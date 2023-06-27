Через заколот Пригожина китайські компанії ставлять під сумнів подальшу співпрацю з Росією, - Reuters

Хоча заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина швидко зійшов нанівець, деякі експортери тепер ставлять під сумнів свою подальшу співпрацю з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Видання зазначає, що коли з'явилася новина про те, що колони "Вагнера" рухаються на Москву, кілька бізнесменів з південного Китаю почали гарячково обдзвонювати заводи, щоб зупинити відвантаження товарів, призначених для експорта в Росію.

"Ми думали, що буде велика проблема", – розповів Шен Мухуй, голова торгової організації, що об'єднує фірми з південної китайської провінції Фуцзянь, які експортують автозапчастини, техніку та одяг до Росії.

Хоча криза пом'якшується, "деякі люди залишаються осторонь, оскільки вони не впевнені, що станеться далі", додав він, відмовившись назвати компанії, які призупинили поставки.

Читайте також: Китайська держкомпанія постачала Росії порох для патронного заводу, - The New York Times

Китайська влада намагалася применшити значення подій вихідних і висловила підтримку Москві. Але в понеділок високопоставлений американський чиновник заявив, що заколот занепокоїв верхівку КПК, і деякі аналітики в Китаї та за його межами почали ставити питання про те, чи потрібно Пекіну послаблювати свої політичні та економічні зв'язки з Москвою.

"Це стало ложкою дьогтю в бочці меду відносин "без обмежень", – коментує сінгапурський аналітик з питань безпеки Александр Ніл.

МЗС Китаю відмовилося коментувати ситуацію.

Видання зазначає, що Китай є головним торговельним партнером Росії: він експортує все – від автомобілів до смартфонів – і отримує дешеву російську сиру нафту, яка перебуває під санкціями у більшості країн світу. Але навіть в енергетичному секторі, який сприяв 40-відсотковому зростанню торгівлі між Росією і Китаєм за перші п'ять місяців цього року, в Китаї спостерігаються певні ознаки обережності.

Топ-менеджери китайських державних енергетичних компаній регулярно заявляють, що ще занадто рано коментувати або обходять питання про нові інвестиції в Росію.

Читайте: Всі сторони повинні вжити заходів для деескалації напруженості й убезпечення об’єктів на ЗАЕС, - МЗС Китаю

"Якщо Росія програє війну або там зміниться внутрішнє керівництво, це створить величезну невизначеність для китайських інвесторів", – пояснив Міхал Мейдан, керівник відділу досліджень енергетики Китаю в Оксфордському інституті енергетичних досліджень.

Він зауважує, що китайський уряд також проявляє обережність. Пекін досі не підписав угоду про будівництво нового великого газопроводу, який з'єднає країни, незважаючи на тиск з боку Москви.

Він додає також, що хоча Китай є головним торгівельним партнером Росії, для самого Китаю набагато більшу вигоду приносить торгівля зі США та ЄС.

"У Пекіна тепер є більше причин мати більше застережень у відносинах з путінською Росією. Немає сенсу робити довгострокові інвестиції в того, хто може не вижити в довгостроковій перспективі", – наголосив Вень-Ті Сунг, політолог з Австралійського національного університету.

Також читайте: Прем’єр Нової Зеландії Гіпкінс привітав "конструктивну" роль Китаю в Україні

Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган підтвердив, що Пекін і Москва діють спільно як сили, що борються за "глобальний мир".