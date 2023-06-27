В.о. ректора Вінницького медуінверситету Петрушенко викрили на плагіаті дисертації з російських джерел. ДОКУМЕНТ

Аналіз дисертації оперної співачки та завідувачки кафедри хірургії Вінницького національно медичного університету ім. М.І. Пирогова Вікторії Петрушенко виявив плагіат із російської книги і 10 інших дисертацій.

Про це повідомляє наукова спільнота "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях", інформує Цензор.НЕТ.

У докторській дисертації Петрушенко виявили плагіат з російської книги 2005 року видання й 10 інших дисертацій. Також повідомляється про фальсифікації її експертимента на собаках щодо дослідження панкреатиту.

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"У дисертації Петрушенко стверджує, що нібито вона проводила експеримент на собаках, яких "утримували в умовах віварію "Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова", але насправді усі дані в статті, нібито отримані нею, весь розділ "Результати досліджень та їх обговорення", а також "Висновки" скопійовані з автореферату російської докторської дисертації В. В. Шабанова", - зазначають дослідники дисертації Петрушенко.

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Автори дослідження приходять до висновку, що у дисертації Петрушенко виявлено яскравий приклад обману, яким у Законі про освіту (ст. 42, п. 4) вважається "надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування".

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Як повідомлялось раніше, міністр освіти Оксен Лісовий відмовився від наукового ступеня після виявлення плагіату в його дисертації. Раніше Кабінет Міністрів затвердив процедуру, згідно з якою будь-хто може добровільно відмовитися від наукового ступеня.