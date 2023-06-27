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Програма навчання українських пілотів на F-16 все ще розробляється, - Міноборони Данії

f-16

Міжнародна програма навчання українських пілотів досі розробляється. Її тривалість залежить від попередньої підготовки пілотів та їхніх мовних навичок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Діалог і планування програми все ще тривають, тому остаточного плану ще немає", – йдеться в заяві Міноборони Данії.

Там розраховують, що одночасно підготовку зможуть проходити 6 пілотів, а також близько 40 військових, яких навчатимуть обслуговуванню винищувачів. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Данії винищувачі F-16 будуть зняті з озброєння у 2025 році, це дозволить швидше передати їх Україні

Нещодавно речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що українські пілоти досі не розпочали навчання на винищувачях 4 покоління. 

Данія (782) навчання (588) допомога і підтримка (1165) F16 F-16 (686)


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Топ коментарі
+4
Міжнародна програма навчання українських пілотів досі розробляється. -це є така лицемірнаа і брехлива західна програма, котра з однієї сторони(західної), не дозволяє надавати україні ці літаки,а з іншої.рашистської сторони дозволя і дальше знищувати безнаказано Україну і вбивати українців.
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27.06.2023 19:32
+2
Куди горлопани поховалися ?

Не видно їхніх дебільних кукурікань вже два дні.

Вони на своїх диванах вже пілотів вивчили, літаки доставили, ракети, абрамси - все повоювали.

Ще й сікаються до тих, хто пише про реальність та аналізує інформацію.
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27.06.2023 19:59
+2
Ото дійсно літаки отримаємо після війни..,
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27.06.2023 20:16
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Как и с Леопадами. Самолеты будут в Украине уже через 2 месяца но договариваться будут год.
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27.06.2023 19:22 Відповісти
Міжнародна програма навчання українських пілотів досі розробляється. -це є така лицемірнаа і брехлива західна програма, котра з однієї сторони(західної), не дозволяє надавати україні ці літаки,а з іншої.рашистської сторони дозволя і дальше знищувати безнаказано Україну і вбивати українців.
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27.06.2023 19:32 Відповісти
думаю новына для шойги с коношенковым...
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27.06.2023 19:44 Відповісти
Швидше, швидше і швидше!
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27.06.2023 19:48 Відповісти
Дания их списывает и будет закупать новые F-22,
а Украине и такие пойдут. Не пропадать же добру.
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27.06.2023 19:51 Відповісти
Думаю, швидше F-35. На F-22 в Штатах існує законодавча заборона на експорт, забагато технологічних секретів. Та й дорогий він неймовірно.
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27.06.2023 20:08 Відповісти
Куди горлопани поховалися ?

Не видно їхніх дебільних кукурікань вже два дні.

Вони на своїх диванах вже пілотів вивчили, літаки доставили, ракети, абрамси - все повоювали.

Ще й сікаються до тих, хто пише про реальність та аналізує інформацію.
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27.06.2023 19:59 Відповісти
А ще у Данії в умовах суворої секретності провели мирну конференцію щодо України, передала німецька радіостанція Deutschlandfunk. За її даними, крім представників низки західних держав, у ній узяли участь дипломати з країн глобального Півдня, зокрема: Китаю, Індії, Бразилії, Південної Африки. Ці країни досі займали переважно нейтральну або стриману позицію щодо війни Росії проти України, але нещодавно майже всі з них ініціювали якісь власні «мирні пропозиції». Подробиці зустрічі у Данії невідомі... Але точно ж був А.Б.

Знову ТАЄМНА... Оман, Стамбул, і наразі Копенгаген
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27.06.2023 20:11 Відповісти
Ото дійсно літаки отримаємо після війни..,
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27.06.2023 20:16 Відповісти
остаточного плану ще немає
***********
Єсть лі у вас план, містер Фікс?

