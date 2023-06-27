Кадрові рішення через непридатність укриттів на Київщині: Кабміну пропонують звільнити голову Білоцерківської РДА, - ОВА
На Київщині ухвалено кадрові рішення через неналежну підготовку укриттів.
Про це повідомив у фейсбуці глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Безпека і захист людей - надважливий пріоритет для України й обов’язок влади всіх рівнів їх забезпечувати. Рішенням РНБО за результатами перевірки готовності укриттів у Білій Церкві та Білоцерківському районі Київської області визнано незадовільною роботу із облаштування укриттів", - нагадує він.
За словами Кравченка, сьогодні вже звільнено начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради.
Наразі на Київщині нараховується 1976 укриттів, за результатами перевірки були визнані непридатними 374. І зараз триває приведення їх до ладу.
"КОВА спільно з ДСНС та всіма відповідальними структурами й надалі перевірятиме стан функціонування укриттів. Кожен мешканець Київщини в разі загрози повинен чітко розуміти, де є комфортні та надійні укриття та як туди дістатися. І ми спільно маємо це забезпечити!", - резюмує Кравченко.
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Що зробила «влада» до початку війни?
Це питання треба розглянути. Можливо після Перемоги…
Але якщо Вони розглядають це зараз- добре. Починайте з початку