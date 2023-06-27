ЄС відправив 500 генераторів у постраждалі від підриву Каховської ГЕС райони
Євросоюз передає Україні 500 генераторів зі своїх резервів для потреб районів, які постраждали внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.
Про це повідомляє Єврокомісія, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Додаткова допомога, яка надається Україні через Механізм цивільного захисту ЄС, Євросоюз передає генератори зі складів стратегічного резерву, розташованих у Польщі.
"Генератори будуть використовуватися для відновлення функціонування критичної інфраструктури, такої як насосні станції та станції очистки стічних вод у постраждалих районах на півдні України. Генератори різної потужності – від 12,5 кВА до 1100 кВА, загальною вартістю 16 млн євро", - зазначають у повідомленні.
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"Что-то не видел я там такого рояля", - подумал Остап, вспомнив застенчивое личико Альхена.
(И. Ильф, Е. Петров, "Двенадцать стульев")