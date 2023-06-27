Війна навряд чи закінчиться до кінця року. Режиму Путіна в РФ вона поки не загрожує, - спецслужби Швейцарії
Швейцарські спецслужби вважають малоймовірним завершення війни до кінця 2023 року і вважають, що війна поки не є загрозою для режиму Володимира Путіна.
Такі висновки містяться у щорічному звіті швейцарських спецслужб, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Малоймовірно, що війну Росії проти України буде вирішено воєнним шляхом до кінця 2023 року. Ознаки вказують на тривалий конфлікт", - йдеться в доповіді.
Спецслужби Швейцарії заявили, що "саме існування України, як і раніше, залежить від підтримки Заходу". Вони прогнозують, що посилиться тиск Заходу на Україну із закликом розпочати переговори з РФ про припинення вогню.
Також у звіті сказано, що військові невдачі РФ в Україні не відволікатимуть російське керівництво від його мети, і Москва готується продовжувати вести "війну проти Заходу" довгий час.
Швейцарські спецслужби вважають, що війна завдасть Росії величезних збитків, але стабільності режиму РФ вона поки серйозно не загрожує.
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Украина всех вас переживет, прогнозисты куевы.
https://twitter.com/i/status/1673674484564238337
швейцарцы даже реекспорт не разрешили оружия а еще что то могут мычать о затяжном конфликте и будут Европой жать чтоб прекращать огонь и садится договариваться по ДНЕПРУ????
ублюдки банкирные