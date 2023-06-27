25 дітей, вилучених з українських родин у ЄС, вдалося повернути до їхніх сімей, - Лубінець

Завдяки "максимально швидкому відпрацюванню" декількох кейсів, 25 дітей, вилучених з родин українських біженців у ЄС, вдалося повернути до їхніх сімей.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо інформації з вилучення українських дітей (за кордоном. - Ред.), то кількість цих випадків попередньо у нас була на рівні 240. По частині з них було максимально швидко відпрацьовано, кількість зменшилася до 215. Станом на цей час ми працюємо по подібних кейсах. Найбільше ми фіксуємо ці факти на території Італії та Німеччини", - заявив він.

За словами Лубінця, в української влади у розробці є дуже складні кейси.

"Найскладніший кейс — це коли у рідної мами забрали дитинку на території Німеччини. Вже відбулося 2 засідання суду щодо цього. За трактуванням сусідів, вона дуже жорстко поводила себе по відношенню до дитини. Хоча ми це не спостерігали і дитина не підтверджувала ці дані. Але тим не менш, ми наразі працюємо над тим, щоб дитину з мамою повернути в Україну і щоб вони тут возз'єдналися", - розповів він.

Лубінець додав, що не бачить тут якоїсь системної проблеми, але, тим не менш, є випадки, над якими Офіс омбудсмана працює.

"І працюємо не тільки ми як Офіс омбудсмана — зрозуміло, що у першу чергу працюють наші дипломати. Я можу сказати, що максимально швидко з їхнього боку по кожній ситуації ми знаємо. Я тримаю це особисто на контролі", - поінформував він.

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Нагадаємо, 18 червня Офіс омбудсмена повідомляв про 240 випадків вилучення дітей з українських сімей у Європі, це стається переважно через відмінності у законодавстві.