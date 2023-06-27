За час повномасштабної війни Росія затримала понад 800 цивільних українців, 77 з них стратила, - ООН
Моніторингова місія ООН в Україні заявила у вівторок, що Росія затримала понад 800 цивільних осіб з лютого 2022 року і стратила 77 з них.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
"Моніторингова місія ООН в Україні задокументувала сумарно страту 77 цивільних осіб, коли вони були піддані незаконному затриманню з боку Російської Федерації", - йдеться в публікації.
Глава місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер уточнила, що внаслідок тортур, нелюдських умов утримання і відмови в медичній допомозі померли 72 чоловіків та 5 жінок. Крім того, було зафіксовано понад 864 випадки незаконного затримання з боку РФ, багато з яких також були прирівняні до насильницьких зникнень.
У доповіді ООН зазначається, що такі цифри наведено на основі 1136 інтерв'ю з потерпілими, свідками та іншими особами. Також співробітники організації 274 рази відвідали 70 офіційних місць тримання під вартою, що перебувають під контролем української влади.
"Ми задокументували понад 900 випадків довільного затримання цивільних осіб, зокрема дітей і літніх людей. Переважна більшість цих справ була скоєна Російською Федерацією", - додала Богнер.
Також повідомляється, що порушення прав люди були виявлені з боку обох сторін конфлікту, але у значно більшій мірі зі сторони представників РФ.
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Це лише а бо констатація факту
А бо Стурбованість...
Все інше в неї ВІДСУТНЕ...
😒😒😡😡