Бійці 28-ї ОМБр штурмують позиції окупантів поблизу Курдюмівки на Донеччині. ВIДЕО бою

Бійці 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу успішно штурмували ворожі позиції поблизу Курдюмівки на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти бойових дій українські воїни опублікували на сторінці підрозділу в соцмережах. За результатами бою знищено щонайменше 35 окупантів.

"1-й механізований батальйон 28-ї ОМБр провів успішний штурм позицій окупантів в районі Курдюмівки. На відео робота першої механізованої роти. В результаті бою ворожий батальйон був розгромлений - до 35 ліквідованих, 40 втекло, декілька окупантів здалися в полон. Це важливий успіх, оскільки наші воїни пробили оборону, яку ворог готував місяцями. І це - результат довгої, титанічної праці, тренувань та злагодження", - пишуть бійці у коментарі до відео.

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