За час повномасштабної війни Росія затримала понад 800 цивільних українців, 77 з них стратила, - ООН

Моніторингова місія ООН в Україні заявила у вівторок, що Росія затримала понад 800 цивільних осіб з лютого 2022 року і стратила 77 з них.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Моніторингова місія ООН в Україні задокументувала сумарно страту 77 цивільних осіб, коли вони були піддані незаконному затриманню з боку Російської Федерації", - йдеться в публікації.

Глава місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер уточнила, що внаслідок тортур, нелюдських умов утримання і відмови в медичній допомозі померли 72 чоловіків та 5 жінок. Крім того, було зафіксовано понад 864 випадки незаконного затримання з боку РФ, багато з яких також були прирівняні до насильницьких зникнень.

У доповіді ООН зазначається, що такі цифри наведено на основі 1136 інтерв'ю з потерпілими, свідками та іншими особами. Також співробітники організації 274 рази відвідали 70 офіційних місць тримання під вартою, що перебувають під контролем української влади.

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"Ми задокументували понад 900 випадків довільного затримання цивільних осіб, зокрема дітей і літніх людей. Переважна більшість цих справ була скоєна Російською Федерацією", - додала Богнер.

Також повідомляється, що порушення прав люди були виявлені з боку обох сторін конфлікту, але у значно більшій мірі зі сторони представників РФ.