Програма навчання українських пілотів на F-16 все ще розробляється, - Міноборони Данії

Міжнародна програма навчання українських пілотів досі розробляється. Її тривалість залежить від попередньої підготовки пілотів та їхніх мовних навичок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Діалог і планування програми все ще тривають, тому остаточного плану ще немає", – йдеться в заяві Міноборони Данії.

Там розраховують, що одночасно підготовку зможуть проходити 6 пілотів, а також близько 40 військових, яких навчатимуть обслуговуванню винищувачів.

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Нещодавно речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що українські пілоти досі не розпочали навчання на винищувачях 4 покоління.