Віра в ЗСУ, сім’я та щоденна праця допомагають українцям зберігати стійкість під час війни, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Зберігати стійкість та витримку під час війни українцям найбільше допомагає віра в Збройні Сили, власна сім’я, рідні та близькі.
Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" у червні 2023 року, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначають в опитуванні, соціологи з’ясували, що зберігати стійкість під час війни найбільшій кількості співвітчизників допомагає віра у ЗСУ (86%), сім'я, родичі та близькі (61%).
Понад третина опитуваних (31%) свою психологічну стійкість завдячує щоденній праці. Більше, ніж 20% українців "триматися на плаву" допомагає віра в державу чи Бога (релігія).
За результатами дослідження на підтримку рівня стійкості українців позитивно впливає волонтерство, збір коштів та міжнародна допомога. Цей варіант відповіді підтримали 12% опитаних.
Більшість опитаних (58%) зазначили, що задля перемоги готові терпіти труднощі через війну кілька років. 11% зазначили, що готові потерпіти близько року, 12% – кілька місяців. Не готові терпіти труднощі – 11%
В опитуванні взяли участь 1200 повнолітніх українців з усіх областей, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу і територій, де у період проведення опитування не було українського мобільного зв'язку.
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Слава ЗСУ!
Якась чергова маніпуляція.
Гвардія наступу, сили оборони.
Аби не ЗСУ.
Сторіччями він виборював свою незалежність.
Пермога у цій війні буде обов'язкова за Україною.
Смерть Ворогам!
https://www.youtube.com/watch?v=9XVe0RCF2mA
Воно випестувало українську єдину націю як то кажуть :
"Від Сяну до Дону" .
Може не до Дону насправді (хоча хто зна ?) але до Донця так точно .
Бо різниця між Західом й Сходом по відношенню до ЗСУ не має відмінності навіть 8% --
тобто від 86% до 80% . Це косметична відмінність .
Нація єдина -- що б там не казали любителі ПАПи про 73% !