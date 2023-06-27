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25 дітей, вилучених з українських родин у ЄС, вдалося повернути до їхніх сімей, - Лубінець

лубінець

Завдяки "максимально швидкому відпрацюванню" декількох кейсів, 25 дітей, вилучених з родин українських біженців у ЄС, вдалося повернути до їхніх сімей.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Щодо інформації з вилучення українських дітей (за кордоном. - Ред.), то кількість цих випадків попередньо у нас була на рівні 240. По частині з них було максимально швидко відпрацьовано, кількість зменшилася до 215. Станом на цей час ми працюємо по подібних кейсах. Найбільше ми фіксуємо ці факти на території Італії та Німеччини", - заявив він.

За словами Лубінця, в української влади у розробці є дуже складні кейси.

"Найскладніший кейс — це коли у рідної мами забрали дитинку на території Німеччини. Вже відбулося 2 засідання суду щодо цього. За трактуванням сусідів, вона дуже жорстко поводила себе по відношенню до дитини. Хоча ми це не спостерігали і дитина не підтверджувала ці дані. Але тим не менш, ми наразі працюємо над тим, щоб дитину з мамою повернути в Україну і щоб вони тут возз'єдналися", - розповів він.

Лубінець додав, що не бачить тут якоїсь системної проблеми, але, тим не менш, є випадки, над якими Офіс омбудсмана працює.

"І працюємо не тільки ми як Офіс омбудсмана — зрозуміло, що у першу чергу працюють наші дипломати. Я можу сказати, що максимально швидко з їхнього боку по кожній ситуації ми знаємо. Я тримаю це особисто на контролі", - поінформував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маємо офіційні дані про 365 незаконних усиновлень українських дітей у РФ, - Лубінець

Нагадаємо, 18 червня Офіс омбудсмена повідомляв про 240 випадків вилучення дітей з українських сімей у Європі, це стається переважно через відмінності у законодавстві.

біженці (1885) діти (5123) Євросоюз (13604) Лубінець Дмитро (610)


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Топ коментарі
+3
про дітей буби і украінських...
це різні діти...
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27.06.2023 20:00
+2
своїх заховав, ну а не своїх як би здав - ті преза не їбуть..
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27.06.2023 19:55
+2
Всем в европе известно что в германии єто целая индустрия!!! там фонды и у них бюджеты под которые этих детей и забирают и у поляков и у украинцев!!! это бизнес!!! на 2023 год план 700 детей!!! и причины высосаны из пальца для отбора ребенка!!! будьте осторожны!!! ничего не подписывайте!!! единственный рабочий кейс это то чтобы к вам приминялись законы украины так как вы граждане украины, а детей отбирают после подписания документа что вы даете согласие на то чтобы вас расматривали согластно местному законодательству!!и немедленно покиньте страну в которой начались малейшие проблемы!!! ребенка отбирут и вы никогда его не вернете и лубинец и консулы все в курсе!!! это целая программа с огромными бюджетами и вертикалью!!! у поляков по всей европе отобрано 24000 тысяч детей за это время!! украинцы следующие!! будьте осторожны!!!
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27.06.2023 20:27
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своїх заховав, ну а не своїх як би здав - ті преза не їбуть..
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27.06.2023 19:55 Відповісти
ви про що?
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27.06.2023 19:57 Відповісти
про дітей буби і украінських...
це різні діти...
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27.06.2023 20:00 Відповісти
Ти краще забери сотні тисяч українських дітей з московії, яких там готують стати яничарами, а можливо продають на органи, так ні, воно займається Німеччиною чи Італією, де можливо цій дитині було б на тисячу разів краще, чим в бенівській Україні.
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27.06.2023 19:59 Відповісти
Всем в европе известно что в германии єто целая индустрия!!! там фонды и у них бюджеты под которые этих детей и забирают и у поляков и у украинцев!!! это бизнес!!! на 2023 год план 700 детей!!! и причины высосаны из пальца для отбора ребенка!!! будьте осторожны!!! ничего не подписывайте!!! единственный рабочий кейс это то чтобы к вам приминялись законы украины так как вы граждане украины, а детей отбирают после подписания документа что вы даете согласие на то чтобы вас расматривали согластно местному законодательству!!и немедленно покиньте страну в которой начались малейшие проблемы!!! ребенка отбирут и вы никогда его не вернете и лубинец и консулы все в курсе!!! это целая программа с огромными бюджетами и вертикалью!!! у поляков по всей европе отобрано 24000 тысяч детей за это время!! украинцы следующие!! будьте осторожны!!!
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27.06.2023 20:27 Відповісти
Саме так, Німеччина і скандинавські країни зовсім безсердечні в тому плані. Але трохи по-різному, якщо скандинави придираються аж до якогось повного дріб"язку, висмоктаного з пальця (напр. нерівні зуби в дитини), то в Німеччині додатково тут ще величезна корупція - чиновники масово беруть хабарі з бажаючих усиновити/удочерити і відбирають дітей з етнічних меншостей під умови "замовлення".

