Зрадника, який відключив цивільних від електрики під час окупації Лиману, затримали на Донеччині, - СБУ
На Донеччині затримали ще одного зрадника, який під час окупації Лимана підтримав рашистів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Зловмисником виявився колишній майстер електричних мереж у Лимані. Під час тимчасового захоплення міста він підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили "головним інженером" у створеній агресором "регіональній енергопостачальній компанії рф".
На цій "посаді" він знеструмив цивільне населення регіону і перенаправив доступну енергію на потреби рашистів. Зокрема, фігурант організовував подачу струму до окупаційної адміністрації Лиману, а також до утворених ворогом місцевих "відділів міліції днр" та "військової комендатури" рф. Крім того, колаборант забезпечував безперебійне енергопостачання будівель, в яких були розквартировані регулярні російські війська", - йдеться в повідомленні.
Водночас домівки місцевих жителів залишалися без електроенергії.
Також зловмисник записував для прокремлівських Телеграм-каналів власні відеокоментарі, де він вихваляв окупаційний режим країни-агресора. Після звільнення Лиману зловмисник намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя.
Співробітники СБУ встановили місце його перебування та затримали
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.
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