УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10233 відвідувача онлайн
Новини
16 599 105

Дружину "слуги народу" Торохтія звільнили з посади радниці гендиректора ДП "Антонов" після розслідувань ЗМІ про автомобілі і нерухомість

левченко

Державне підприємство "Антонов" звільнило з посади радниці генерального директора Аліну Левченко - дружину народного депутата Богдана Торохтія.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДП "Антонов".

"ДП "Антонов" повідомляє, що відсьогодні, 27 червня, трудовий договір з Левченко Аліною Віталіївною, радницею генерального директора, розірвано", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, згідно розслідування Bihus.Info, дружина народного депутата із фракції "Слуга народу" Торохтія у серпні 2022 року придбала квартиру у курортному місті Несебр (Болгарія), а ще через кілька місяців – квартиру і паркомісце в Києві, на Печерську.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Торохтій під час війни відпочиває за кордоном та їздить новим авто за 7 мільйонів, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

ДП "Антонов" (241) Торохтій Богдан (12)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+56
показати весь коментар
27.06.2023 20:24
+48
Такими губами ця "радниця" мабуть нашіптувала свої поради ґендиректорові "Антонова"
показати весь коментар
27.06.2023 20:24
+48
Як може вижити країна УКРАЇНА, коли на таких посадах такі ботоксні курви......
показати весь коментар
27.06.2023 20:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А скільки таких помічників та радників в нашій країні за бюджетний кошт ( то є за наш ) , і це все діти , дружини , коханки і коханці депутатів та держслужбовців ,а скільки непотрібних і більш того шкідливих структур , там армії таких "цінних робітників ". Ця паразитарна система створювалась на протязі всіх років нашої Незалежності , таку систему (простіше- паразитичну кодлу) невитримають навіть бюджети найбагатших і найрозвиненіших країн . І в той же час пан гетманцев волає що треба збільшувати контроль і навантаження на малий та середній бізнес ( пам*ятаєте слова дуже відомого персонажа - Щоб Ми краще жили , треба щоб Ви більше працювали ) . Сумно це все ,і не знаєш щоб тут було як би не поміч наших партнерів
показати весь коментар
28.06.2023 00:59 Відповісти
А чи призначають радників в сральниках щоб радили як краще посрати?
показати весь коментар
28.06.2023 02:21 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
28.06.2023 05:33 Відповісти
Аліна Левченко (інтерв,ю ж-лу Cabinet). Дата невідома

Общественный деятель, бизнесвумен, гендерный эксперт, волонтер, мама, советник министра инфраструктуры Украины, заместитель генерального директора агрохолдинга, глава международной организации по защите прав человека, президент всеукраинского объединения
по защите прав матерей.

"...прежде всего равные экономические возможности для всех людей в любой сфере деятельности вне зависимости от пола, ориентации и идентификации себя, как личности. Финансовая независимость и самореализация дают нам уверенность в завтрашнем дне, а это очень важно - иметь почву под ногами.

Почему эта тема так важна для вас несмотря на то, что вы достаточно молодая девушка, но уже многого достигли в карьере?
На самом деле, далеко не все мои планы реализовались. Человек - уникальное создание, ему всегда нужно ставить перед собой новые цели и задачи, иначе он не развивается. Мне очень важно понимать свои желания и постоянно двигаться вперед. Для этого я много учусь и, конечно, очень много работаю. Процесс учебы для меня почти непрерывный: например, сейчас я учусь в аспирантуре по специальности экономика, до этого в английском университете изучала архитектуру и дизайн, еще раньше училась в бизнес- школах Италии и Франции, а также окончила институт в Киеве, параллельно в свободное время посещаю множество различных семинаров и лекций. Для меня важно, чтобы ни меня, ни окружающих меня женщин не дискриминировали на работе. Женщинам, работающим в бизнесе или в государственном секторе, не должны рассказывать, что они не могут что-то сделать или занять высокую должность просто потому, что они не мужчины, что они носят платья, каблуки и красят губы. Потому сегодня тема гендерного равенства особенно актуальна для нашего социума.

Звісно, дісер хтось за неї пише чи писав, поки вона на світські тусовки, ой пардон, лекції та семінари, ходить. Хтось на роботу ходить і працює. Хтось воює і життя і здоров,я віддає.. А воно нерухомість в Болгарії і на Печерську купує, щоб, бачите ж, почва під ногами була! 🤬
показати весь коментар
28.06.2023 06:18 Відповісти
Послом її назначать, інфа 100%
показати весь коментар
28.06.2023 06:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 