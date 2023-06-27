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ПВК "Вагнер" утримували за кошти РФ, сподіваюсь, ніхто нічого не вкрав, - Путін

путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що утримання ПВК "Вагнер" повністю забезпечувалося з бюджету РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

За словами Путіна, з травня 2022 по травень 2023 влада РФ заплатила ПВК понад 86 млрд рублів.

Також російський диктатор заявив, що власник компанії "Конкорд" через Військторг за рік заробив від держави 80 мільярдів рублів.

"Сподіваюся, що ніхто нічого не вкрав чи вкрав поменше, але ми з цим усім розбиратимемося", - сказав диктатор, говорячи про керівництво "Вагнера".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін - військовим РФ: "Ви фактично зупинили громадянську війну"

Автор: 

путін володимир (24051) росія (65800) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+25
Так вы уж определитесь это частная компания или госкомпания
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27.06.2023 15:28
+24
То есть, компания частная, но финансировалась государством.. Оксюморон в чистом виде. Молчал бы уж, дедушка...
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27.06.2023 15:30
+21
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27.06.2023 15:32
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Вор ботоксный обворовавший всю парашу за 20 лет говорит о чьем-то воровстве...
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27.06.2023 15:28 Відповісти
Так вы уж определитесь это частная компания или госкомпания
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27.06.2023 15:28 Відповісти
Это зависит от того, кто интересуется.
(Мы покупаем или продаём?)
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27.06.2023 15:31 Відповісти
Честная частная госкомпанія, чьо нєпанятнава-та?
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27.06.2023 15:33 Відповісти
Тільки не "госкомпанія", а - гопкомпанія!
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27.06.2023 15:38 Відповісти
Ось і докази того, що москов була державою -спонсором тероризму, що так боявся визнавати весь світ, а тепер вона уже не спонсор, а держава -терорист. Біда в тому, що в міжнародному праві навіть такого визначення не існує. А чи то пукін таке видає, чи тупий двійничок????, бо останнім часом вже чогось аж дуже зашкварів із-за поребрика.
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27.06.2023 16:53 Відповісти
Та не ***** тупо не следит за базаром, волнуется ( ссыт )
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27.06.2023 17:23 Відповісти
Та почни ти вже цим півникам на загал рубати голови та розпинати на хрестах. Досить цієї прилюдії. Вони всрались, мають здохнути, "А то іш ти, бунт протів царя-батюшкі вздумалі паднімать! Халопи нєблагадарниє!".
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27.06.2023 15:29 Відповісти
ta carj sam ta tozhe obdristalsa i sdristnul - dazhe transponder na litake vymknuv
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27.06.2023 15:31 Відповісти
То есть, компания частная, но финансировалась государством.. Оксюморон в чистом виде. Молчал бы уж, дедушка...
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27.06.2023 15:30 Відповісти

Та хіба ж Вам шкода? Хай собі ************ справляє ******** балакає. Нам буде весело, а психіатрам цікаво.
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27.06.2023 21:49 Відповісти
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27.06.2023 15:32 Відповісти
як кажуть на параші
"быть у колодца и не уколоцца?" ))
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27.06.2023 15:32 Відповісти
Приблизно так кажуть і в Україні. Чи у нас красти самі навчилися? Багато чого копіювалося і залишається зкопійованим саме з параші.
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27.06.2023 15:38 Відповісти
Не, 6 воздушных суден сбили, куча трупаков и сгоревшей техники. А так ничего, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо
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27.06.2023 15:33 Відповісти
Ну, воно як завжди на расєє - лєс рубят, щєпкі лєтят..
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27.06.2023 15:36 Відповісти
так ПВК це ж приватна ВК, ні? якщо вона приватна, то як може фінансуватися державою? щось у *****, як завжди, брехня з брехнею не сходиться.
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27.06.2023 15:35 Відповісти
А може вона ''путеньська''? Літера то таж сама,тільки зашифровалися.
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27.06.2023 15:49 Відповісти
Ревізію падло ботоксне проведи! НАТО до ревізії залучи - мова ж про озброєння, як ніяк, а НАТО спеціасти по озброєнню! Усе буде чесно та обєктивно!
Здохни @уйло! Просто здохни і нахер тобі тоді перейматися, чи щось не вкрали. Так усім буде легше та спокійніше.
Слава Україні!
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27.06.2023 15:36 Відповісти
Признание идиота в том, что идиотизм на раше возведён в ранг национальной политики !
Государство финансирует частную военную компанию, которой в российском законодательном поле нет !
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27.06.2023 15:36 Відповісти
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27.06.2023 15:36 Відповісти
Знову обісрався. Підтвердив те що всі і так знають. А саме що через фірму конкорд якій платить МН рф фінансувався вагнер. Тобто сказав що його покусала йогож собака. Акела не промахнувся, Акела обісрався.
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27.06.2023 15:36 Відповісти
Заяви путлєра про закриття справи проти пригожина ніщо інакше як намагання заспокоїти кацапське населення, що ситуація вирішена і всі сторони дійшли примирення задля збереження спокою у середині раші. Натомість пригожин вже виходив на контакт з деякими рашистськими елітами і пообіцяв витягнути путлєра за шкірку з кремля і публічно обісцяти на червоній площі.
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27.06.2023 15:37 Відповісти
Вийшов сам на себе.. І крали по чорному, можеш навіть не розслідувати..
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27.06.2023 15:39 Відповісти
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27.06.2023 15:43 Відповісти
"Ладимр ладимрыч, заткнись лучше, молчи вообще!" (с) гиркин
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27.06.2023 15:44 Відповісти
Сподівайся далі,упир.
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27.06.2023 15:45 Відповісти
рашист створив бандформування і назвав його ПВК. Оригінально!
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27.06.2023 15:45 Відповісти
Наверно это никакая не частная военная компания а личная банда путлера.И путлеру важно видимость дистанцирования от этой банде чтобы избегать ответственности за ее злодеяния.
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27.06.2023 15:48 Відповісти
У січні Уряд Сполучених Штатів Америки оголосив угруповання Вагнера транснаціональною злочинною організацією. А тепер ***** визнав, що є спонсором цієї злочинної організації? Ну шо, вже час визнавати рашку спонсором тероризму чи ще почекаємо?
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27.06.2023 15:48 Відповісти
Точно так!!! А крім цього, такі заяви - це додаток до вже оформленого ордеру персонально йому. Тобто юристи вспромозі дати оцінку такому епізоду, чи як?
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27.06.2023 15:53 Відповісти
Обидели юродивого, забрали копеечку. Похоже, что бывший повар, неожиданным для клиента образом, занял первое место в списке ненавидимых.
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27.06.2023 15:50 Відповісти
А платили в конверте, недо государство. За 30 лет банда захватила власть. Законов больше нет! Удар по системе управления. Последствия мятежа Пригожина / Дмитрий Потапенко https://youtu.be/Hgfm71YOHMc https://youtu.be/Hgfm71YOHMc

