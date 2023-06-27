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Новини Війна
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На Лимано-Куп’янському напрямку ЗСУ підбили 3 танки Т-72, знищили САУ "Акація", ПТРК та ліквідували 79 окупантів, - Череватий

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Крім того, росіяни втратили чотири міномети, п’ять гармат, три безпілотники.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ.

За цю добу загарбники шість разів атакували на Лимано-Куп'янській ділянці фронту. Вони здійснили 344 артилерійських обстріли наших позицій та 10 авіаційних нальотів.

Під час відбиття наступів ворога 79 окупантів було ліквідовано, 110 зазнали поранень.

"Підбито три танки Т-72, знищено чотири міномети, п’ять гармат, самохідну артилерійську установку "Акація", протитанковий ракетний комплекс і три безпілотних літальних апарати", - поінформував Череватий. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На сході Сили оборони знищили 111 окупантів та взяли у полон 9 бойовиків ПВК "Ветерани", - Череватий

Автор: 

бойові дії (4002) Череватий Сергій (166)


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Кацапи, а що трапилося?
Невже аналоговнєти-Т90 закінчилися?
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27.06.2023 14:30 Відповісти
солимось это что? два слова две ошибки
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27.06.2023 15:24 Відповісти
А где же танки Т -55 ,которые эшалонами всю зиму завозила Россия в УКраину...Их, что мы не уничтожаем?? Или автоматом переводим в Т-72
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27.06.2023 16:17 Відповісти
 
 