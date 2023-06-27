Ворог намагається завадити просуванню Сил оборони на Півдні України, - речник Таврійського напрямку Шершень

Сили оборони на Таврійському напрямку минулої доби знищили 84 окупантів і 16 одиниць техніки, іще загарбників поранили і двох узяли в полон.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1024 вогневі завдання. Йдеться про контрбатарейну боротьбу та роботу по планових цілях, які були виявлені раніше. Втрати ворога становили: вбитими 84 окупанти, пораненими 156 та двоє в полоні. Знищено 16 одиниць озброєння та військової техніки противника", - сказав Шершень.

За його словами, загальна обстановка у цій зоні змін не зазнала.

Речник поінформував, що на Мелітопольському та Бердянському напрямках минулої доби ворог вів активну оборону та докладав значних зусиль, щоб не допустити просування частин і ударних підрозділів Сил оборони у напрямках Новодарівки, Приютного та Новоданилівки.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках російська армія веде штурмові дії. Протягом доби загарбники 16 разів атакували позиції Сил оборони, здійснивши 431 обстріл з танків, РСЗВ та ствольної артилерії. Загарбники вели безуспішні наступальні дії у напрямку Первомайського та в районі Мар'їнки, завдали авіаційних ударів у районі Авдіївки, Сєверного, Красногорівки, Пречистівки, Благодатного та Макарівки.

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За словами Шершеня, на Запорізькому напрямку ворог зосереджував основні зусилля на недопущенні просування український військ. Загарбники завдали авіаційних ударів у районі Левадного, здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Темерівка, Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Малинівка, Запоріжжя, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Оріхів, Щербаки, П'ятихатки.