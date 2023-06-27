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Новини Війна
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На сході Сили оборони знищили 111 окупантів та взяли у полон 9 бойовиків ПВК "Ветерани", - Череватий

череватий

ЗСУ на східному фронті знищили 111 окупантів, 187 поранили. Також взяли у полон дев’ятьох бойовиків приватної військової компанії "Ветерани".

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

"Крім того, знищено шість гармат, САУ "Гвоздика", радіоелектронну станцію боротьби, два командних пункти, три пункти управління безпілотниками та один протитанковий ракетний комплекс", - повідомив Череватий.

Крім ПВК "Ветерани" на східному напрямку воюють також ПВК "Патріот" і ПВК "Факел".

"Вони всі зараз уже більш афільовані з Міноборони РФ... Вороги зрозуміли, яку вони помилку зробили, віддавши ці ПВК на відкуп криміналу. Вони побачили, що там була створена фактично паралельна армія досить великого об'єму, яка майже дійшла до Москви", – сказав Череватий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Лимано-Куп’янському напрямку відбито 12 атак ворога, знищено майже 100 окупантів, - Череватий

Автор: 

бойові дії (4002) Череватий Сергій (166)


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Вєтєрани бойов на колчаковскіх фронтах))
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27.06.2023 13:41 Відповісти
Ну десь так. "Нє старєют душой вєтєрани...
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27.06.2023 14:23 Відповісти
а де пвк "рассєржених патріотов"? )
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27.06.2023 13:44 Відповісти
каждый украинец уже пережил 226000 свиноцабак - дальше больше...!
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27.06.2023 13:56 Відповісти
Слава ЗСУ І генералу Залужному 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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27.06.2023 13:59 Відповісти
Взяли у полон свінособак - найманців чвк? На ***? Вони навіть не комбатанти і робити з ними можна все шо завгодно. На шо вам цей геморой з полоненими? Не бачили ми ніяких полонених!
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27.06.2023 14:21 Відповісти
звичайно, пвк "ветерани" - пси війни

але у ворога треба вчитися, а тому правильним запитанням буде "а що заважає Україні створювати пвк, тобто змусити олігархів стати донаторами добровольчих батальйонів, не напрямую, а через фонд оборони ?"
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27.06.2023 15:03 Відповісти
Ветераны - это те, кто пускает ветры, т. е. Пердуны
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27.06.2023 15:22 Відповісти
 
 