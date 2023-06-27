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Програма навчання українських пілотів на F-16 все ще розробляється, - Міноборони Данії
Міжнародна програма навчання українських пілотів досі розробляється. Її тривалість залежить від попередньої підготовки пілотів та їхніх мовних навичок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Діалог і планування програми все ще тривають, тому остаточного плану ще немає", – йдеться в заяві Міноборони Данії.
Там розраховують, що одночасно підготовку зможуть проходити 6 пілотів, а також близько 40 військових, яких навчатимуть обслуговуванню винищувачів.
Нещодавно речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що українські пілоти досі не розпочали навчання на винищувачях 4 покоління.
Топ коментарі
+4 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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а Украине и такие пойдут. Не пропадать же добру.
Не видно їхніх дебільних кукурікань вже два дні.
Вони на своїх диванах вже пілотів вивчили, літаки доставили, ракети, абрамси - все повоювали.
Ще й сікаються до тих, хто пише про реальність та аналізує інформацію.
Знову ТАЄМНА... Оман, Стамбул, і наразі Копенгаген
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Єсть лі у вас план, містер Фікс?
Скажу ще так! Одне діло побачити літак... і бути експертом. Друге літати і оцінювати СЬОГОДНІШНЮ ситуацію. Ви аппелюєте до Світана, який ніде не воював... звільнений 23 роки тому з армії.. і дуже частенько несе маячню..накшталт 2-3 місяців. Підготувати м*ясо.. якого завалять у першому вильоті? Літає НЕ ЛІТАК!!! Літає ЛЬОТЧИК!! Воює НЕ ЛІТАК! Воює ЛЬОТЧИК!!! Тільки на первинну підготовку **зліт-коло- посадка* не менш двох неділь. Пуски ракет.. маневрування... електроніка... тактика... польоти у парі...(обов*язково) ... Підготовку танкистів та іх кількість у країні..Ви порівняли з пілотами? Вам не смішно? Хлопців- танкистів у Польщі навчали на руськом... якщо Ви не знаєте... По 12 годин у день без вихідних. Займало до 6 неділь. Навчання просте. Інструктор на кожного члена екіпажу. Теорія ..практика- теорія-практика.. З літаком так не вийде.. Там на кожен виліт інструктор... англомовний... Навіть знаючи англійську на п*ятому рівні людина не зможе розуміти зразу технічні терміни. А багато у нас військових пілотів з вільною пятирівневою англомовністью. Одиниці! Тому Ваше УРА... це просто нерозуміння..що таке літак.