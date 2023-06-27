УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10821 відвідувач онлайн
Новини Війна
5 620 15

Війна навряд чи закінчиться до кінця року. Режиму Путіна в РФ вона поки не загрожує, - спецслужби Швейцарії

шойгу,путін

Швейцарські спецслужби вважають малоймовірним завершення війни до кінця 2023 року і вважають, що війна поки не є загрозою для режиму Володимира Путіна.

Такі висновки містяться у щорічному звіті швейцарських спецслужб, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Малоймовірно, що війну Росії проти України буде вирішено воєнним шляхом до кінця 2023 року. Ознаки вказують на тривалий конфлікт", - йдеться в доповіді.

Спецслужби Швейцарії заявили, що "саме існування України, як і раніше, залежить від підтримки Заходу". Вони прогнозують, що посилиться тиск Заходу на Україну із закликом розпочати переговори з РФ про припинення вогню.

Читайте: Продовжуючи війну проти України, Путін добиває власну країну, - Бербок

Також у звіті сказано, що військові невдачі РФ в Україні не відволікатимуть російське керівництво від його мети, і Москва готується продовжувати вести "війну проти Заходу" довгий час.

Швейцарські спецслужби вважають, що війна завдасть Росії величезних збитків, але стабільності режиму РФ вона поки серйозно не загрожує.

Також читайте: У найближчі 2-3 місяці будуть активні бої, - заступник начальника ГУР Скібіцький

Автор: 

прогноз (1395) путін володимир (24051) росія (65800) Швейцарія (867)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
"саме існування України, як і раніше, залежить від підтримки Заходу"
Украина всех вас переживет, прогнозисты куевы.
показати весь коментар
27.06.2023 15:56
+4
Гниды фашистские
показати весь коментар
27.06.2023 15:52
+2
Головна загроза для ***** шойгу. Шось він так підозріло дивиться на фюрера. Видно що щось затіває. Або ще одного пригожина родять, або Навічок піднесуть.
показати весь коментар
27.06.2023 16:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гниды фашистские
показати весь коментар
27.06.2023 15:52 Відповісти
"саме існування України, як і раніше, залежить від підтримки Заходу"
Украина всех вас переживет, прогнозисты куевы.
показати весь коментар
27.06.2023 15:56 Відповісти
Головна загроза для ***** шойгу. Шось він так підозріло дивиться на фюрера. Видно що щось затіває. Або ще одного пригожина родять, або Навічок піднесуть.
показати весь коментар
27.06.2023 16:00 Відповісти
Я тебе открою секрет: шАйгу всегда так смотрел на *****
показати весь коментар
27.06.2023 17:57 Відповісти
Генерал Кривонос про мінні поля...

https://twitter.com/i/status/1673674484564238337

показати весь коментар
27.06.2023 16:26 Відповісти
Опять пошло блеяние розовых пони которые вкачали в парашу огромные бабки на которые она и ведёт войну.
показати весь коментар
27.06.2023 16:29 Відповісти
венедиктова тварь!!!!

швейцарцы даже реекспорт не разрешили оружия а еще что то могут мычать о затяжном конфликте и будут Европой жать чтоб прекращать огонь и садится договариваться по ДНЕПРУ????

ублюдки банкирные
показати весь коментар
27.06.2023 16:39 Відповісти
знаючи цифіру рашистської "зеленої валюти" в швейцарських банках ---Швейцарські спецслужби вважають малоймовірним завершення війни до кінця 2023 року і вважають, що війна поки не є загрозою для режиму Володимира Путіна. оскільки достатньо мульярді для фінансування війни....
показати весь коментар
27.06.2023 16:44 Відповісти
швейцария сделала все что бы помочь оккупантам....
показати весь коментар
27.06.2023 17:23 Відповісти
Хотелось бы узнать мнение спецслужб Гондураса и Свазиленда по этому вопросу.
показати весь коментар
27.06.2023 17:29 Відповісти
Правильно, и санкции ДО СРАКИ
показати весь коментар
27.06.2023 17:55 Відповісти
Объективно они правы, ***** раньше 24 апреля не сдохнет.
показати весь коментар
27.06.2023 19:43 Відповісти
С такой помощью это война навсегда.
показати весь коментар
27.06.2023 20:46 Відповісти
A какие признаки указывают на затянувшийся конфликт?
показати весь коментар
28.06.2023 06:51 Відповісти
 
 