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Новини Повстання Пригожина в РФ
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"Ми поки ніяких таборів не будуємо", - Лукашенко про табори для "вагнерівців"

лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко спростував інформацію про підготовку таборів для бійців ПВК "Вагнер" на території його країни.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на "БелТА", передає Цензор.НЕТ. 

"Ми поки ніяких таборів не будуємо. Але якщо вони захочуть (я так розумію, вони дивляться окремі території), ми їх розмістимо. Ставте намети, будь ласка. Але поки що вони перебувають у Луганську у своїх таборах. І як мені сказав Пригожин, який дзвонив учора, хтось контракт із Міноборони з Шойгу підпише... Ми їм запропонували одну з покинутих частин. Будь ласка - паркан є, все є. Ставте намети. Чим можемо, допоможемо. Поки визначаться, чим їм займатися", - розповів Лукашенко. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Значну частину ядерної зброї вже завезено до Білорусі, - Лукашенко

Як повідомляли російські ЗМІ, у Білорусі розпочали будівництво таборів для ПВК "Вагнер". Однак Державна прикордонна служба України спростувала цю інформацію.

Білорусь (7958) Лукашенко Олександр (2659) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+11
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27.06.2023 18:25
+8
Та ладно тобі - карту потім покажеш
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27.06.2023 18:21
+7
Навіщо табори будувати, зеки собі заселяться де захочуть !
Більбашки, мийте піськи, вагнера ї........ати будуть!
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27.06.2023 18:20
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27.06.2023 18:14 Відповісти
ключове слово поки...
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27.06.2023 18:15 Відповісти
Які б табори "совок" би не будував - вийде "Гулаг". А Білорусь - глибокий "совок". До того ж ворожий Україні.
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27.06.2023 18:16 Відповісти
ce bude "ostrov kuvaldi" v gulage
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27.06.2023 18:22 Відповісти
Лука-ті аквабенаріум. Дяржись.
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27.06.2023 18:17 Відповісти
Не звезди. Тобі падла, як і корєшам твоїм кацапам, довіра на найвищому рівні
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27.06.2023 18:18 Відповісти
Вусатий, ти вже ніхто! Білорусь надлежить пригожину і його зекам !
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27.06.2023 18:18 Відповісти
даже с дебилами вагнера бульбофюрер не проживёт дольше...
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27.06.2023 18:19 Відповісти
Навіщо табори будувати, зеки собі заселяться де захочуть !
Більбашки, мийте піськи, вагнера ї........ати будуть!
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27.06.2023 18:20 Відповісти
Судячи з того що це зеки, бульбашам теж приготуватись
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27.06.2023 19:00 Відповісти
Ніяких таборів не будують крім одного спільного з Підарашою концтабору.
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27.06.2023 18:20 Відповісти
Та ладно тобі - карту потім покажеш
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27.06.2023 18:21 Відповісти
Та ніхто не боїться тебе і твоїх "вагнерівців" дерню. Це може цікавити тільки їх друзяків Боневтіка і Єрмака, які їх визволили від українських спецслужб. А "вагнерівці-зеки" втекли з України і вважаються як 500-ті.
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27.06.2023 18:22 Відповісти
Походу таракану надавили на яйки
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27.06.2023 18:22 Відповісти
Поки визначаться, чим їм займатися", - розповів Лукашенко. Джерело: https://censor.net

