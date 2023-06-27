Лише "невелика кількість" країн НАТО дотримується обережної позиції щодо членства України, - Стефанішина

Лише "невелика кількість" членів НАТО дотримується поміркованої позиції щодо членства України, і навіть у їхній позиції можна відзначити прогрес.

Про це розповіла віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Я не буду, звичайно, говорити і називати ці країни, але навіть в обережності позиції цих країн ми бачимо певну позитивну еволюцію, і, думаю, це матиме гарні результати вже за два тижні (на саміті НАТО у Вільнюсі. - Ред.). Знаю, що союзники дуже сильно стараються, щоб рішення саміту відповідали вимогам історичного моменту. Ми також на це розраховуємо і не бачимо жодних підстав для неухвалення політичних рішень", – розповіла вона.

Стефанішина зауважила, що в рамках Комісії Україна-НАТО, яка засідала в штаб-квартирі в Брюсселі 27 червня, відбувалася "дуже добра і плідна" дискусія щодо, зокрема, майбутнього членства України в НАТО. Віцепрем’єрка зазначила, що над конкретними формулюваннями у цій частині, які прозвучать у Вільнюсі від імені всіх союзників, – іще ведеться робота.

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"Не тільки Україна, а й велика кількість наших союзників використовують кожну хвилину часу до завершення Вільнюського саміту для активної координації й синхронізації (…). Нічого на сто відсотків бути не може, але я відчуваю новий рівень діалогу і відчуваю, що дійсно важливі політичні рішення будуть ухвалені", – резюмувала Стефанішина.