Міністр оборони Білорусі Хренін приніс на доповідь до Лукашенка ядерну бомбу

Голова міноборони Білорусі Віктор Хренін приніс на доповідь до Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні та називає себе президентом, ядерну бомбу 1949 року виготовлення.

Про це повідомило білоруське державне інформаційне агентство BELTA, повідомляє Цензор.НЕТ.

Воно наводить розшифровку діалогу Хреніна і Лукашенка.

Хренін: Дозвольте мені виконати одну місію.

Лукашенко: Бомбу привіз?!

Хренін: Так точно. Дозвольте вам вручити символічно першу ядерну бомбу, яку було винайдено 1949 року в Радянському Союзі.

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Лукашенко: Так це стара. Сучасна по-іншому виглядає.

Хренін: Щоб символічно було, що це у нас все знаходиться. Це копія найпершої ядерної бомби, яка була винайдена у Радянському Союзі.

Лукашенко: Нехай наші вороги не думають, що ми тут символізмом займаємося або дуже радіємо з приводу ядерної зброї. Це просто символічно.

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