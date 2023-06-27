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Робимо все можливе для уникнення катастрофи на ЗАЕС. Потрібно тиснути на РФ, - Моравецький

заес

Уряд Польщі і президент РП Анджей Дуда роблять усе можливе, аби утримати Росію від будь-яких небезпечних дій, пов’язаних із Запорізькою АЕС.

Про це під час пресконференції у вівторок заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, відповідаючи на запитання про повідомлення у ЗМІ щодо замінування росіянами Запорізької АЕС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми разом з президентом Анджеєм Дудою робимо все, щоб збудувати міжнародну коаліцію, аби здійснювати, наскільки це можливо, відповідні пропозиції, дії і тиск на Російську Федерацію, щоб вона утримувалася від будь-якої небезпечної діяльності, пов’язаної з цією АЕС", - заявив Моравецький.

За його словами, він говорив нещодавно на цю тему з президентом Франції Емманюелем Макроном та іншими європейськими лідерами. Він підкреслив, що замінування ЗАЕС є "величезною загрозою", насамперед для України, але й також і для інших регіонів.

За його словами, у цьому контексті дуже важливими є дії МАГАТЕ, яке співпрацює також з росіянами. За його словами, у цій справі велике значення має міжнародний тиск, зокрема з боку ООН.

Також читайте: 29 червня у Запоріжжі відбудуться спеціальні навчання на випадок аварії на ЗАЕС, - ОВА

Раніше повідомлялося, що Дніпропетровщина розробила план евакуації на випадок вибуху на ЗАЕС.

Також Цензор.НЕТ писав, що в Україні розгорнуто роботу штабів на випадок теракту РФ на Запорізькій атомній станції. Для громадян головне - протягом доби залишатися вдома.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що світ приділяє недостатньо уваги російській загрозі на Запорізькій атомній електростанції.

Автор: 

Польща (8605) Моравецький Матеуш (371) Запорізька АЕС (1415)


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Одне: "блаблабла" і імітація бурхливої діяльності. Що можуть польські євробомжі запропонувати куйлу аби той дав задню? Правильна відповідь - нікуя!
Окрім США, більше ніхто у західному світі не може сдєлать куйлу прєдложєніє від якого той не зможе відмовитися.
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27.06.2023 16:28 Відповісти
Вот цікаві люди ,а що ти можешь зробити . Як ***** скаже так і буде . Хто йому завадить
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27.06.2023 16:40 Відповісти
"робимо все можливе"- в той час коли на АЕС рашистські окупанти іншими словами називається "3,14стякаємо про ніщо,а зробити нічого не можемо"
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27.06.2023 16:47 Відповісти
И как раз по причине ЗАЭС блокируем поставки украинской агропподукции -это так по-польски...
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27.06.2023 18:42 Відповісти
 
 