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Новини Окуповані території
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Рідні вбитих у Бердянську підлітків Оганесяна та Ханганова перебувають в небезпеці, - МВА

оганесян,ханганов

Начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина каже, що родичі загиблих в окупованому місті підлітків Тиграна Оганесяна та Микити Ханганова перебувають у небезпеці.

Про це вона сказала Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є заява від батьків (убитих хлопців - ред.), які просять зберігати інформаційну тишу, бо всі родичі лишилися в окупації, і це наражає їх на небезпеку, у них постійні обшуки, тортури", - сказала Галіцина.

Вона також зазначила, що станом на 27 червня тіла підлітків родинам ще не віддали. Галіцина повідомила, що школу, в якій вчилися хлопці, після деокупації перейменують на їхню честь.

Дивіться: "Это смерть, пацаны, прощайте! Слава Украине!", - останні слова бердянського підлітка Тиграна Оганесяна перед вбивством його російськими окупантами. ВIДЕО

Раніше цього місяця стало відомо про загибель в окупованому Бердянську двох підлітків, Тиграна Оганесяна та Микити Ханганова, яких російська влада звинувачувала у нібито підготовці диверсії на залізниці. У соцмережах Оганесян встиг оприлюднити відео, у якому говорить: "Двох точно (ідеться про постріли в російських силовиків - ред.). Все, це смерть, пацани, прощайте! Слава Україні!".

Також читайте: Історія підлітків, яких окупанти вбили у Бердянську: звинуваченого у диверсії Оганесяна жорстоко катували, Ханганову сьогодні мало б виповнитися 17. ВIДЕО

Згодом окупаційна влада Бердянська підтвердила інформацію про вбивство 24 червня двох підлітків, яких називає "проукраїнськими терористами". Співзасновниця Медійної ініціативи за права людини, координаторка напрямку "Війна і правосуддя" Ольга Решетилова повідомила, що підлітків убив снайпер.

Автор: 

Бердянськ (470) Оганесян Тигран (7) Ханганов Микита (7)


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Героям Слава!

Смерть ворогам!

Разом до Перемоги.
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27.06.2023 15:39 Відповісти
Шановні керівники та діячі, які займаються питаннями обміну та повернення тіл загиблих!
Давайте включимо в обмін (повернення) тіла Тиграна та Микити для того, щоб їх відспівати в Українському храмі та поховати із усіма військовими почестями на почеснумо військовому цвинтарі у Києві, встановити памятник знак/монумент.
Це за умови, що їх рідні не проти.
Рашистські ******** все одно зроблять з них терористів та будуть знущатися навіть над мертвими.
Герої не вмирають!
Слава Україні!
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27.06.2023 15:41 Відповісти
Відважні,молоді,сміливі Герої,які віддали своє життя за нашу свободу.
Низький уклін батькам,які виховали дітей патріотами України.
Біль від того,що вони повинні були жити та будувати вільну Україну....
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27.06.2023 15:47 Відповісти
 
 