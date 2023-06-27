"Не розумію, чому б ні", - посол Китаю в ЄС Фу про відновлення кордону України 1991 року

"Не розумію, чому б ні", - так посол Китаю в ЄС Фу Цун відповів на запитання про повернення під контроль України усіх територій, які були в її складі з 1991 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Aljazeera.

Він додав, що Китай поважає суверенітет та територіальну цілісність усіх країн.

"Отже, коли Китай налагодив відносини з колишнім Радянським Союзом, ми домовилися про це. Але, як я вже сказав, це історичні питання, які повинні обговорюватися та вирішуватися Росією та Україною, і це те, за що ми виступаємо", - повідомив Фу Цун.

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Нагадаємо, що так званий "китайський мирний план" натомість передбачає заморозку конфлікту з тією лінією розмежування, яка існує на сьогодні.