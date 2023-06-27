ПВК "Вагнер" утримували за кошти РФ, сподіваюсь, ніхто нічого не вкрав, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що утримання ПВК "Вагнер" повністю забезпечувалося з бюджету РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

За словами Путіна, з травня 2022 по травень 2023 влада РФ заплатила ПВК понад 86 млрд рублів.

Також російський диктатор заявив, що власник компанії "Конкорд" через Військторг за рік заробив від держави 80 мільярдів рублів.

"Сподіваюся, що ніхто нічого не вкрав чи вкрав поменше, але ми з цим усім розбиратимемося", - сказав диктатор, говорячи про керівництво "Вагнера".

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