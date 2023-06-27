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29 червня у Запоріжжі відбудуться спеціальні навчання на випадок аварії на ЗАЕС, - ОВА

заес

У Запоріжжі 29 червня планують провести спеціальні навчання на випадок надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"З метою забезпечення готовності до захисту населення під час можливого виникнення надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС обласною військовою адміністрацією 29 червня 2023 року буде організовано впроведення спеціального навчання", - йдеться у повідомленні.

За його словами, передбачено практичне відпрацювання заходів щодо реагування на надзвичайні ситуації та проведення евакуації населення.

"Всі заходи носять учбовий характер. Просимо дотримуватися спокою. Наразі ситуація на атомній станції контрольована, загроз не зафіксовано", - додав Малашко.

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Раніше повідомлялося, що Дніпропетровщина розробила план евакуації на випадок вибуху на ЗАЕС.

Автор: 

Запоріжжя (2289) військові навчання (2779) Запорізька АЕС (1415)


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А спеціальні навчання прикордонників коли будуть?
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27.06.2023 15:34 Відповісти
Цензор!!! Вашу ж мать!!! Вы ВМЕНЯЕМЫЕ??? Иллюстрировать новость фото с вражеской техникой, причем с z-свастикой на капотах?! Совсем @бнулись или вас взломали?! Или в вашей редакции сидит рашистский пид@р?! Что у вас там происходит, Бутусов???
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27.06.2023 15:37 Відповісти
Як це заблокувати? Нема сичі. Люди уходять. Брідусова сеча.
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27.06.2023 16:15 Відповісти
Вже на Чонгарі потренувались, може досить показухи, а потрібно робити конкретні кроки і евакуйовувати дітей з самої небезпечної зони. Це той випадок, коли краще перестрахуватись.
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27.06.2023 16:31 Відповісти
 
 