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27.06.2023 20:21 Відповісти
Програми готують для молодих пілотів і курсантів, яки будуть навчатись в Європі, бо наша база знищена. Починаться підготовка буде з вивчення мови, і далі по планам для різних типів літальних апаратів. До чого взагалі робити ці інформаційні вкиди? Ніхто вам не скаже коли літаки з'являться на полі бою, бо це недоречно.
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27.06.2023 20:34 Відповісти
Послухайте як відбувається озброєння України https://youtu.be/0ApTcHQMtq0 ;
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27.06.2023 21:17 Відповісти
Нам сейчас нужна программа переучивания готовых пилотов, а не обучение с нуля, это пусть себе разрабатывают до холеры. Свитан, например, считает, что переучивание займет от двух, до трех месяцев
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27.06.2023 20:43 Відповісти
... ну який Світан льотчик... судячи по його маячні про 2-3 місяці... можна тільки посміхнутися! Тільки ТЕОРІЯ!! не менш трьох місяців. Навчитися злітати та сідати... це не ВОЮВАТИ!!! Може Світан не памя*ятає..коли його стали називати льотчиком? Через ТРИ рокі мінімум після училища... Враховуючи рівень навчающихся... не менш півроку при самому доброму розкладі. І це НАЙДОСВІДЧЕНІЙШИМ!!! І є така присказка в авіації...*** пілотами не становляться.... їми народжуються**. А таких у нас не так і багато. Дякуючи зеленій паскуді у 2020-21 звільнилися десятки підготовлених пілотів. Іх повернули напочатку війни... Багато загинуло... А брати підготовлених пілотів -винищувачів нема де. І з фронту не зняти. Посилати пілотів з інших типів... - чи посилати туди лейтенантів після ХУПС... це пуста витрата часу та коштів...
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27.06.2023 21:08 Відповісти
Вот точно так же со мной тут один спорил, что подготовка танкистов займет минимум пол-года, с фронта снять нет возможности и тд и тп.
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27.06.2023 21:16 Відповісти
.. я з Вами не спорю! Я літаю дуже багато років!! У військовій авіації... потім у цівільній... зараз знову у військовій... Не на винищувачах..а на тяжких. З Вами спорив ТАНКІСТ? Чи може Ви порівняєте танк з літаком-винищувачем? Звичайного солдата навчають місяць.
Скажу ще так! Одне діло побачити літак... і бути експертом. Друге літати і оцінювати СЬОГОДНІШНЮ ситуацію. Ви аппелюєте до Світана, який ніде не воював... звільнений 23 роки тому з армії.. і дуже частенько несе маячню..накшталт 2-3 місяців. Підготувати м*ясо.. якого завалять у першому вильоті? Літає НЕ ЛІТАК!!! Літає ЛЬОТЧИК!! Воює НЕ ЛІТАК! Воює ЛЬОТЧИК!!! Тільки на первинну підготовку **зліт-коло- посадка* не менш двох неділь. Пуски ракет.. маневрування... електроніка... тактика... польоти у парі...(обов*язково) ... Підготовку танкистів та іх кількість у країні..Ви порівняли з пілотами? Вам не смішно? Хлопців- танкистів у Польщі навчали на руськом... якщо Ви не знаєте... По 12 годин у день без вихідних. Займало до 6 неділь. Навчання просте. Інструктор на кожного члена екіпажу. Теорія ..практика- теорія-практика.. З літаком так не вийде.. Там на кожен виліт інструктор... англомовний... Навіть знаючи англійську на п*ятому рівні людина не зможе розуміти зразу технічні терміни. А багато у нас військових пілотів з вільною пятирівневою англомовністью. Одиниці! Тому Ваше УРА... це просто нерозуміння..що таке літак.
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27.06.2023 21:39 Відповісти
Тогда я спрашиваю по другому. Сколько нужно времени, что бы переучить военного летчика с летным, боевым опытом с истребителя модели третьего поколения, на истребитель модели 4-го поколения?
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27.06.2023 21:50 Відповісти