Вагнера срутся с лётчиками https://t.me/fighter_bomber/12946
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27.06.2023 15:51 Відповісти
Как кацапы настолько отупели что верят в бред этого идиота
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27.06.2023 15:51 Відповісти
Чувак опозорил Пуйло перед всем миром и самое главное перед своими.....за такое на бутылку посадят,не важно куда он сепется.
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27.06.2023 15:51 Відповісти
А лучше кувалдой по башке.
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27.06.2023 15:54 Відповісти
Лучше по той бутылке))
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27.06.2023 16:44 Відповісти
Це як в радянському кіно,, Діамантова Рука" про брюки і шорти, коли ловким движением руки ЧВК превращается, превращается в госкомпанию под частной вывеской.
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27.06.2023 15:51 Відповісти
"https://twitter.com/sisterXaos/status/1673138866197344256?t=FjvrxtCOdOGH23gH_Ox6ew&s=19 А пригожин уже ушел? "
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27.06.2023 15:52 Відповісти
Интересно, какие ещё частные компании финансируются бюджетом РФ? Он реальный идиот! Лучше б жевал, чем гово́рил. Чвк Вагнер признан в США террористической организацией, получается рф - спонсор терроризма.
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27.06.2023 15:52 Відповісти
Плешивый карлик 30 лет срет в рот россиянам, и они радостно дохнут за то, чтобы он получил возможность срать в рот другим народам. Сики Туранчокс, мать его.
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27.06.2023 15:53 Відповісти
Вор кричал,-держите вора!
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27.06.2023 15:56 Відповісти
Тобто, авіаудар США по державній армії параші під Хішамом у лютому 2018 року (а це була саме державна армія, according to this statement пуйла) пройшов на "ура", всі задоволені, нікому ніяких предʼяв, "США -- важниє мєждународниє партньори".

Це ох&єть, якщо чесно. Пуйло посиленими кроками демонтує свою недокраїну.
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27.06.2023 15:59 Відповісти
вагнерівцям платив бюджет, а ось договорняк з пригожиним оплатили "козли отпущения з окружения *****". Цікаво, скільки вони обіцяють платити пригожину щомісяця, щоб не ... висовувався? І чи це буде посмертна рента ?
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27.06.2023 16:05 Відповісти
Тобто ***** настільки ідіот, що своєю заявою "вішає" всі художества Вагнерів по світу на РФ? Чи воно навіть не зрозуміло, що знову набалакав собі на Гаагу?
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27.06.2023 16:11 Відповісти
всі диктатори ідіоти. Бо їм не потрібно обиратися.... за них так і так бюлетені вкинуть.

До речі: Зе - аналогічний ідіот, не помічав?
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27.06.2023 16:40 Відповісти
Оскільки цей вагнер визнаний терористичною організацією, то з таким визнанням очевидно, що ***** і весь лаптєстан є спонсорами терористів з усіма наслідками.
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27.06.2023 16:36 Відповісти
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що утримання ПВК "Вагнер" повністю забезпечувалося з бюджету РФ. 3,14ДЕРАЦІЯ ВИЗНАЛА,ЩО Є СПОНСОРОМ ТЕРОРИЗМУ
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27.06.2023 16:49 Відповісти
Ну разве ж на роиссе могут что-то украсть?
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27.06.2023 17:31 Відповісти
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27.06.2023 17:39 Відповісти
Компания Вагнера деньги зарабатывала по контрактам, а не финансировалась из бюджета на свое содержание.
пуйло продемонстрировал полную свою тупость.
К тому же он еще раз сам подтвердил, что является спонсором терроризма, раз оплачивал из государственного бюджета ЧВК "Вагнер", которая признана террористической организацией.
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27.06.2023 17:39 Відповісти
Тобто ботокс визнав, що фінансував нелегальну за російськими законами компанію найманців. Або набрехав, тому що пригожин говорив, що платив найманцям готівкою зі своєї кишені.
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27.06.2023 20:19 Відповісти
 
 