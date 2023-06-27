"Ми поки ніяких таборів не будуємо", - Лукашенко про табори для "вагнерівців"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко спростував інформацію про підготовку таборів для бійців ПВК "Вагнер" на території його країни.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на "БелТА", передає Цензор.НЕТ.

"Ми поки ніяких таборів не будуємо. Але якщо вони захочуть (я так розумію, вони дивляться окремі території), ми їх розмістимо. Ставте намети, будь ласка. Але поки що вони перебувають у Луганську у своїх таборах. І як мені сказав Пригожин, який дзвонив учора, хтось контракт із Міноборони з Шойгу підпише... Ми їм запропонували одну з покинутих частин. Будь ласка - паркан є, все є. Ставте намети. Чим можемо, допоможемо. Поки визначаться, чим їм займатися", - розповів Лукашенко.

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Як повідомляли російські ЗМІ, у Білорусі розпочали будівництво таборів для ПВК "Вагнер". Однак Державна прикордонна служба України спростувала цю інформацію.