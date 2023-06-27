Бійці 28-ї ОМБр штурмують позиції окупантів поблизу Курдюмівки на Донеччині. ВIДЕО бою
Бійці 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу успішно штурмували ворожі позиції поблизу Курдюмівки на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти бойових дій українські воїни опублікували на сторінці підрозділу в соцмережах. За результатами бою знищено щонайменше 35 окупантів.
"1-й механізований батальйон 28-ї ОМБр провів успішний штурм позицій окупантів в районі Курдюмівки. На відео робота першої механізованої роти. В результаті бою ворожий батальйон був розгромлений - до 35 ліквідованих, 40 втекло, декілька окупантів здалися в полон. Це важливий успіх, оскільки наші воїни пробили оборону, яку ворог готував місяцями. І це - результат довгої, титанічної праці, тренувань та злагодження", - пишуть бійці у коментарі до відео.
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А орки явно фізо недаремно сдають - це щоб с позицій втікати було швидше)
Ну що скажешь - усі молодці!!!)
ні мінометів ні гармат ((
Але в мене для вас погані новини. Браві кіношні успішні кавалерійські штурми, які ви так любите дивитись у тіктоках, і де такий набір якостей, в теорії, може стати в нагоді - здебільшого закінчуються розй#бом "кавалеристів" вхлам. Дев'ять з десяти відосиків таких штурмів ви не бачите, бо нема кому гоупрошку з сіряка дістати, щоб вас контентом розважити.
Так ось, з галопуючим розвитком ******** китайських технологій, ефективний воїн сьогодні антропометрично може відповідати середньостатистичному напівпрофесійному геймеру. Бо щоб працювати з ФПВ-камікадзе - біцуха не потрібна. Потрібні мізки, дрібна моторика та розвинена рука-око-координація.
А при належному скілові, майже кожен виліт ФПВ може закінчуватись максимально харошимі руськімі.
Здавалося б, ось воно - борт можна купити за $500, бюатарея коштує копійки, окуляри-джойстики-ретрики купуються один раз та служать довго, якщо не будуть фізично знищені. БК ми навчились робити з гімна та палок. Шкіл, що готують пілотів - купа. Самих пілотів, що можуть навчити, за наявності політичної волі, нових літак-убівак - достатньо.
Але ніт.
Ми продовжуємо бити себе п'ятою в груди та розповідати, що нам, кров з носу, необхідні Леопарди з Абрамсами. При тому, що китайська п'ятсотдоларова іграшка той самий Леопард, що коштує від 7 до 10 мільйонів американопрезидентів, може не напружуючись вивести з ладу. Ми не хапаємось за можливість удешевити нашу війноньку та зробити нашу найвищу національну цінність - життя людини - більш захищеною.
Системно над цією темою працюють тільки на рівні бригад, підрозділів та фондів. Джерело: ""
Стефанчук із замами забули про ворога у ВРУ, і з ними зранку «па деснам в засоси», аж слина летить!!!
Дивна їх «забудькуватість»… під час московької війни в Україні!
Пильнуймо Україну від московитів та їх лайна у ВРУ!
При такой численности - это рота и то неполного состава.
В обороні як і в атаці прийма тільки частина підрозділу, інші в резерві для посилення та на відпочинку. Але це не відміня того що був розбитий названий підрозділ.
Дивиться довго не терпіть - можете раптом у штані наробити.
Можете процитувати ті "українські медіа" у яких "мусолили" втрати 1 до 3?
У вас усе добре із причинно-наслідковими зв'язками?