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"Не маємо такої інформації", - міністр оборони Литви Анушаускас про переміщення ПВК "Вагнер" до Білорусі

анушаускас

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Литва наразі не може підтвердити інформацію про переміщення ПВК "Вагнер" до Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

"Ми точно не маємо інформації про це, підтвердженої даними розвідки. А якщо в нас цього немає, то, як правило, цього дійсно ще нема. Ми не прогнозуємо майбутнє, ми не пишемо сценарії", - зазначив Анушаускас.

Водночас він зауважив, що вірити тому, що говорить російський диктатор Володимир Путін, не можна, тож потрібно реагувати не на його слова, а на реальність.

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Як повідомляли російські ЗМІ, у Білорусі розпочали будівництво таборів для ПВК "Вагнер". Однак Державна прикордонна служба України спростувала цю інформацію.

Білорусь (7958) ПВК Вагнер (1540) Арвідас Анушаускас (66)


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А хіба неспроможність підтвердити факт означає відсутність факту?
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27.06.2023 16:07 Відповісти
8 тисяч+техніку заховати від розвідки практично неможливо.
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27.06.2023 16:24 Відповісти
 
 