"Не маємо такої інформації", - міністр оборони Литви Анушаускас про переміщення ПВК "Вагнер" до Білорусі

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Литва наразі не може підтвердити інформацію про переміщення ПВК "Вагнер" до Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

"Ми точно не маємо інформації про це, підтвердженої даними розвідки. А якщо в нас цього немає, то, як правило, цього дійсно ще нема. Ми не прогнозуємо майбутнє, ми не пишемо сценарії", - зазначив Анушаускас.

Водночас він зауважив, що вірити тому, що говорить російський диктатор Володимир Путін, не можна, тож потрібно реагувати не на його слова, а на реальність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На думку Лукашенка, досвід "вагнерівців" посилить білоруську армію

Як повідомляли російські ЗМІ, у Білорусі розпочали будівництво таборів для ПВК "Вагнер". Однак Державна прикордонна служба України спростувала цю інформацію.