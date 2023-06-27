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Новини Війна
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Віра в ЗСУ, сім’я та щоденна праця допомагають українцям зберігати стійкість під час війни, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

прапор,україна

Зберігати стійкість та витримку під час війни українцям найбільше допомагає віра в Збройні Сили, власна сім’я, рідні та близькі.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" у червні 2023 року, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначають в опитуванні, соціологи з’ясували, що зберігати стійкість під час війни найбільшій кількості співвітчизників допомагає віра у ЗСУ (86%), сім'я, родичі та близькі (61%).

Понад третина опитуваних (31%) свою психологічну стійкість завдячує щоденній праці. Більше, ніж 20% українців "триматися на плаву" допомагає віра в державу чи Бога (релігія).

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За результатами дослідження на підтримку рівня стійкості українців позитивно впливає волонтерство, збір коштів та міжнародна допомога. Цей варіант відповіді підтримали 12% опитаних.

Cоціологічна група "Рейтинг" 01

Cоціологічна група "Рейтинг" 02

Більшість опитаних (58%) зазначили, що задля перемоги готові терпіти труднощі через війну кілька років. 11% зазначили, що готові потерпіти близько року, 12% – кілька місяців. Не готові терпіти труднощі – 11%

Віра в ЗСУ, сім’я та щоденна праця допомагають українцям зберігати стійкість під час війни, - опитування Рейтингу 03

В опитуванні взяли участь 1200 повнолітніх українців з усіх областей, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу і територій, де у період проведення опитування не було українського мобільного зв'язку.

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Автор: 

суспільство (59) опитування (1961)


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Топ коментарі
+13
ЗСУ та Генерал Валерій Федорович ЗАЛУЖНИЙ - найбільша та єдина надія України!
Слава ЗСУ!
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27.06.2023 15:33
+9
а деж в цьому списку неопісанний бох зедермак? чи імя боха не упомінають в сує? )))
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27.06.2023 15:34
+8
чомусь в новинах замість ЗСУ мількають якісь сили оборони .
Якась чергова маніпуляція.
Гвардія наступу, сили оборони.
Аби не ЗСУ.
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27.06.2023 15:35
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ЗСУ та Генерал Валерій Федорович ЗАЛУЖНИЙ - найбільша та єдина надія України!
Слава ЗСУ!
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27.06.2023 15:33 Відповісти
а деж в цьому списку неопісанний бох зедермак? чи імя боха не упомінають в сує? )))
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27.06.2023 15:34 Відповісти
Мабуть там показник вже нижче плинтуса і вирішили прибрати, щоб Бубончик не плакав.
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27.06.2023 15:36 Відповісти
чомусь в новинах замість ЗСУ мількають якісь сили оборони .
Якась чергова маніпуляція.
Гвардія наступу, сили оборони.
Аби не ЗСУ.
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27.06.2023 15:35 Відповісти
Бо воює, окрім ЗСУ, ще купа формувань, які формально не є армією. Нацгвардія, наприклад.
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27.06.2023 15:38 Відповісти
Так що виходить. Залужний лише ЗСУ командує. А всіма іншими ні ?
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27.06.2023 15:43 Відповісти
Саме так,з Маріка мусора та фсбу протікали по дзвінку на мобільний,переодягнувшись у жінок.
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27.06.2023 16:06 Відповісти
Слава Народу України!

Сторіччями він виборював свою незалежність.

Пермога у цій війні буде обов'язкова за Україною.

Смерть Ворогам!
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27.06.2023 15:36 Відповісти
Авжеж, лишається лише віра в ЗСУ. Бо зеленій владі вірять лише ЗЄбуїни та довбні.
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27.06.2023 15:39 Відповісти
невже, щоб дихати повітрям, необхідні додаткові стимули і орієнтири
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27.06.2023 15:43 Відповісти
А віра в Боневтіка скільком допомагає?
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27.06.2023 15:47 Відповісти
Не та фірма проводила опитування. Недавна та проводила опитування, то вся надія тільки на главнокомандувача. Наше фсьо.
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27.06.2023 15:52 Відповісти
Порошенко підсилив легендарну авіаційну бригаду вантажівками для зеніток
https://www.youtube.com/watch?v=9XVe0RCF2mA
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27.06.2023 15:52 Відповісти
***** за 15 місяців зробив те , що майже 30 років дуже непродуктивно намагалися виховати в українцях найкрайщі мизки української свідомої інтелігенції .
Воно випестувало українську єдину націю як то кажуть :
"Від Сяну до Дону" .
Може не до Дону насправді (хоча хто зна ?) але до Донця так точно .

Бо різниця між Західом й Сходом по відношенню до ЗСУ не має відмінності навіть 8% --
тобто від 86% до 80% . Це косметична відмінність .

Нація єдина -- що б там не казали любителі ПАПи про 73% !
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27.06.2023 16:00 Відповісти
Так,бо майже у кожного хтось із родичів або знайомих у ЗСУ.
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27.06.2023 16:08 Відповісти
Шо ти пижишся ? " націю" "об,єднав" ( об,є.ав) ще у 2019 твій соплємєннік! Чи, знов зегниди збрехали?
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27.06.2023 16:23 Відповісти
 
 