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Через заколот Пригожина китайські компанії ставлять під сумнів подальшу співпрацю з Росією, - Reuters

китай

Хоча заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина швидко зійшов нанівець, деякі експортери тепер ставлять під сумнів свою подальшу співпрацю з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Видання зазначає, що коли з'явилася новина про те, що колони "Вагнера" рухаються на Москву, кілька бізнесменів з південного Китаю почали гарячково обдзвонювати заводи, щоб зупинити відвантаження товарів, призначених для експорта в Росію. 

"Ми думали, що буде велика проблема", – розповів Шен Мухуй, голова торгової організації, що об'єднує фірми з південної китайської провінції Фуцзянь, які експортують автозапчастини, техніку та одяг до Росії.

Хоча криза пом'якшується, "деякі люди залишаються осторонь, оскільки вони не впевнені, що станеться далі", додав він, відмовившись назвати компанії, які призупинили поставки.

Читайте також: Китайська держкомпанія постачала Росії порох для патронного заводу, - The New York Times

Китайська влада намагалася применшити значення подій вихідних і висловила підтримку Москві. Але в понеділок високопоставлений американський чиновник заявив, що заколот занепокоїв верхівку КПК, і деякі аналітики в Китаї та за його межами почали ставити питання про те, чи потрібно Пекіну послаблювати свої політичні та економічні зв'язки з Москвою.

"Це стало ложкою дьогтю в бочці меду відносин "без обмежень", – коментує сінгапурський аналітик з питань безпеки Александр Ніл.

МЗС Китаю відмовилося коментувати ситуацію. 

Видання зазначає, що Китай є головним торговельним партнером Росії: він експортує все – від автомобілів до смартфонів – і отримує дешеву російську сиру нафту, яка перебуває під санкціями у більшості країн світу. Але навіть в енергетичному секторі, який сприяв 40-відсотковому зростанню торгівлі між Росією і Китаєм за перші п'ять місяців цього року, в Китаї спостерігаються певні ознаки обережності.

Топ-менеджери китайських державних енергетичних компаній регулярно заявляють, що ще занадто рано коментувати або обходять питання про нові інвестиції в Росію.

Читайте: Всі сторони повинні вжити заходів для деескалації напруженості й убезпечення об’єктів на ЗАЕС, - МЗС Китаю

"Якщо Росія програє війну або там зміниться внутрішнє керівництво, це створить величезну невизначеність для китайських інвесторів", – пояснив Міхал Мейдан, керівник відділу досліджень енергетики Китаю в Оксфордському інституті енергетичних досліджень.

Він зауважує, що китайський уряд також проявляє обережність. Пекін досі не підписав угоду про будівництво нового великого газопроводу, який з'єднає країни, незважаючи на тиск з боку Москви.

Він додає також, що хоча Китай є головним торгівельним партнером Росії, для самого Китаю набагато більшу вигоду приносить торгівля зі США та ЄС.

"У Пекіна тепер є більше причин мати більше застережень у відносинах з путінською Росією. Немає сенсу робити довгострокові інвестиції в того, хто може не вижити в довгостроковій перспективі", – наголосив Вень-Ті Сунг, політолог з Австралійського національного університету.

Також читайте: Прем’єр Нової Зеландії Гіпкінс привітав "конструктивну" роль Китаю в Україні

Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган підтвердив, що Пекін і Москва діють спільно як сили, що борються за "глобальний мир".

Китай (4674) росія (65800) заколот (37)


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Топ коментарі
+16
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27.06.2023 17:33
+9
В Російських казках мультиках завжди царя показують тупуватим, хитрожопим боягузом, аля Путін.
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27.06.2023 17:28
+6
Я чомусь вважав,що мухуй, це самець мухи...
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27.06.2023 17:28
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Мухуй!!!!!!!!!!плятььььь
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27.06.2023 17:26 Відповісти
Я чомусь вважав,що мухуй, це самець мухи...
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27.06.2023 17:28 Відповісти
....так все вірно .....
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27.06.2023 17:34 Відповісти
- Не расстраивайтесь, вы такой интересный мужчина. Выпейте.
- Ты ему закусить дай, он уж выпил!
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27.06.2023 17:56 Відповісти
В Російських казках мультиках завжди царя показують тупуватим, хитрожопим боягузом, аля Путін.
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27.06.2023 17:28 Відповісти
Так царь, є..пта...
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27.06.2023 17:31 Відповісти
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27.06.2023 17:43 Відповісти
А героєм російських казок є грозний і магучій, вєсьолий і находчівий Іоан Дурак (Іванів на россіі тоді Іоанами називали).
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27.06.2023 17:35 Відповісти
В кінці казки Ванька дурень стає царьом і так всю історію РФ, як
один дурень змінює другого.
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27.06.2023 17:41 Відповісти
А як що серйозно,то щось дуже повільно доходить до китайських "товаришів"!
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27.06.2023 17:30 Відповісти
То лише "перші ластівки",--Далі буде,),
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27.06.2023 20:02 Відповісти
Мухуй

