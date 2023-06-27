Міністр оборони Білорусі Хренін приніс на доповідь до Лукашенка ядерну бомбу
Голова міноборони Білорусі Віктор Хренін приніс на доповідь до Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні та називає себе президентом, ядерну бомбу 1949 року виготовлення.
Про це повідомило білоруське державне інформаційне агентство BELTA, повідомляє Цензор.НЕТ.
Воно наводить розшифровку діалогу Хреніна і Лукашенка.
Хренін: Дозвольте мені виконати одну місію.
Лукашенко: Бомбу привіз?!
Хренін: Так точно. Дозвольте вам вручити символічно першу ядерну бомбу, яку було винайдено 1949 року в Радянському Союзі.
Лукашенко: Так це стара. Сучасна по-іншому виглядає.
Хренін: Щоб символічно було, що це у нас все знаходиться. Це копія найпершої ядерної бомби, яка була винайдена у Радянському Союзі.
Лукашенко: Нехай наші вороги не думають, що ми тут символізмом займаємося або дуже радіємо з приводу ядерної зброї. Це просто символічно.
Будь ласка, зачекайте...
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Осьо на ютубі є https://youtu.be/jkPGW7ilY-s відео , чувак втілює на практиці мем "https://neolurk.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B топить урановые ломы в ртути " (означає безглузде і небезпечне заняття). Експеримент пройшов без наслідків.
Але з плутонієм так не вийде... ☢️☠️
Все б нічого, та вдруге Тарганисько не облисіє.
Та й курви вже навряд чи засмутяться: йому вже скоро 70. Та й від крохмалю з бульбо-дієти лише комірці стоять...
Згадалося:
Первое свидание дома. Парень с девушкой обнимаются на диване. Дело приближается к сексу. Парень раздевается... Девушка:
- Ой! Какой прикольный презик у тебя! Светится в темноте!
- Да гандон-то обычный. Это я - физик-ядерщик...
Як завжди: бомба китайська, але ідея-білоруська.
Бо деменційне, проблеяло про "безвідповідповідальність" рашки (щодо передачі ЯЗ білорашці) і заглохло.
І решта з тих, хто мав би не просто проквакати про чергову стурбованість, а вжити заходів - нуль реакції.
Таким чином, ми спокійно можемо як не створити самі ЯЗ, то десь придбати тихенько - нікому за це нічого не буде.
А то тільки Україні нічого не можна.