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"Не розумію, чому б ні", - посол Китаю в ЄС Фу про відновлення кордону України 1991 року

китай

"Не розумію, чому б ні", - так посол Китаю в ЄС Фу Цун відповів на запитання про повернення під контроль України усіх територій, які були в її складі з 1991 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Aljazeera.

Він додав, що Китай поважає суверенітет та територіальну цілісність усіх країн.

"Отже, коли Китай налагодив відносини з колишнім Радянським Союзом, ми домовилися про це. Але, як я вже сказав, це історичні питання, які повинні обговорюватися та вирішуватися Росією та Україною, і це те, за що ми виступаємо", - повідомив Фу Цун.

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Нагадаємо, що так званий "китайський мирний план" натомість передбачає заморозку конфлікту з тією лінією розмежування, яка існує на сьогодні. 

Китай (4674)


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Топ коментарі
+30
Негайно видати Фу Цуну мішок рису.
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27.06.2023 17:55
+12
Крига скресла, панове присяжні засідателі. Командовать парадом рашкою буде Сі
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27.06.2023 17:54
+11
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27.06.2023 18:57
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Крига скресла, панове присяжні засідателі. Командовать парадом рашкою буде Сі
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27.06.2023 17:54 Відповісти
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27.06.2023 18:57 Відповісти
Негайно видати Фу Цуну мішок рису.
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27.06.2023 17:55 Відповісти
мішок грису.
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27.06.2023 19:54 Відповісти
комуняки так мямлять про "історичну" територіальну цілісність, бо самі вже давно прицілились на поки що кацапський делекий Схід та Сибір. )
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27.06.2023 17:56 Відповісти
раз не понимаешь, то и молчи. говори тогда, когда понимаешь.
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27.06.2023 17:58 Відповісти
тоді форум буде зовсім пустий
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27.06.2023 18:02 Відповісти
І не то шо би да - і не то шо би ні .
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27.06.2023 17:58 Відповісти
третий в койке непонятной ориентации...
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27.06.2023 17:58 Відповісти
"Але, як я вже сказав, це історичні питання, які повинні обговорюватися та вирішуватися Росією та Україною, і це те, за що ми виступаємо", - повідомив Фу Цун". - китайська дипломатія!
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27.06.2023 18:00 Відповісти
історичні питання? - гаразд - тоді повернення України до кордонів 1918 року, включно з Кубанню, Подонням, Східною Слобожанщиною, Курщиною, Білгородщиною, Стародубщиною. Там, правда, доведеться ще проводити націфікацію, і це займе не менше ніж років 20-30, але час біжить швидко.
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27.06.2023 18:58 Відповісти
п.с. Так. Ще там Берестейщина з Туровщиною, Пінщиною та Гомельщиною "загуляли". То ж, теж треба вертати в зад.
А, Білорусь, після репарацій та тієї ж таки нацифікації, коли захоче - то там є історично їхня Смоленщина зі Псковщиною.
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27.06.2023 19:08 Відповісти
кубань не Україна.

раз.

инші вказані території то ми так хотіли, юридично вони нашими так і не стали щоб можна було претендувати на якийсь статус посилаючись на угоди.

два.

якщо ми ті землі хочемо бо силу маємо так то не про нас, ми своє повернути не можемо а ви ще хочете оте-он-де-во щоб кабачки посадить.

три.
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27.06.2023 19:39 Відповісти
ce vin podrazumevaje sho 1991 god ce ponjatie takoe - treba datu ukazivati , a to etot poc esho podumajet pra sssr2.0 🤪
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27.06.2023 18:01 Відповісти
переорати китай на рисові поля..китаців- в жовте море на корм рибам
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27.06.2023 18:05 Відповісти
Так не вийде .....Світових грошей там море
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27.06.2023 18:23 Відповісти
"Не розумію, чому б ні", - посол Китаю в ЄС Цун про відновлення кордону України 1991 року.

ФОРМАЛЬНЕ " відновлення кордону України 1991 року" в лукавій формулі Китаю, означає на умовах Кремля щось на зразок Білорусії - маріонетковий суверенітет, щось на зразок ради в Переяславлі при Хмельницькому.
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27.06.2023 18:05 Відповісти
..щось на зразок...щось на зразок...

Плювати. Відновлення кордону 1991 року - і крапка.
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27.06.2023 20:59 Відповісти
А на зразок чого - визначатимуть українці. Всі "умови крємля" пішли нах.
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27.06.2023 21:08 Відповісти
З росією не треба обговорювати кордон 1991
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27.06.2023 18:21 Відповісти
Можна. Але лише одним вигуком: "ПОСТРІЛ!"
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27.06.2023 18:27 Відповісти
Повірити кєтайцям - себе на!бати!
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27.06.2023 18:35 Відповісти
Он это говорит только для того, чтоб напомнить, что Тайвань - это часть Китая!
Нет, я не подвергаю сомнению территориальную целость Китая, но есть один НЬЮАНС: это материк должен воссоединится с законной властью на острове, а не наоборот остров к узарпаторской власти в Пекине!
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27.06.2023 18:44 Відповісти
Кажуть були переговори
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27.06.2023 18:52 Відповісти
кордони 91 року це фарш, який неможливо провернути назад.

бо з 91 року ми не тільки крим втратили, пів донбасу та новоанексовані росією землі.

ми ще втратили право на одноосібне володіння керченською протокою(росія).

втратили шельф острова зміїний(румунія).

території, що за хабар цигани вициганили. (молдова)
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27.06.2023 19:42 Відповісти
Як втратили Крим, так і повернемо - в 2025 там вже не буде жодного кацапа.

Острів Зміїний наш, ніхто його не втрачав - не бреши.
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27.06.2023 21:02 Відповісти
пане, протріть баньки - я написав не острів зміїний а шельф острова зміїний.

треба пояснювати різницю чи самі наґуґлите?
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27.06.2023 21:17 Відповісти
Україна відновить свої кордони 1991 року, як би москалота не мріяла про "фарш, який неможливо кудись там провернуть".
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27.06.2023 21:04 Відповісти
Это международные договоры и они не выясняются между двумя странами,пусть дебилом не прикидуется.
Это как нарушитель и полицейский выясняют между собой-было ли нарушение или нет.Это не в компетенции мусора решать,его дело протокол составить.
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27.06.2023 19:48 Відповісти
- Вы знаете, Шура, - зашептал Паниковский, - я очень уважаю Бендера, но я вам должен сказать: Бендер - осел! Ей-богу, жалкая, ничтожная личность!
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27.06.2023 20:08 Відповісти
Я одессит, я из Одессы здраСте!

Пришёл открыть Вам пламенный секрет

Вот, Вы, спросите, я имею счастье?

И я отвечу, чтобы да?! Так нет!(с)

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27.06.2023 21:13 Відповісти
Один Фу, другий ***. Така от дипломатія.
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27.06.2023 21:18 Відповісти
Пі-Здун
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27.06.2023 21:30 Відповісти
И в самом деле...
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28.06.2023 08:03 Відповісти
 
 