Лише "невелика кількість" країн НАТО дотримується обережної позиції щодо членства України, - Стефанішина
Лише "невелика кількість" членів НАТО дотримується поміркованої позиції щодо членства України, і навіть у їхній позиції можна відзначити прогрес.
Про це розповіла віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Я не буду, звичайно, говорити і називати ці країни, але навіть в обережності позиції цих країн ми бачимо певну позитивну еволюцію, і, думаю, це матиме гарні результати вже за два тижні (на саміті НАТО у Вільнюсі. - Ред.). Знаю, що союзники дуже сильно стараються, щоб рішення саміту відповідали вимогам історичного моменту. Ми також на це розраховуємо і не бачимо жодних підстав для неухвалення політичних рішень", – розповіла вона.
Стефанішина зауважила, що в рамках Комісії Україна-НАТО, яка засідала в штаб-квартирі в Брюсселі 27 червня, відбувалася "дуже добра і плідна" дискусія щодо, зокрема, майбутнього членства України в НАТО. Віцепрем’єрка зазначила, що над конкретними формулюваннями у цій частині, які прозвучать у Вільнюсі від імені всіх союзників, – іще ведеться робота.
"Не тільки Україна, а й велика кількість наших союзників використовують кожну хвилину часу до завершення Вільнюського саміту для активної координації й синхронізації (…). Нічого на сто відсотків бути не може, але я відчуваю новий рівень діалогу і відчуваю, що дійсно важливі політичні рішення будуть ухвалені", – резюмувала Стефанішина.
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Завіса.
Жах.
Та й не треба . Всі і так чули що сказав Байден .. а сказав він що - спрощеної процедури , як для Фінляндії і Швеції , не буде .! Тобто - вступ України до НАТО це - далека перспектива . І не треба себе тішити ілюзіями що він за два тижні передумає .
Як на мене - дивна якась позиція Байдена . Європа вже майже згодна , США - ні . пц .
третина натовських держав не хочуть приймати Україну в НАТО.
Мирные переговоры могут начаться уже в июле!!! Всплыли подробности секретной конференции в Дании
В Копенгагене в условиях строгой секретности прошла мирная конференция по Украине
Инициатива исходила от Украины.От Украины был Ермак!!!
https://www.youtube.com/watch?v=iYjWzkP20OQ
Кто уполномочил Ермака вести эти мирные переговоры?
Пока воиска оккупанта не выведены за территорию Украины, никаких переговоров быть не должно !
Почему Индия и пр.страны должны решать судьбу Украины?Где страны сторонники и друзья Украины?
Если Ермак берет участие в переговорах, значит речь идет не о интересах Украиньі, а об интересах группы лиц из команды "Зе".
Хотя от ВВП=0 и 2% будет 0.