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Новини
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Українські прикордонники поки не бачать в Білорусі розгортання баз для "вагнерівців"

вагнер,вагнера

Державна прикордонна служба України спростовує інформацію щодо початку будівництва таборів для розміщення бойовиків ПВК "Вагнер" у Білорусі.

Про це речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі Українській правді, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо появи інформації про можливе будівництво баз для російських найманців на території Білорусі, на це момент таких робіт ми не фіксуємо.

Водночас виключати цього не можна. За ситуацією в Білорусі активно стежить розвідка, в тому числі Державної прикордонної служби", - сказав він.

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Так само, за словами Демченка, не зафіксовано появи на території РБ угруповання російських найманців ПВК "Вагнера".

До 2000 російських військових, які за даними ДПСУ, наразі перебувають у країні, задіяні до навчань і підготовки на білоруських полігонах

Водночас, цей напрямок завжди залишається напруженим, адже Білорусь продовжує підтримувати агресора.

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Хоча наразі ситуація не змінилася, прикордонники не фіксують якогось переміщення техніки чи живої сили як російських підрозділів так і білоруських поблизу кордону, а РФ не має достатньо сил здійснити повторне вторгнення на цьому напрямку, Сили оборони продовжують зміцнювати лінію кордону та укріплювати прикордоння з Білоруссю, пам’ятаючи про підступність ворога.

Автор: 

Білорусь (7958) Держприкордонслужба ДПСУ (6096) ПВК Вагнер (1540) Демченко Андрій (356)


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Топ коментарі
+3
Аж цікаво, а як прикордоники з кордону бачать те що робиться в середині країни?????
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27.06.2023 14:34
+2
Не пройшло і двох днів, як прийнято рішення про перекидання "армії вагнера" до Білорусії, і будівництво польових таборів, а наші речники і речниці ... не бачать ні вагнерів, ні таборів!
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27.06.2023 14:17
+1
розсілять по хатах білорусів)) Хай дивляться кому їх тарган вусатий прихисток дає)))
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27.06.2023 14:10
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розсілять по хатах білорусів)) Хай дивляться кому їх тарган вусатий прихисток дає)))
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27.06.2023 14:10 Відповісти
навіщо спутникова розвідка ?

Ім з опоку видніше
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27.06.2023 15:10 Відповісти
цвинтарі теж треба контролювати
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27.06.2023 14:13 Відповісти
Не пройшло і двох днів, як прийнято рішення про перекидання "армії вагнера" до Білорусії, і будівництво польових таборів, а наші речники і речниці ... не бачать ні вагнерів, ні таборів!
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27.06.2023 14:17 Відповісти
Більш цікаво що наступного дня після пєтушиного бунту в новинах було що в Білорусі почали будувати табори для вагнерів. На наступний день, ага...
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27.06.2023 14:23 Відповісти
А ви бачите?
https://racurs.ua/ua/n184497-belaruski-****-ne-pidtverdjuie-informaciu-roszmi-pro-budivnyctvo-taboriv-dlya-vagnerivciv.html «Беларуські Гаюн» не підтверджує інформацію росЗМІ про будівництво таборів для «вагнерівців» у білорусі
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27.06.2023 14:49 Відповісти
бацька своєї тіні сциться, а тут бази вагнєров...
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27.06.2023 14:21 Відповісти
Аж цікаво, а як прикордоники з кордону бачать те що робиться в середині країни?????
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27.06.2023 14:34 Відповісти
перечитай текст ще раз
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27.06.2023 15:00 Відповісти
скорей всего весь это вброс с лагерями рассчитан на то чтобы отвлечь ЗСУ с других направлений, хотя разведке видней
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27.06.2023 15:21 Відповісти
Та почекайте трошки. Будуть там і бази.
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27.06.2023 15:37 Відповісти
вагнерівці драпнули по алмази та золото. В Африку.
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27.06.2023 16:02 Відповісти
речник ДПСУ Андрій Демченко працює на ворога.(Українські прикордонники поки не бачать в Білорусі розгортання баз для "вагнерівців" накуя в бульбостані щось розгортати.якісь бази.як сітку розгорнених баз рашисти тримають з часів підготовки др нападу на Україну...
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27.06.2023 16:53 Відповісти
24,02,2022 теж нічого не бачили... сліпошарі уроди
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27.06.2023 17:11 Відповісти
 
 