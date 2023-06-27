З початку року Україна отримала від Чехії 24 танки та 76 БМП

Чехія з початку цього року збільшила постачання озброєнь в Україну.

Про це заявив глава уряду країни Петр Фіала, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Загалом у період із січня до травня Україні було передано 24 модернізовані танки Т72, 76 БМП-амфібій, 645 протитанкових ракет і 57,3 тис. снарядів для САУ "Гвоздика", яку випускали за радянською ліцензією, і САУ "Дана" чехословацького виробництва.

Крім того, з Чехії в Україну надійшло близько сотні танків Т72В, модернізованих у співпраці з ЄС і Нідерландами, зокрема на них було поліпшено оптику, мотори і бронезахист. Чехія також поставила Україні 16 систем ППО "Куб", на додачу до 6, поставлених минулого року.

Уряд Чехії не розкриває даних про фінансову складову цих поставок.

Минулого року Україна отримала з Чехії 89 танків, 226 БМП, 38 САУ "Гвоздика" і "Дана", 33 РСЗВ РМ-70, 1,5 млн одиниць боєприпасів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна і Чехія спільно ремонтуватимуть Т-64