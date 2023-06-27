ПВК "Вагнер" утримували за кошти РФ, сподіваюсь, ніхто нічого не вкрав, - Путін
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що утримання ПВК "Вагнер" повністю забезпечувалося з бюджету РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
За словами Путіна, з травня 2022 по травень 2023 влада РФ заплатила ПВК понад 86 млрд рублів.
Також російський диктатор заявив, що власник компанії "Конкорд" через Військторг за рік заробив від держави 80 мільярдів рублів.
"Сподіваюся, що ніхто нічого не вкрав чи вкрав поменше, але ми з цим усім розбиратимемося", - сказав диктатор, говорячи про керівництво "Вагнера".
Топ коментарі
+25 Vadim Izumov #511001
показати весь коментар27.06.2023 15:28 Посилання
+24 Сергей Хитушко #551363
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+21 Bab ola
показати весь коментар27.06.2023 15:32 Посилання
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Честнаячастная госкомпанія, чьо нєпанятнава-та?
Та хіба ж Вам шкода? Хай собі ************
справляє ********балакає. Нам буде весело, а психіатрам цікаво.
"быть у колодца и не уколоцца?" ))
Здохни @уйло! Просто здохни і нахер тобі тоді перейматися, чи щось не вкрали. Так усім буде легше та спокійніше.
Слава Україні!
Государство финансирует частную военную компанию, которой в российском законодательном поле нет !
Вагнера срутся с лётчиками https://t.me/fighter_bomber/12946
Це ох&єть, якщо чесно. Пуйло посиленими кроками демонтує свою недокраїну.
До речі: Зе - аналогічний ідіот, не помічав?
пуйло продемонстрировал полную свою тупость.
К тому же он еще раз сам подтвердил, что является спонсором терроризма, раз оплачивал из государственного бюджета ЧВК "Вагнер", которая признана террористической организацией.