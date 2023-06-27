Дружину "слуги народу" Торохтія звільнили з посади радниці гендиректора ДП "Антонов" після розслідувань ЗМІ про автомобілі і нерухомість
Державне підприємство "Антонов" звільнило з посади радниці генерального директора Аліну Левченко - дружину народного депутата Богдана Торохтія.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДП "Антонов".
"ДП "Антонов" повідомляє, що відсьогодні, 27 червня, трудовий договір з Левченко Аліною Віталіївною, радницею генерального директора, розірвано", - йдеться у повідомленні.
Нагадуємо, згідно розслідування Bihus.Info, дружина народного депутата із фракції "Слуга народу" Торохтія у серпні 2022 року придбала квартиру у курортному місті Несебр (Болгарія), а ще через кілька місяців – квартиру і паркомісце в Києві, на Печерську.
Топ коментарі
+56 Перехватчик
показати весь коментар27.06.2023 20:24 Посилання
+48 Tommy Lee
показати весь коментар27.06.2023 20:24 Посилання
+48 УКРАЇНО4КА
показати весь коментар27.06.2023 20:27 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Общественный деятель, бизнесвумен, гендерный эксперт, волонтер, мама, советник министра инфраструктуры Украины, заместитель генерального директора агрохолдинга, глава международной организации по защите прав человека, президент всеукраинского объединения
по защите прав матерей.
"...прежде всего равные экономические возможности для всех людей в любой сфере деятельности вне зависимости от пола, ориентации и идентификации себя, как личности. Финансовая независимость и самореализация дают нам уверенность в завтрашнем дне, а это очень важно - иметь почву под ногами.
Почему эта тема так важна для вас несмотря на то, что вы достаточно молодая девушка, но уже многого достигли в карьере?
На самом деле, далеко не все мои планы реализовались. Человек - уникальное создание, ему всегда нужно ставить перед собой новые цели и задачи, иначе он не развивается. Мне очень важно понимать свои желания и постоянно двигаться вперед. Для этого я много учусь и, конечно, очень много работаю. Процесс учебы для меня почти непрерывный: например, сейчас я учусь в аспирантуре по специальности экономика, до этого в английском университете изучала архитектуру и дизайн, еще раньше училась в бизнес- школах Италии и Франции, а также окончила институт в Киеве, параллельно в свободное время посещаю множество различных семинаров и лекций. Для меня важно, чтобы ни меня, ни окружающих меня женщин не дискриминировали на работе. Женщинам, работающим в бизнесе или в государственном секторе, не должны рассказывать, что они не могут что-то сделать или занять высокую должность просто потому, что они не мужчины, что они носят платья, каблуки и красят губы. Потому сегодня тема гендерного равенства особенно актуальна для нашего социума.
Звісно, дісер хтось за неї пише чи писав, поки вона на світські тусовки, ой пардон, лекції та семінари, ходить. Хтось на роботу ходить і працює. Хтось воює і життя і здоров,я віддає.. А воно нерухомість в Болгарії і на Печерську купує, щоб, бачите ж, почва під ногами була! 🤬