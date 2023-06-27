Ворог знову обстріляв Нікополь, пошкоджені житлові будинки, - голова облради Лукашук. ФОТО
Російські війська знову обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині, пошкоджено житлові будинки.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.
"Надвечір ворог знову атакував Нікополь. Внаслідок артилерійського обстрілу виникла пожежа у приватному будинку. Пожежники працюють на місці. Пошкоджено загалом 7 житлових будинків, 6 господарчих споруд", - пише Лукашук.
Зазначається, що рятувальники ще зʼясовують наслідки влучання. На даний момент інформації про постраждалих немає.
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Igor Kip
показати весь коментар27.06.2023 20:36 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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