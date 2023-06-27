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Бійці 28-ї ОМБр штурмують позиції окупантів поблизу Курдюмівки на Донеччині. ВIДЕО бою

Бійці 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу успішно штурмували ворожі позиції поблизу Курдюмівки на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти бойових дій українські воїни опублікували на сторінці підрозділу в соцмережах. За результатами бою знищено щонайменше 35 окупантів.

"1-й механізований батальйон 28-ї ОМБр провів успішний штурм позицій окупантів в районі Курдюмівки. На відео робота першої механізованої роти. В результаті бою ворожий батальйон був розгромлений - до 35 ліквідованих, 40 втекло, декілька окупантів здалися в полон. Це важливий успіх, оскільки наші воїни пробили оборону, яку ворог готував місяцями. І це - результат довгої, титанічної праці, тренувань та злагодження", - пишуть бійці у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український дистанційно керований робот розставляє протитанкові міни ТМ-62. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8716) Бахмут (1562) 28 окрема механізована бригада (189)


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Топ коментарі
+25
krasavci
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27.06.2023 15:22
+19
молодці хлопці, бийте гадів-окупантів, Вам бог помагає...
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27.06.2023 15:27
+10
Наконец то тактику поменяли а не как раньше одной пехотой. Ну я бы еще улучшил тактику. Вперед пару-тройку установок разминирования типо *змея горыныча*, чтобы расчистили посадку. А потом танк с ковшом чтобы зарыл остатки орков вместе с окопами и разровнял поле для посадки кукурузы
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27.06.2023 15:35
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krasavci
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27.06.2023 15:22 Відповісти
молодці хлопці, бийте гадів-окупантів, Вам бог помагає...
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27.06.2023 15:27 Відповісти
може, вороги знищені та втекли деинде. на цьому відео такого немає.
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27.06.2023 15:32 Відповісти
Канал С.Донець-Донбас.
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27.06.2023 15:33 Відповісти
Красиво працюють хлопці! Приємно дивитися.

А орки явно фізо недаремно сдають - це щоб с позицій втікати було швидше)

Ну що скажешь - усі молодці!!!)
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27.06.2023 15:33 Відповісти
stremno bylo divitis na ce pole po nachalu - rozminuvali jak to ne tam na moi pogljad...ale...vse bylo dobre
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27.06.2023 15:36 Відповісти
Наконец то тактику поменяли а не как раньше одной пехотой. Ну я бы еще улучшил тактику. Вперед пару-тройку установок разминирования типо *змея горыныча*, чтобы расчистили посадку. А потом танк с ковшом чтобы зарыл остатки орков вместе с окопами и разровнял поле для посадки кукурузы
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27.06.2023 15:35 Відповісти
tak oni tam bili 2 ili 3 postrela po nachalu....pravda kak to ne tam ani rozminuvali na moi pogljad...
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27.06.2023 15:37 Відповісти
дуже мало вогню на початку ((
ні мінометів ні гармат ((
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27.06.2023 19:26 Відповісти
а где их взять 2-3 в каждое подразделение? Мне другое в глаза бросилось. что Леопарды, Бредли, все по новосозданным подразделениям без опыта, а те звери шо кацапам жопу дерут уже 1.5 года, как 3ошб, 28омбр, 72омбр, как воевали на бмпшках так и воюют (а 3ошб вообще на m-113). Странно, не усилить лучшей техникой самых опытных и зубастых.
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27.06.2023 20:37 Відповісти
Когда я говорил что каждое подразделение нужно усилить двумя-тремя танками и БМП западного образца на меня набросились как бешенные собаки. Мол ето плохо для логистики. Ну как видим воюющие боевые подразделение остались ездить на совковом металоломе, зато создали с нуля целые бригады из западной техники которые даже не имеют боевого опыта и которым не жалко десяток-другой потерять современных машин, бросают колонами на укрепрайоны и минные поля. Тоесть полностью повторяют ошибки рашки февраля-марта прошлого года которая наступала колоннами надеясь что враг испугается и разбежится
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27.06.2023 21:16 Відповісти
"

Але в мене для вас погані новини. Браві кіношні успішні кавалерійські штурми, які ви так любите дивитись у тіктоках, і де такий набір якостей, в теорії, може стати в нагоді - здебільшого закінчуються розй#бом "кавалеристів" вхлам. Дев'ять з десяти відосиків таких штурмів ви не бачите, бо нема кому гоупрошку з сіряка дістати, щоб вас контентом розважити.

Так ось, з галопуючим розвитком ******** китайських технологій, ефективний воїн сьогодні антропометрично може відповідати середньостатистичному напівпрофесійному геймеру. Бо щоб працювати з ФПВ-камікадзе - біцуха не потрібна. Потрібні мізки, дрібна моторика та розвинена рука-око-координація.

А при належному скілові, майже кожен виліт ФПВ може закінчуватись максимально харошимі руськімі.

Здавалося б, ось воно - борт можна купити за $500, бюатарея коштує копійки, окуляри-джойстики-ретрики купуються один раз та служать довго, якщо не будуть фізично знищені. БК ми навчились робити з гімна та палок. Шкіл, що готують пілотів - купа. Самих пілотів, що можуть навчити, за наявності політичної волі, нових літак-убівак - достатньо.

Але ніт.

Ми продовжуємо бити себе п'ятою в груди та розповідати, що нам, кров з носу, необхідні Леопарди з Абрамсами. При тому, що китайська п'ятсотдоларова іграшка той самий Леопард, що коштує від 7 до 10 мільйонів американопрезидентів, може не напружуючись вивести з ладу. Ми не хапаємось за можливість удешевити нашу війноньку та зробити нашу найвищу національну цінність - життя людини - більш захищеною.

