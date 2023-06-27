Віра в ЗСУ, сім’я та щоденна праця допомагають українцям зберігати стійкість під час війни, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Зберігати стійкість та витримку під час війни українцям найбільше допомагає віра в Збройні Сили, власна сім’я, рідні та близькі.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" у червні 2023 року, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначають в опитуванні, соціологи з’ясували, що зберігати стійкість під час війни найбільшій кількості співвітчизників допомагає віра у ЗСУ (86%), сім'я, родичі та близькі (61%).

Понад третина опитуваних (31%) свою психологічну стійкість завдячує щоденній праці. Більше, ніж 20% українців "триматися на плаву" допомагає віра в державу чи Бога (релігія).

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За результатами дослідження на підтримку рівня стійкості українців позитивно впливає волонтерство, збір коштів та міжнародна допомога. Цей варіант відповіді підтримали 12% опитаних.

Більшість опитаних (58%) зазначили, що задля перемоги готові терпіти труднощі через війну кілька років. 11% зазначили, що готові потерпіти близько року, 12% – кілька місяців. Не готові терпіти труднощі – 11%

В опитуванні взяли участь 1200 повнолітніх українців з усіх областей, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу і територій, де у період проведення опитування не було українського мобільного зв'язку.

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