" przez bezdomnych i dokarmiony mlekiem z "Malutki" i "Małyszy" Rosyjskiej Akademii Nauk.
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28.06.2023 03:03 Відповісти
Розмовляв з товаришами про угорщину, мова йшла про орбана, але я обмовився і якось само-собою вирвалось "орган". Це мабуть по Фрейду?
А сам думаю, точно орган старий, весь в зморшках вонючий орган
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28.06.2023 14:04 Відповісти
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