Роковини ракетного удару по ТЦ у Кременчуці: Слідство триває, ідентифіковано трьох командирів РФ

Слідчі ідентифікували трьох російських командирів, яких підозрюють у завданні ракетного удару по торговельному центру "Амстор" у Кременчуці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов повідомив, що наразі ідентифіковано трьох російських командирів, які причетні до вчинення цієї трагедії.

"Наразі розслідування триває. Ми маємо трьох підозрюваних. Починаючи від командира 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації Військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил ЗС РФ, який безпосередньо відповідав за пуск ракет по цивільних об’єктах. І закінчуючи командувачем дальньої авіації Повітряно-космічних сил Збройних сил РФ, який відповідає за всю стратегічну авіацію Російської Федерації", - розповів він.

За словами Бєлоусова, навіть заочне засудження дає певні інструменти, щоб обмежити пересування цих осіб, а також щоб шукати їхнє майно за кордоном.

Так, було встановлено і повідомлено про підозру: командиру 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил збройних сил рф, який віддавав накази наносити ракетні удари



командиру 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил збройних сил рф, який забезпечував нанесення підпорядкованими йому підрозділами ракетних ударів



командувачу дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил рф.

Нагадаємо, рівно рік тому, 27 червня 2022 року, росіяни завдали ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. На 22-40 27 червня було відомо про 15 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із ззаявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

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