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Новини Війна
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Зрадника, який відключив цивільних від електрики під час окупації Лиману, затримали на Донеччині, - СБУ

сбу

На Донеччині затримали ще одного зрадника, який під час окупації Лимана підтримав рашистів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Зловмисником виявився колишній майстер електричних мереж у Лимані. Під час тимчасового захоплення міста він підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили "головним інженером" у створеній агресором "регіональній енергопостачальній компанії рф".

На цій "посаді" він знеструмив цивільне населення регіону і перенаправив доступну енергію на потреби рашистів. Зокрема, фігурант організовував подачу струму до окупаційної адміністрації Лиману, а також до утворених ворогом місцевих "відділів міліції днр" та "військової комендатури" рф. Крім того, колаборант забезпечував безперебійне енергопостачання будівель, в яких були розквартировані регулярні російські війська", - йдеться в повідомленні.

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Водночас домівки місцевих жителів залишалися без електроенергії.

Також зловмисник записував для прокремлівських Телеграм-каналів власні відеокоментарі, де він вихваляв окупаційний режим країни-агресора. Після звільнення Лиману зловмисник намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя.

Співробітники СБУ встановили місце його перебування та затримали 

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано військовослужбовця-зрадника, який брав участь у репресіях окупантів проти українців у Херсоні, - ДБР. ФОТО

Автор: 

СБУ (12909) Донецька область (8716) колабораціонізм (1168)


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давним-давно людям треба дозволити робити самосуди бо закон занадто лагідний 😠
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27.06.2023 14:08 Відповісти
na okupovanih teritorijah - tak. a v ostalnom - treba menjati zakoni.
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27.06.2023 14:10 Відповісти
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27.06.2023 14:13 Відповісти
потримаю
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27.06.2023 16:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7lR3oWPOmOE https://www.youtube.com/watch?v=7lR3oWPOmOE

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27.06.2023 19:32 Відповісти
спасібі, але там подержати, а не подушу
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27.06.2023 21:20 Відповісти
Дарую цдею. Заходьте в любц міськ та обленерго і крутіть усіх працівників, не помилитесь.
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27.06.2023 14:14 Відповісти
так по всей Украине так было этой осенью-зимой, да галущенко?
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27.06.2023 14:14 Відповісти
Вот было бы здорово идеологов блекаутов из ДТЕК-а тоже арестовать
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27.06.2023 14:26 Відповісти
 
 