В серйозних випадках, варто звертатися до медіа інших країн ( в Німеччині це майже безнадійно - з часів Меркель бюрократія має дуже сильний вплив)... ну і правдами/неправдами/порушеннями законів _визволяти_ вкрадену дитину і втікати за кордон в країну, де права дітей на власних батьків цінуються.

Про Італію не читав... сумно, якщо вони теж так здегенерували
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27.06.2023 20:43 Відповісти
Купа знаків оклику, та докази у стилі "всім відомо" повинні, певно, налякати українців.
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27.06.2023 23:08 Відповісти
лядь, брешеш лапотнік як дихаєш
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27.06.2023 23:22 Відповісти
Якраз не бреше - в Польщу регулярно втікають батьки з дітьми, котрих у них вже крали, або при загрозі. В скандинавії існує масова організація постраждалих батьків (сотні тисяч дітей в 4 країнах за 70-80 останніх років забрано батькам), що допомагає з адвокатами новим жертвам нелюдської практики. В Німеччині публікувалося кілька журналістських досліджень, але до головних медіа це здається не потрапило, зуміли уникнути великого розголосу.

Зніміть рожеві окуляри і будете безпечніші.
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28.06.2023 14:01 Відповісти
Що чекати від країн, в яких миші і пацюки бігають навіть у центрах їх мегаполісів, бо в них не можна вбивати навіть таких звірей, а штрафи за неналежне ставлення до собак і котів сильно б'ють по карману.

Це така психологія в них. І я б не хотів, щоби в нас було б щось подібне!
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27.06.2023 21:58 Відповісти
Пацюки це не собаки і коти, те що за жорстоке ставлення до собак та котів карають це правильно (випадки самозахисту, це вже зовсім інша справа).
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27.06.2023 22:39 Відповісти
Я нічого не писав про жорстоке ставлення.

Я писав про неналежне ставлення, до якого входить також площа твого житла, де живе той же ж кіт, чи твій доход, а отже скільки ти можеш витратити на його утримання. Там багато чого ще враховується.
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27.06.2023 22:47 Відповісти
А пацюків у тих країнах не можна труїти, чи якимось іншим чином вбивати! І це повна дурня!
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27.06.2023 22:49 Відповісти
Насправді наші мамки ********** виплати на дітей і піднімати руку. Поки що,нажаль,в нас таких багато. Ну,не розуміють вони ані вікової дитячої психології,ані того,що вдарити слабшого - це власне безсилля. І дитина,що виховується в такій сім'ї не підтвердить,що її б'ють чи принижують. Бо вона в цьому росте і сприймає це за норму. Для німців це взагалі неприпустимо. Тому й відбирають. В них такі закони. Наші діти хоч відпочинуть трохи без насилля.
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27.06.2023 23:50 Відповісти
Ви голову для чого на плечах носите?

Забирати в дитини батьків, бо на них накричали чи ляснули по 5-й точці - це як відрубувати руку дитині за крадіжку Снікерса.
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28.06.2023 13:56 Відповісти
Нічого собі Снікерси! Принижувати і бити дитину ви порівнюєте зі сниікерсом? Малі тимчасово побудуть в повазі і спокої. А наші ненормальні,може,за цей час зроблять якісь висновки. Я такого багато бачу навколо і мене це тригерить шалено. Тому так,на мою думку,гарний шанс дитині зрозуміти,що те що з нею робить рідна мамка - зовсім не ок.
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28.06.2023 15:34 Відповісти
 
 