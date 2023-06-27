УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10128 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
3 026 9

З початку року Україна отримала від Чехії 24 танки та 76 БМП

танк,чехія

Чехія з початку цього року збільшила постачання озброєнь в Україну.

Про це заявив глава уряду країни Петр Фіала, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Загалом у період із січня до травня Україні було передано 24 модернізовані танки Т72, 76 БМП-амфібій, 645 протитанкових ракет і 57,3 тис. снарядів для САУ "Гвоздика", яку випускали за радянською ліцензією, і САУ "Дана" чехословацького виробництва.

Крім того, з Чехії в Україну надійшло близько сотні танків Т72В, модернізованих у співпраці з ЄС і Нідерландами, зокрема на них було поліпшено оптику, мотори і бронезахист. Чехія також поставила Україні 16 систем ППО "Куб", на додачу до 6, поставлених минулого року.

Уряд Чехії не розкриває даних про фінансову складову цих поставок.

Минулого року Україна отримала з Чехії 89 танків, 226 БМП, 38 САУ "Гвоздика" і "Дана", 33 РСЗВ РМ-70, 1,5 млн одиниць боєприпасів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна і Чехія спільно ремонтуватимуть Т-64

Автор: 

зброя (7502) танк (2079) Чехія (1646)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ого! Дяка чехам! Поїду восени підтримувати їх туристичну, пивоварчу та рулькосмажну галузі.
показати весь коментар
27.06.2023 18:55 Відповісти
Суттєво, дуже суттєво. Ще й РСЗВ
показати весь коментар
27.06.2023 18:58 Відповісти
а Україна за тей же срок зробила *** зелених танків.
і заморозила всі оборонні программи які могла заморозити!
запрос - діда Джо ну і чому ми ще не в Нато?
показати весь коментар
27.06.2023 19:02 Відповісти
ціна і кому продати запитала украінська влада будівельників?
показати весь коментар
27.06.2023 19:13 Відповісти
кладіть до кацапських танків дороґи і звунавачувайте у всьому США
тута ви намастирились - кладу чуба!
показати весь коментар
27.06.2023 19:18 Відповісти
Которые оплатили США и Германия в 10 кратном размере.
показати весь коментар
27.06.2023 19:32 Відповісти
нема сябрив - малобіла кацапня є
показати весь коментар
27.06.2023 19:39 Відповісти
Це дві повноцінні танкові бригади! І це лише від однієї Чехії! А де ці нові танкові бригади на фронті???
показати весь коментар
27.06.2023 20:26 Відповісти
Так призовитесь добровольцем, в танковые войска, и там увидите.
показати весь коментар
28.06.2023 00:58 Відповісти
 
 