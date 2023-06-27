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В.о. ректора Вінницького медуінверситету Петрушенко викрили на плагіаті дисертації з російських джерел. ДОКУМЕНТ

петрушенко,вікторія

Аналіз дисертації оперної співачки та завідувачки кафедри хірургії Вінницького національно медичного університету ім. М.І. Пирогова Вікторії Петрушенко виявив плагіат із російської книги і 10 інших дисертацій.

Про це повідомляє наукова спільнота "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях", інформує Цензор.НЕТ.

У докторській дисертації Петрушенко виявили плагіат з російської книги 2005 року видання й 10 інших дисертацій. Також повідомляється про фальсифікації її експертимента на собаках щодо дослідження панкреатиту.

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"У дисертації Петрушенко стверджує, що нібито вона проводила експеримент на собаках, яких "утримували в умовах віварію "Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова", але насправді усі дані в статті, нібито отримані нею, весь розділ "Результати досліджень та їх обговорення", а також "Висновки" скопійовані з автореферату російської докторської дисертації В. В. Шабанова", - зазначають дослідники дисертації Петрушенко.

Також читайте: Лісовий відмовився від ступеня кандидата наук

В.о. ректора Вінницького медуінверситету Петрушенко викрили на плагіаті дисертації з російських джерел 01

В.о. ректора Вінницького медуінверситету Петрушенко викрили на плагіаті дисертації з російських джерел 02
В.о. ректора Вінницького медуінверситету Петрушенко викрили на плагіаті дисертації з російських джерел 03

Автори дослідження приходять до висновку, що у дисертації Петрушенко виявлено яскравий приклад обману, яким у Законі про освіту (ст. 42, п. 4) вважається "надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування".

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Як повідомлялось раніше, міністр освіти Оксен Лісовий відмовився від наукового ступеня після виявлення плагіату в його дисертації. Раніше Кабінет Міністрів затвердив процедуру, згідно з якою будь-хто може добровільно відмовитися від наукового ступеня.

Автор: 

Вінниця (626) наука (364) плагіат (69)


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Топ коментарі
+9
Та вона ,мабуть ,свою дисертацію тільки в день захисту і побачила )
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27.06.2023 13:35
+8
Вигнати сраною мітлою з кафедри! Нехай йде вулицю мести та пиріжками торгувати.
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27.06.2023 13:33
+7
Какая разносторонняя личность и поет и лечит и учит. А по вечерам еще немножко шьёт.
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27.06.2023 14:21
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Правила форума Рада форумчан
Просто вона своя людина, тому і її призначили...
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27.06.2023 13:31 Відповісти
Тю. Добре що хоча б знала де шукати. )))
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27.06.2023 13:31 Відповісти
Та вона ,мабуть ,свою дисертацію тільки в день захисту і побачила )
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27.06.2023 13:35 Відповісти
Могла взагалі не побачити. Дали текст, що треба говорити перед Вченою Радою, а саму дисертацію їй хіба що на пам'ять подарували.
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27.06.2023 13:52 Відповісти
От "тварюки" взяли й перевірили переклади з вялікого і магучєго...
я й не йняла віри, що вони на таке здатні.
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27.06.2023 13:33 Відповісти
Вигнати сраною мітлою з кафедри! Нехай йде вулицю мести та пиріжками торгувати.
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27.06.2023 13:33 Відповісти
Та її є тільки призначили в 2023-му.
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27.06.2023 13:41 Відповісти
Значить вмісті з тими хто призначав. Сидять там ссуки пердуни старі вже пісок з дупи сипеться тільки бариші за призначення беруть.
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27.06.2023 13:57 Відповісти
Рукописи не горят, а якщо горять то дуже тихо-тихо
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27.06.2023 13:35 Відповісти
Завжди боявся двух речей-наших мусарів,та лікарів.Що то мафія,що то.
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27.06.2023 13:38 Відповісти
Хе.Мороз - ректор з 1998р.Став після Білика.В цьому році закінчився його контракт.Хтіли цю поставити, там такий шкандаль.Вся Вінниця на вухах
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27.06.2023 13:42 Відповісти
Какістократія (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. kakistocracy від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-гр. κάκιστος «найгірший») - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F система управління , яка перебуває під орудою найгірших - найменш кваліфікованих або найаморальніших членів суспільства.

