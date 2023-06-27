В.о. ректора Вінницького медуінверситету Петрушенко викрили на плагіаті дисертації з російських джерел. ДОКУМЕНТ
Аналіз дисертації оперної співачки та завідувачки кафедри хірургії Вінницького національно медичного університету ім. М.І. Пирогова Вікторії Петрушенко виявив плагіат із російської книги і 10 інших дисертацій.
Про це повідомляє наукова спільнота "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях", інформує Цензор.НЕТ.
У докторській дисертації Петрушенко виявили плагіат з російської книги 2005 року видання й 10 інших дисертацій. Також повідомляється про фальсифікації її експертимента на собаках щодо дослідження панкреатиту.
"У дисертації Петрушенко стверджує, що нібито вона проводила експеримент на собаках, яких "утримували в умовах віварію "Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова", але насправді усі дані в статті, нібито отримані нею, весь розділ "Результати досліджень та їх обговорення", а також "Висновки" скопійовані з автореферату російської докторської дисертації В. В. Шабанова", - зазначають дослідники дисертації Петрушенко.
Автори дослідження приходять до висновку, що у дисертації Петрушенко виявлено яскравий приклад обману, яким у Законі про освіту (ст. 42, п. 4) вважається "надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування".
Як повідомлялось раніше, міністр освіти Оксен Лісовий відмовився від наукового ступеня після виявлення плагіату в його дисертації. Раніше Кабінет Міністрів затвердив процедуру, згідно з якою будь-хто може добровільно відмовитися від наукового ступеня.
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я й не йняла віри, що вони на таке здатні.
Термін з'явився ще в XVII столітті. Він також вживається англійським автором https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%9B%D0%B0%D0%B2_%D0%9F%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BA Томасом Лавом Пікоком в 1829 році, і в перші десятиліття XXI віку широко використовується для критики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC популістських правлінь, що з'являються в різних демократіях по всьому світу. З терміном «какістократія» тісно пов'язане поняття https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1 меритоциду - цілеспрямоване знищення кращих сил в суспільстві.
То що ж тепер, всіх ректорів та прохвесорів розганяти?
Там є ще експериментальний розділ, де вона вкрала дані по хворим і по оперованим.
Там навіть температура хворих співпадає, таблиці одна в одну.
Читайте тут: http://false-science.ucoz.ua/news/falshiva_medichna_doktorska_disertacija_bula_zliplena_z_10_chuzhikh_disertacij/2023-06-19-135