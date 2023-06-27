25 дітей, вилучених з українських родин у ЄС, вдалося повернути до їхніх сімей, - Лубінець
Завдяки "максимально швидкому відпрацюванню" декількох кейсів, 25 дітей, вилучених з родин українських біженців у ЄС, вдалося повернути до їхніх сімей.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Щодо інформації з вилучення українських дітей (за кордоном. - Ред.), то кількість цих випадків попередньо у нас була на рівні 240. По частині з них було максимально швидко відпрацьовано, кількість зменшилася до 215. Станом на цей час ми працюємо по подібних кейсах. Найбільше ми фіксуємо ці факти на території Італії та Німеччини", - заявив він.
За словами Лубінця, в української влади у розробці є дуже складні кейси.
"Найскладніший кейс — це коли у рідної мами забрали дитинку на території Німеччини. Вже відбулося 2 засідання суду щодо цього. За трактуванням сусідів, вона дуже жорстко поводила себе по відношенню до дитини. Хоча ми це не спостерігали і дитина не підтверджувала ці дані. Але тим не менш, ми наразі працюємо над тим, щоб дитину з мамою повернути в Україну і щоб вони тут возз'єдналися", - розповів він.
Лубінець додав, що не бачить тут якоїсь системної проблеми, але, тим не менш, є випадки, над якими Офіс омбудсмана працює.
"І працюємо не тільки ми як Офіс омбудсмана — зрозуміло, що у першу чергу працюють наші дипломати. Я можу сказати, що максимально швидко з їхнього боку по кожній ситуації ми знаємо. Я тримаю це особисто на контролі", - поінформував він.
Нагадаємо, 18 червня Офіс омбудсмена повідомляв про 240 випадків вилучення дітей з українських сімей у Європі, це стається переважно через відмінності у законодавстві.
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це різні діти...
В серйозних випадках, варто звертатися до медіа інших країн ( в Німеччині це майже безнадійно - з часів Меркель бюрократія має дуже сильний вплив)... ну і правдами/неправдами/порушеннями законів _визволяти_ вкрадену дитину і втікати за кордон в країну, де права дітей на власних батьків цінуються.
Про Італію не читав... сумно, якщо вони теж так здегенерували
Зніміть рожеві окуляри і будете безпечніші.
Це така психологія в них. І я б не хотів, щоби в нас було б щось подібне!
Я писав про неналежне ставлення, до якого входить також площа твого житла, де живе той же ж кіт, чи твій доход, а отже скільки ти можеш витратити на його утримання. Там багато чого ще враховується.
Забирати в дитини батьків, бо на них накричали чи ляснули по 5-й точці - це як відрубувати руку дитині за крадіжку Снікерса.