Цікаво. Дуже цікаво - чим же вбивці-гвалтивники займатися будуть?
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27.06.2023 18:24 Відповісти
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27.06.2023 18:25 Відповісти
Чуваг, ну тут 5 из 5
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27.06.2023 18:34 Відповісти
🙄"Бєз базара."
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27.06.2023 18:42 Відповісти
Білоруський брехливий пес по кличці "лука".А ДЕ ДІЛИСЯ БАЗИ І ТАБОРИ .КОТРІ ЗБУДУВАВ РАШИСТ ДЛЯ МАЙЖЕ 100 ТИСЯЧ РАШИСТСЬКИХ ВБИВЦЬ.КОТРІ В 22 МУ РОЦІ НАПАЛИ З ТЕРИТОРІЇ"БУЛЬБАШІЇ" НА УКРАЇНУ...???
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27.06.2023 18:27 Відповісти
Ще будете.
Інакше, після захоплення вагнерами влади у білоруській провінції, будете сидіти на стадіонах. Як комуністи при Піночеті
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27.06.2023 18:42 Відповісти
Tolko interesno kto budet vyderzyvat Vagner?Ranse s kacapov biudzeta dengi sli.Prigozin iz svojix tocno nebudet vyderzyvat.
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27.06.2023 18:42 Відповісти
Не знаю как там зековские походы на киевваршавуберлин и мадрижд,но менску гапла,был лукаленд стал пригожинленд.
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27.06.2023 18:44 Відповісти
Бульбосрань, скоро ваш князёк и холуй пуйла для вас и ваших личинок "Азарычы" и "Тростянец" восстановит. Там и лавочки будут на которых вы сможете без обуви постоять. Перед газовой душегубкой. А кто возмутиться тем и Хатынь снова КГБ организует. Опыт у них бооольшой в таких делах.
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27.06.2023 19:17 Відповісти
И вообще, ***********, задирайте юбки, и типа мужики также могут снимать штаны, к вам петушиное войско едет. Вагнера.
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27.06.2023 19:19 Відповісти
Лука с @уйлом под управлением Патрушева придумали весь этот цирк с мятежом "Вагнера" для нападения ЧИК без флага на Литву, Латвию, Польшу под прикрытием российского ТЯО на территории Беларуси. Готовят дестабилизацию обстановки.
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27.06.2023 19:22 Відповісти
Polsu napast bez flagov,mgu skazat sto polskaja armija jest silnej ruskoj armiji vsej sto oni imejet.Na dani moment eto jest tak
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27.06.2023 19:36 Відповісти
Воевать возможно придется не с армией, а с партизанами без флага. Это как ИГИЛ только в кремлевском варианте.
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27.06.2023 19:58 Відповісти
Skolko te partizani mogli bi vojevat protiv tankov ili samoliotov .Polskaja armija xoroso voruzena u nejio jest vsio i opit vojni irake,tam oni 3 po cyslenosti.Xoroso obucenyje soldati,eto ne kakoj tam ruski soldat.Jesli poliaki zaxotiat oni belorus zavojujet za den maksimum so vsej tam imejucej armijej
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27.06.2023 20:13 Відповісти
В зеленых лесах нет никакой пользы от танков и самолетов. Там одним стрелковым оружием можно много проблем создать и надолго.
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27.06.2023 21:09 Відповісти
Nikto streliat nebudet,raketami,bombami zakedajet jesli sto.Bolse vsego nado bojatsia lukosenka,potomu sto vagner kinet i ego.Skazet platy dengi ili mi tebia snimem,vot eto realni scenariji.ne lukosenka budet rulit a Prigozin
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27.06.2023 21:17 Відповісти
Ecio jesli takoje napad s vagner ,tak budet naneseni masovyje udari ne tolko tam gde zosli, no i po vsem mestam belorus gde oni jest.Sam vagner oni daze putleru vrag,a lukosenka budet rad sto ego dvorci nesravniajet i vsio tem zakoncitsia.Teperesnyje razvedka samoliotami vydno do 700km,detalno,kuda ti spriacitsia,ot raketnix udarov nikto nespasiot
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27.06.2023 21:36 Відповісти
Зеки-вагінери захоплять владу в Білорусі, и буде Зековагінерія.
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27.06.2023 19:25 Відповісти
Ти карту ***** покажи!
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27.06.2023 19:39 Відповісти
Лагерей для зеков в Белорусии достаточно!
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27.06.2023 19:46 Відповісти
Якщо Пригожин дурень, то відвезе найвідданіших вояків (8 тис.) луке для подальшого знищення.
А поки ці 8 тис. перебувають у раші/Україні та змішані з іншими, вони в безпеці.
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27.06.2023 19:48 Відповісти
Ну да ,Лука если и построит ,то фильтрационный лагерь.
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27.06.2023 21:59 Відповісти
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27.06.2023 23:06 Відповісти
Спонсоров терроризма белокацапии...
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27.06.2023 23:55 Відповісти
 
 