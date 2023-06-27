Рідні вбитих у Бердянську підлітків Оганесяна та Ханганова перебувають в небезпеці, - МВА

Начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина каже, що родичі загиблих в окупованому місті підлітків Тиграна Оганесяна та Микити Ханганова перебувають у небезпеці.

Про це вона сказала Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є заява від батьків (убитих хлопців - ред.), які просять зберігати інформаційну тишу, бо всі родичі лишилися в окупації, і це наражає їх на небезпеку, у них постійні обшуки, тортури", - сказала Галіцина.

Вона також зазначила, що станом на 27 червня тіла підлітків родинам ще не віддали. Галіцина повідомила, що школу, в якій вчилися хлопці, після деокупації перейменують на їхню честь.

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Раніше цього місяця стало відомо про загибель в окупованому Бердянську двох підлітків, Тиграна Оганесяна та Микити Ханганова, яких російська влада звинувачувала у нібито підготовці диверсії на залізниці. У соцмережах Оганесян встиг оприлюднити відео, у якому говорить: "Двох точно (ідеться про постріли в російських силовиків - ред.). Все, це смерть, пацани, прощайте! Слава Україні!".

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Згодом окупаційна влада Бердянська підтвердила інформацію про вбивство 24 червня двох підлітків, яких називає "проукраїнськими терористами". Співзасновниця Медійної ініціативи за права людини, координаторка напрямку "Війна і правосуддя" Ольга Решетилова повідомила, що підлітків убив снайпер.