29 червня у Запоріжжі відбудуться спеціальні навчання на випадок аварії на ЗАЕС, - ОВА

У Запоріжжі 29 червня планують провести спеціальні навчання на випадок надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"З метою забезпечення готовності до захисту населення під час можливого виникнення надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС обласною військовою адміністрацією 29 червня 2023 року буде організовано впроведення спеціального навчання", - йдеться у повідомленні.



За його словами, передбачено практичне відпрацювання заходів щодо реагування на надзвичайні ситуації та проведення евакуації населення.

"Всі заходи носять учбовий характер. Просимо дотримуватися спокою. Наразі ситуація на атомній станції контрольована, загроз не зафіксовано", - додав Малашко.

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Раніше повідомлялося, що Дніпропетровщина розробила план евакуації на випадок вибуху на ЗАЕС.