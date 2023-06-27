Рідні вбитих у Бердянську підлітків Оганесяна та Ханганова перебувають в небезпеці, - МВА
Начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина каже, що родичі загиблих в окупованому місті підлітків Тиграна Оганесяна та Микити Ханганова перебувають у небезпеці.
Про це вона сказала Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Є заява від батьків (убитих хлопців - ред.), які просять зберігати інформаційну тишу, бо всі родичі лишилися в окупації, і це наражає їх на небезпеку, у них постійні обшуки, тортури", - сказала Галіцина.
Вона також зазначила, що станом на 27 червня тіла підлітків родинам ще не віддали. Галіцина повідомила, що школу, в якій вчилися хлопці, після деокупації перейменують на їхню честь.
Раніше цього місяця стало відомо про загибель в окупованому Бердянську двох підлітків, Тиграна Оганесяна та Микити Ханганова, яких російська влада звинувачувала у нібито підготовці диверсії на залізниці. У соцмережах Оганесян встиг оприлюднити відео, у якому говорить: "Двох точно (ідеться про постріли в російських силовиків - ред.). Все, це смерть, пацани, прощайте! Слава Україні!".
Згодом окупаційна влада Бердянська підтвердила інформацію про вбивство 24 червня двох підлітків, яких називає "проукраїнськими терористами". Співзасновниця Медійної ініціативи за права людини, координаторка напрямку "Війна і правосуддя" Ольга Решетилова повідомила, що підлітків убив снайпер.
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Смерть ворогам!
Разом до Перемоги.
Давайте включимо в обмін (повернення) тіла Тиграна та Микити для того, щоб їх відспівати в Українському храмі та поховати із усіма військовими почестями на почеснумо військовому цвинтарі у Києві, встановити памятник знак/монумент.
Це за умови, що їх рідні не проти.
Рашистські ******** все одно зроблять з них терористів та будуть знущатися навіть над мертвими.
Герої не вмирають!
Слава Україні!
Низький уклін батькам,які виховали дітей патріотами України.
Біль від того,що вони повинні були жити та будувати вільну Україну....