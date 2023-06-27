21 517 36
"Не розумію, чому б ні", - посол Китаю в ЄС Фу про відновлення кордону України 1991 року
"Не розумію, чому б ні", - так посол Китаю в ЄС Фу Цун відповів на запитання про повернення під контроль України усіх територій, які були в її складі з 1991 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Aljazeera.
Він додав, що Китай поважає суверенітет та територіальну цілісність усіх країн.
"Отже, коли Китай налагодив відносини з колишнім Радянським Союзом, ми домовилися про це. Але, як я вже сказав, це історичні питання, які повинні обговорюватися та вирішуватися Росією та Україною, і це те, за що ми виступаємо", - повідомив Фу Цун.
Нагадаємо, що так званий "китайський мирний план" натомість передбачає заморозку конфлікту з тією лінією розмежування, яка існує на сьогодні.
Топ коментарі
+30 Trevo Trow
показати весь коментар27.06.2023 17:55 Посилання
+12 Panda Freeav
показати весь коментар27.06.2023 17:54 Посилання
+11 віктор федорович #394174
показати весь коментар27.06.2023 18:57 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
парадомрашкою буде Сі
А, Білорусь, після репарацій та тієї ж таки нацифікації, коли захоче - то там є історично їхня Смоленщина зі Псковщиною.
раз.
инші вказані території то ми так хотіли, юридично вони нашими так і не стали щоб можна було претендувати на якийсь статус посилаючись на угоди.
два.
якщо ми ті землі хочемо бо силу маємо так то не про нас, ми своє повернути не можемо а ви ще хочете оте-он-де-во щоб кабачки посадить.
три.
ФОРМАЛЬНЕ " відновлення кордону України 1991 року" в лукавій формулі Китаю, означає на умовах Кремля щось на зразок Білорусії - маріонетковий суверенітет, щось на зразок ради в Переяславлі при Хмельницькому.
Плювати. Відновлення кордону 1991 року - і крапка.
Нет, я не подвергаю сомнению территориальную целость Китая, но есть один НЬЮАНС: это материк должен воссоединится с законной властью на острове, а не наоборот остров к узарпаторской власти в Пекине!
бо з 91 року ми не тільки крим втратили, пів донбасу та новоанексовані росією землі.
ми ще втратили право на одноосібне володіння керченською протокою(росія).
втратили шельф острова зміїний(румунія).
території, що за хабар цигани вициганили. (молдова)
Острів Зміїний наш, ніхто його не втрачав - не бреши.
треба пояснювати різницю чи самі наґуґлите?
Это как нарушитель и полицейский выясняют между собой-было ли нарушение или нет.Это не в компетенции мусора решать,его дело протокол составить.
Пришёл открыть Вам пламенный секрет
Вот, Вы, спросите, я имею счастье?
И я отвечу, чтобы да?! Так нет!(с)