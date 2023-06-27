Робимо все можливе для уникнення катастрофи на ЗАЕС. Потрібно тиснути на РФ, - Моравецький
Уряд Польщі і президент РП Анджей Дуда роблять усе можливе, аби утримати Росію від будь-яких небезпечних дій, пов’язаних із Запорізькою АЕС.
Про це під час пресконференції у вівторок заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, відповідаючи на запитання про повідомлення у ЗМІ щодо замінування росіянами Запорізької АЕС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми разом з президентом Анджеєм Дудою робимо все, щоб збудувати міжнародну коаліцію, аби здійснювати, наскільки це можливо, відповідні пропозиції, дії і тиск на Російську Федерацію, щоб вона утримувалася від будь-якої небезпечної діяльності, пов’язаної з цією АЕС", - заявив Моравецький.
За його словами, він говорив нещодавно на цю тему з президентом Франції Емманюелем Макроном та іншими європейськими лідерами. Він підкреслив, що замінування ЗАЕС є "величезною загрозою", насамперед для України, але й також і для інших регіонів.
За його словами, у цьому контексті дуже важливими є дії МАГАТЕ, яке співпрацює також з росіянами. За його словами, у цій справі велике значення має міжнародний тиск, зокрема з боку ООН.
Раніше повідомлялося, що Дніпропетровщина розробила план евакуації на випадок вибуху на ЗАЕС.
Також Цензор.НЕТ писав, що в Україні розгорнуто роботу штабів на випадок теракту РФ на Запорізькій атомній станції. Для громадян головне - протягом доби залишатися вдома.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що світ приділяє недостатньо уваги російській загрозі на Запорізькій атомній електростанції.
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