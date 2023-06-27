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Ворог знову обстріляв Нікополь, пошкоджені житлові будинки, - голова облради Лукашук. ФОТО

обстріл,нікополь

Російські війська знову обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині, пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ. 

"Надвечір ворог знову атакував Нікополь. Внаслідок артилерійського обстрілу виникла пожежа у приватному будинку. Пожежники працюють на місці. Пошкоджено загалом 7 житлових будинків, 6 господарчих споруд", - пише Лукашук. 

Зазначається, що рятувальники ще зʼясовують наслідки влучання. На даний момент інформації про постраждалих немає.

Ворог знову обстріляв Нікополь, пошкоджені житлові будинки, - голова облради Лукашук 01

Ворог знову обстріляв Нікополь, пошкоджені житлові будинки, - голова облради Лукашук 02

обстріл (28948) Нікополь (1229) Дніпропетровська область (3825)


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Верю в ЗСУ!Может когда то и ответят.Но пока молчат...
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27.06.2023 20:36 Відповісти
 
 