(співчутливо):
Нічого, нічого!
Він - теж людина!
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27.06.2023 17:30 Відповісти
😁 Віримо, віримо! Китай тепер за нас! Кацапам звізда! Арахамія підтвердить!.
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27.06.2023 17:31 Відповісти
А що тут вірити чи не вірити - росія нестабільний партнер на грані громадянської війни. Китай вочевидь очкує, що товар поїде, а нова влада скаже "у какой власті заказівалі там і аплату получітє".
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27.06.2023 21:14 Відповісти
ви менше пистіть, а більше робіть.
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27.06.2023 17:32 Відповісти
Лі *** Мухуй і остальниє...уйі-какіє у кітайцев скрєпниє для лапатнікав фаміпіі...
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27.06.2023 17:33 Відповісти
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27.06.2023 17:33 Відповісти
Господь все бачить і воздасть ... особливо китаезам , на повну катушку-потім індія
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27.06.2023 17:35 Відповісти
А звідки ви знаєте шо все це не з санкції Б-га? От ви молилися сьогодні? А піст тримали? А інші? Ото ж бо і воно!
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27.06.2023 18:09 Відповісти
Не треба видавати бажане за дійсне. Китай отримує такі суперприбутки від торгівлі з РФ, що їм глибоко пох, якщо там завтра буде випалене поле. Там усі гроші вже відбилися з лишком.
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27.06.2023 17:39 Відповісти
Суперприбутки він отримує від торгівлі с Заходом. Не меліть дурниць.
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27.06.2023 20:27 Відповісти
Если бы у вас был мозг, то вы понимали разницу между маржинальностью и валовым доходом. "Суперприбыль" может формироваться (или не формироваться) ТОЛЬКО маржинальностью. Торговля с Западом - это валовый доход. И он, конечно, больше, чем от торговли с РФ. Но маржинальность кратно выше от торговли с РФ.
Образно и для примера:
Запад: Оборот - 100 млрд. маржа-10%. Чистая прибыль - 10 млрд.
РФ: Оборот - 30 млрд. (т.е. в 3 раза меньше), но маржа - 50%. Чистая прибыль - 15 млрд.
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28.06.2023 09:57 Відповісти
нормально так урка жека прогулявся)
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27.06.2023 17:45 Відповісти
Друзі,вгадайте з 2 рах якої нації батько цього Прігожина? А от хто його мати-велика таємниця,даних не знайшов....
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27.06.2023 18:03 Відповісти
Ну да, "тайна Полишинеля"...
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=APwXEdc25vmsSh4NkJglhVVA8djiYD2EUA:1687880848741&q=%D0%92%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NMxILrbMqjDLeMRowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixiVb4w6cKOC_su7L6w9WLTxaYLGxQuzL_YABTaDBTcBqT3XtgAANTbPetyAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjsz6WT5uP_AhVFxQIHHTIrCY0QzIcDKAB6BAggEAE
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27.06.2023 18:48 Відповісти
Нації московитських рабів.
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27.06.2023 21:17 Відповісти
На кАлЕни, смерд плешивий!
Хазяина гневаиться аднака
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27.06.2023 18:50 Відповісти
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27.06.2023 19:55 Відповісти
Так, так «...пищат, но лезут».
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27.06.2023 20:19 Відповісти
Цзянь (прямой китайский меч) в спину. Хорошо.
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27.06.2023 20:29 Відповісти
ХЕРню пишет "ЦН" ссылаясь на хрен знает КАКОГО АВТОРА в "Рейтере"
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27.06.2023 20:56 Відповісти
Ройтерс пише слова впливового китайця, так що всі свої претензії спрямовуй Шен Мухую.
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27.06.2023 21:16 Відповісти
Ліньки пошукати першоджерело.
Впевнений що то чи наші брешуть, чи ройтерс - намагаються видати бажане за дійсне. Китайцям насрати хто там буде їм за копійки природні ресурси віддавати.
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28.06.2023 00:59 Відповісти
 
 