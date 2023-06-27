Дружину "слуги народу" Торохтія звільнили з посади радниці гендиректора ДП "Антонов" після розслідувань ЗМІ про автомобілі і нерухомість

Державне підприємство "Антонов" звільнило з посади радниці генерального директора Аліну Левченко - дружину народного депутата Богдана Торохтія.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДП "Антонов".

"ДП "Антонов" повідомляє, що відсьогодні, 27 червня, трудовий договір з Левченко Аліною Віталіївною, радницею генерального директора, розірвано", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, згідно розслідування Bihus.Info, дружина народного депутата із фракції "Слуга народу" Торохтія у серпні 2022 року придбала квартиру у курортному місті Несебр (Болгарія), а ще через кілька місяців – квартиру і паркомісце в Києві, на Печерську.

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