Системно над цією темою працюють тільки на рівні бригад, підрозділів та фондів. Джерело: ""
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28.06.2023 03:02 Відповісти
Так і було 2 постріли з УР-77 (Змій горинич)! Ти мабуть не розбираєшся... Тільки в цьому разі застосовувались не для мінних проходів, а для знищення ворога бо техніка пішла іншим шляхом...
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27.06.2023 22:05 Відповісти
Так, на початку відео видно характерну машину... Але якщо подивитися далі - з 3 десантних машин 2 пішли "прямо", а третя - "вправо". Якраз по напрямках запуску стрічок УР-77. Тобто, в них був план бою. Вони "по підручнику" все зробили вірно. Але УР-77 - хрєновина дуже неточна. Там тре десяток зарядів, аби "проходи/коридори" зробити потрібні. Але план бою - ось він. Розмінували чи не розмінували суміжники - похєру - піхота пішла-пішла-пішла. Звісно, дуже пощастило, що не було суцільного мінування і машини не підірвались. І дуже пощастило, що позиції окупантів по фронту не були усіяні лєпєстками чи іншим протипіхотним гімном.
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27.06.2023 23:56 Відповісти
А у ВРУ так і сидять, отіж самі московські опозажопники, яких під Курдюмівкою виганяють Захисники України!!
Стефанчук із замами забули про ворога у ВРУ, і з ними зранку «па деснам в засоси», аж слина летить!!!
Дивна їх «забудькуватість»… під час московької війни в Україні!
Пильнуймо Україну від московитів та їх лайна у ВРУ!
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27.06.2023 15:37 Відповісти
В результаті бою ворожий батальйон був розгромлений - до 35 ліквідованих, 40 втекло, декілька окупантів здалися в полон.

При такой численности - это рота и то неполного состава.
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27.06.2023 15:39 Відповісти
То може там були недобитки після попередніх зіткнень?
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27.06.2023 15:48 Відповісти
Може остатки,батальона, 30 %, но тогда у козломордых плохи дела, часть потерявшая 70% состава считается небоеспособной.
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27.06.2023 16:24 Відповісти
друга рота ковтнула цианістий калій, а третя - кулю в лоб.
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27.06.2023 15:57 Відповісти
А атакує їх фактично взвод на трьох БМП).
В обороні як і в атаці прийма тільки частина підрозділу, інші в резерві для посилення та на відпочинку. Але це не відміня того що був розбитий названий підрозділ.
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27.06.2023 16:58 Відповісти
Навіть західні військові аналітики здивовані, що під час наступу наших, кацапів гине втричі більше.
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27.06.2023 22:36 Відповісти
З Богом, хлопчики
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27.06.2023 15:41 Відповісти
Курдюмівка - це добре. Вагнера її брали місяця два-три.
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27.06.2023 15:44 Відповісти
Наши дважды жахнули из УЗ ( змей Горыныч). Раз по позициям и раз проверочно перед позициями на наличие мин.
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27.06.2023 16:16 Відповісти
смысл воевать за посадку прошол вперед армиями и дивизионами. а они в тылу пусть сдаются нгу и сбу и полиции..
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27.06.2023 17:59 Відповісти
Арміями та дивізіонами? В українському війську немає армій, а дивізіонами не "ходять" - це артпідрозділ...
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27.06.2023 22:20 Відповісти
нет так терпим дальше
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28.06.2023 14:42 Відповісти
Я не можу прослідити якійсь логічний перехід від того що: "в українському війську немає армій, а дивізіонами не "ходять" - це артпідрозділ", до - "нет так терпим дальше".
Дивиться довго не терпіть - можете раптом у штані наробити.
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28.06.2023 14:58 Відповісти
писали там 200 000 несколько дивизий..возможно( )) конница))..)каховка плацдарм. вот и думай ..
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28.06.2023 22:02 Відповісти
В Україні немає дивізій, тут немає що думати - ви спалилися, кацапе.
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28.06.2023 22:12 Відповісти
Наші хлопці так впевнено працюють!Молодці!
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27.06.2023 20:02 Відповісти
Красиво отработали, молодцы! Жаль только что дали уродам уйти...
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27.06.2023 20:10 Відповісти
"35 ліквідованих, 40 втекло, декілька окупантів здалися в полон"цитата. странное заявление. сбежавших они пересчитали, трупы оформили, а пленных посчитать не смогли. или кол-во пленных стала военной тайной? с каких пор?
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27.06.2023 21:42 Відповісти
А ви з якою метою цікавитеся?
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27.06.2023 22:15 Відповісти
потому что мои побратимы у орков и кол-во захваченного живого мяса для меня важно. возможно вы это не поймете.
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28.06.2023 07:43 Відповісти
Якщо побратими реальні - ви маєте знати що полонених рахують в тилу по факту, бо вони бувають поранені, а ще можуть загинути під вогнем кацапів.
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28.06.2023 22:09 Відповісти
Слід розуміти, що наступальні операції бувають різні. Ви це відео подивилися, втрати порахували?
Можете процитувати ті "українські медіа" у яких "мусолили" втрати 1 до 3?
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27.06.2023 22:26 Відповісти
Цензор мені відповість чи дивилися ви це відео, та чи зможете ви процитувати "українські медіа" у яких "мусолили" втрати 1 до 3?
У вас усе добре із причинно-наслідковими зв'язками?
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27.06.2023 22:55 Відповісти
Отим розміновувачем (типу Горинич) потрібно бити по окопах.
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27.06.2023 22:42 Відповісти
 
 