Термін з'явився ще в XVII столітті. Він також вживається англійським автором https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%9B%D0%B0%D0%B2_%D0%9F%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BA Томасом Лавом Пікоком в 1829 році, і в перші десятиліття XXI віку широко використовується для критики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC популістських правлінь, що з'являються в різних демократіях по всьому світу. З терміном «какістократія» тісно пов'язане поняття https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1 меритоциду - цілеспрямоване знищення кращих сил в суспільстві.
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27.06.2023 13:43 Відповісти
на жаль, дуже схоже..., у найгірших членів суспільства, які прагнуть отримати владу відсутні совість, емпатія, вміння перейматися проблемами інших людей..., зазвичай, вони не дуже освічені, але це нікого з них не зупиняє, всі свідоцтва та дипломи купуються...
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27.06.2023 14:10 Відповісти
Та у нас, якщо копнути поглибше, половина докторських дисертацій - це плагіат.
То що ж тепер, всіх ректорів та прохвесорів розганяти?
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27.06.2023 13:43 Відповісти
Кафедра хірургії.... Це просто жах. Вона ж і апендициту не виріже.
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27.06.2023 13:46 Відповісти
Мене таке саме лікувало...невірний діагноз поламав все. Зараз є вірний, але втрачено час і медики свідчити не будуть. В них цехова солідарність.
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27.06.2023 13:51 Відповісти
А людина серйозна, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 ось про неї у Вікіпедії . Зокрема, докторську ще у 2008 захистила, 270+ наукових праць (тут одну статтю кілька місяців пишеш).
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27.06.2023 13:59 Відповісти
плагіат, близнець злодійства і корупції, направлений на ошукування людей і держави... подібні суб,єкти, знахідка для ворожих спецслужб.
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27.06.2023 14:12 Відповісти
GPT-chat в помащь
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27.06.2023 14:03 Відповісти
Протеже зелайна. Аферістка ще та...
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27.06.2023 14:06 Відповісти
Коли копнути глибше, більша частина докторських дисертацій - це плагіат, і практичної цінності вони не несуть. Ці дисертації пишуться виключно для присвоєння наукових звань. Вони ніколи ні де не використовувались і не будуть використовуватись. Це мертві академічні дисертації. Тому давно потрібно змінити підхід захисту цих дисертацій. Спочатку потрібне підтвердження використання цих наукових праць, а потім лише можливий захист. Потрібно переглянути використання раніше захищених дисертації, більшу частину потрібно давно викинути в смітник.
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27.06.2023 14:07 Відповісти
Вкрала чиїсь здобутки, в України краде посади і високу зарплату... чим вона відрізняється від тих злодіїв- корупціонерів, яких нещодавно затримали на прикарпатті???
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27.06.2023 14:08 Відповісти
Співати, це не означає щось робити в науці... пєвунья пєла, "дисертація" самописалась... ким? студентом якого курсу?
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27.06.2023 14:17 Відповісти
Боже! І кому люди довіряють своє найдорожче... "Здоров'я і життя". Це ЖАХ!
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27.06.2023 14:17 Відповісти
Какая разносторонняя личность и поет и лечит и учит. А по вечерам еще немножко шьёт.
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27.06.2023 14:21 Відповісти
Виходить докторську ступінь треба давати гугл перекладачу?
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27.06.2023 14:35 Відповісти
Про які дисертації? Та у них, у більшості, дипломи куплені.
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27.06.2023 14:36 Відповісти
А ОНО еще не балерина ?
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27.06.2023 14:37 Відповісти
Вигнати її ні у якому разі не можна! Подивіться, які у неї цицьки!!!
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27.06.2023 14:47 Відповісти
На скриншотах наведено скани аналізу літератури. АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРИ, Карл! На те й придумали цей розділ, щоб цитувати в ньому статті та десять інших дисертацій. Чим, на вашу думку, відрізняється цитування від плагіат? Це питання до автора цієї проплаченої топ-новини.
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27.06.2023 15:20 Відповісти
Ці скани - тільки частина публікації.
Там є ще експериментальний розділ, де вона вкрала дані по хворим і по оперованим.
Там навіть температура хворих співпадає, таблиці одна в одну.
Читайте тут: http://false-science.ucoz.ua/news/falshiva_medichna_doktorska_disertacija_bula_zliplena_z_10_chuzhikh_disertacij/2023-06-19-135
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27.06.2023 15:58 Відповісти
А ми ще дивуємось чого наша медицина в такій дупі, не лічить, а калічить. Якщо прошвандовка зі списаною дисертацією і коханка якогось зеленого барижки може легко стати ректором мед. університету, то що вже говорити про рівень решти викладацького складу і чому вони можуть навчити студентів. Вінницький мед. універ - клоака корупції, вчитись взагалі не треба, справно плати потрібну суму викладачам і будеш мати гарні оцінки, а чи станеш ти лікарем, чи ні, то вже взагалі нікого не хвилює.
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27.06.2023 16:01 Відповісти
Ще є доктор ісоричних наук, такий собі Штефан Машковець. Який В Київському університеті захистився з порушенням норм і Україну поносить, імпеські наротиви пропагує. Університет збирася позбавити наукового ступеня, але так справа і не рухається.
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27.06.2023 16:30 Відповісти
Показово. що захистилась в 2008-му. Саме тоді за Ющенка-Тимошенко широко відкрили шлюзи для лайна в науку, а мухосранські учбові заклади стали називатись національними університетами
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27.06.2023 17:05 Відповісти
Вона найкращий хірург серед співаків, і найкращий співак серед хірургів. Амосов теж був письменник.
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27.06.2023 17:16 Відповісти
Мабуть собаки співають, АКАПЕЛЛО! Краще б, залицяльником був юи Поплавський!
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28.06.2023 03:06 Відповісти
Курва. А потім по результатах її "дисертації" лікарі "лікують" хворих людей.
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26.09.2023 18:55 Відповісти
 
 