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Міністр оборони Білорусі Хренін приніс на доповідь до Лукашенка ядерну бомбу

віктор,хренін

Голова міноборони Білорусі Віктор Хренін приніс на доповідь до Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні та називає себе президентом, ядерну бомбу 1949 року виготовлення.

Про це повідомило білоруське державне інформаційне агентство BELTA, повідомляє Цензор.НЕТ.

Воно наводить розшифровку діалогу Хреніна і Лукашенка.

Хренін: Дозвольте мені виконати одну місію.

Лукашенко: Бомбу привіз?!

Хренін: Так точно. Дозвольте вам вручити символічно першу ядерну бомбу, яку було винайдено 1949 року в Радянському Союзі.

Читайте: Жодних ознак того, що Путін має намір застосувати ядерну зброю, - Білий дім

Лукашенко: Так це стара. Сучасна по-іншому виглядає.

Хренін: Щоб символічно було, що це у нас все знаходиться. Це копія найпершої ядерної бомби, яка була винайдена у Радянському Союзі.

Лукашенко: Нехай наші вороги не думають, що ми тут символізмом займаємося або дуже радіємо з приводу ядерної зброї. Це просто символічно.

Також читайте: Майже 30 років я щодня готуюся до війни, - Лукашенко

Автор: 

Білорусь (7958) Лукашенко Олександр (2659) ядерна зброя (1164)


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Топ коментарі
+49
коли люди, що повинні знаходитись в психдиспансері, знаходяться при владі.
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27.06.2023 16:07
+41
Дєбіли мля...
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27.06.2023 16:07
+33
Доречі, вона була тупо 1:1 спизжена у американців, а не зроблена самостійно совками.
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27.06.2023 16:14
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Треба було Хрєніну подарувати шефу модель бімби у масштабі 1:43 🤏 , але всередині щоб був маленький, чисто для символізму, справжній шматочок збагаченого урану або плутонію ☢️ Лука та наближені до його тулуба персони невдовзі оцінили б...
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27.06.2023 18:50 Відповісти
Плутоній краще, бо дуже отруйний.
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27.06.2023 19:38 Відповісти
+100.
Осьо на ютубі є https://youtu.be/jkPGW7ilY-s відео , чувак втілює на практиці мем "https://neolurk.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B топить урановые ломы в ртути " (означає безглузде і небезпечне заняття). Експеримент пройшов без наслідків.
Але з плутонієм так не вийде... ☢️☠️
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27.06.2023 21:22 Відповісти

Все б нічого, та вдруге Тарганисько не облисіє.
Та й курви вже навряд чи засмутяться: йому вже скоро 70. Та й від крохмалю з бульбо-дієти лише комірці стоять...
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27.06.2023 21:35 Відповісти
Так, але є одне "але": на наближену до тулуба "иліту" шматок урану чи (особливо) плутонію теж вплине... той самий синуля Колєнька "невимовно зрадіє"...

Згадалося:
Первое свидание дома. Парень с девушкой обнимаются на диване. Дело приближается к сексу. Парень раздевается... Девушка:

- Ой! Какой прикольный презик у тебя! Светится в темноте!

- Да гандон-то обычный. Это я - физик-ядерщик...
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27.06.2023 22:01 Відповісти
Ядерні довбні
Як завжди: бомба китайська, але ідея-білоруська.
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27.06.2023 19:20 Відповісти
Лукашенко сам дебил и собрал банду идиотов в своем стиле.
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27.06.2023 22:25 Відповісти
Интересно что это сборище даунов и по сей день боятся на Западе.
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27.06.2023 23:41 Відповісти
Мені б хотілося сподіватися, що інфу про цих клінічних ідіотів донесуть до союзничків і гарантів за Будапештським меморандуном + є такий договір, дааавно прийнятий ООН про нерозповсюдження ЯЗ.

Бо деменційне, проблеяло про "безвідповідповідальність" рашки (щодо передачі ЯЗ білорашці) і заглохло.

І решта з тих, хто мав би не просто проквакати про чергову стурбованість, а вжити заходів - нуль реакції.

Таким чином, ми спокійно можемо як не створити самі ЯЗ, то десь придбати тихенько - нікому за це нічого не буде.

А то тільки Україні нічого не можна.
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28.06.2023 06:23 Відповісти
Они тут супрематизмом занимаются, а не символизмом
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28.06.2023 07:04 Відповісти
Бомбу - в студию!
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28.06.2023 10:41 Відповісти
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