Ворог обстріляв Оріхів та Преображенку, загинув чоловік, є поранені, - ОВА
Прифронтова Оріхівщина Запорізької області під ворожим вогнем, є поранені і загиблі.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок артилерійського обстрілу поранення отримали 70-річний житель Оріхова та жінки 87 та 78 років.
"Серйозні травми отримали три жительки Преображенки 45, 56 та 87 років. На жаль, від отриманих поранень загинув 77-річний оріхів'янин. Ворог відповість за кожен свій злочин та відібране українське життя!", - йдеться у повідомленні.
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