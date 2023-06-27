На сході Сили оборони знищили 111 окупантів та взяли у полон 9 бойовиків ПВК "Ветерани", - Череватий

ЗСУ на східному фронті знищили 111 окупантів, 187 поранили. Також взяли у полон дев’ятьох бойовиків приватної військової компанії "Ветерани".

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

"Крім того, знищено шість гармат, САУ "Гвоздика", радіоелектронну станцію боротьби, два командних пункти, три пункти управління безпілотниками та один протитанковий ракетний комплекс", - повідомив Череватий.

Крім ПВК "Ветерани" на східному напрямку воюють також ПВК "Патріот" і ПВК "Факел".

"Вони всі зараз уже більш афільовані з Міноборони РФ... Вороги зрозуміли, яку вони помилку зробили, віддавши ці ПВК на відкуп криміналу. Вони побачили, що там була створена фактично паралельна армія досить великого об'єму, яка майже дійшла до Москви", – сказав Череватий.

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