... підготовленого..з БОЙОВИМ досвідом... з достатнім знанням англійської..МІНІМУМ-МІНІМОРУМ ло П*ЯТИ місяців! Таких у нас ОДИНИЦІ бо багато майстрів свого діла лягло. ! Основний склад... середнього рівня! Середній рівень на Міг-29..це слабенький на Ф-16. Тільки не рівняйте Жигулі з Мерседесом ... бо Вам легше іздити на останньому. З літаком так не вийде. Чим простіше апаратура... то легше перенавчитися. Порівнювати наш Міг-29 з Ф-16 в електронному оснащенні та використанні зброї навіть не намагайтеся. Ви пишете..зняти з фронта не проблема? А хто їх замінить? У нас є багато пілотів з вільним англійським технічним... які навчалися на Боїнги..Ейрбаси за кордоном. Але вони НЕ ВИНИЩУВАЧІ!! А якби ми були розумні..і не зелені... ми б на Боїнги та Єйрбаси брали б винищувачів...змінюючі склад .. військової авіації і маючи резерв. Зараз повернули 56 річних..які по 15-17 а то і більш років..років як звільнилися. Вилетіли самостійно не всі. Навички втрачені... потрібен час. А війна не чекає. Під Бахмутов ліг екіпвж Су-24М ..з 54 річним льотчиком.. та 23 річним штурманом. 20 років командир пролітав на Ейрбасі...будучи раніш військовим. З 20 року зелена паскуда нищила все авіаційне. Не літали..масово звільнялися... От Вам і перенавчання за місяць-два у палаючому мозку Світана.
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27.06.2023 22:05 Відповісти
..на додаток!! У свій час ..давненько... ми перенавчали лівійських льотчиків.. Розповідали на руськом... перекладач транслював на арабськом. Це був жах!! А почали вивозити на літаках..це був АД!!! Вони вільно володіли англійською... але ми ніхера не знали... англійської і тим більш арабської. . А тепер уявіть ..у кабіні англомовний інструктор..і ТРОШКИ розмовляючий наш пілот!! І це не танк..де можна зупинитися і другий раз повторити ...
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27.06.2023 21:46 Відповісти
Вы забываете, что когда вы переучивали ливийцев, тогда не было современных тренажеров, на которых можно все отыграть в зад.
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27.06.2023 21:55 Відповісти
...коли ми перенавчали лівійців... ми починали з запуску двигунів на бойовому літаку. Потім руління... потім перший ознайомлювальний політ..і так до кінця!! НІЯКИЙ тренажер НЕ ЗАМІНИТЬ реальний політ. На тренажері ти не пустиш реальну ракету і не будеш відчувати реальної небезпеки .що по тобі щось пустять... Це психологічно різне. Ознайомлення з кабіною... польоти на тренажері... це добре. То тоді і Вас можна туди посадити і натаскати за місяць. Будете асом це яким. А от підійдете до літака..і приїхали. Мої думки. Пілоти-добровольці які працювали на Ф-16. Таких достатньо у світі. Якщо цим зайнятися..а не пиз..іти тому ж резнікову... то діло місяця. Півтора..два десятка... знайти без проблем!! АЛЕ!!! Їм потрібно платити..і не 100 000 гривень з затримкою..а мінімум 50000 зелених ( не підарасів) а грошей. А от тут ... Своїх за 2-3 місяці.. Такі розтрати у плани зеленої погані не входять. Навіть пару трійку фанатів добровольців можна знайти..у тій же Туреччині... АЛЕ!! ??
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27.06.2023 22:18 Відповісти
Послухала я відео яким чином відбувається озброєння України і прийшла до висновку , що особисто РЕЗНІКОВА потрібно не просто зняти з посади , а дексваліфікувати його , як юриста , засудити його надовічно , бо на його совісті тисяча смертей наших громадян . https://youtu.be/0ApTcHQMtq0 ; Це саме стосується і Міністра зовнішніх справ А.Кулєби .
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27.06.2023 21:20 Відповісти
Все как всегда поздно. Не берет нас наука, не ошибки ушедших лет и столетий. В реале самолёты с лётчиками зимой скорее всего появятся. За то, а сколько, промолчать.
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28.06.2023 00:44 Відповісти
 
 