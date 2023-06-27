На Лимано-Куп’янському напрямку ЗСУ підбили 3 танки Т-72, знищили САУ "Акація", ПТРК та ліквідували 79 окупантів, - Череватий

Крім того, росіяни втратили чотири міномети, п’ять гармат, три безпілотники.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ.

За цю добу загарбники шість разів атакували на Лимано-Куп'янській ділянці фронту. Вони здійснили 344 артилерійських обстріли наших позицій та 10 авіаційних нальотів.

Під час відбиття наступів ворога 79 окупантів було ліквідовано, 110 зазнали поранень.

"Підбито три танки Т-72, знищено чотири міномети, п’ять гармат, самохідну артилерійську установку "Акація", протитанковий ракетний комплекс і три безпілотних літальних апарати", - поінформував Череватий.

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