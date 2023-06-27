УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10122 відвідувача онлайн
Новини НАТО
3 309 35

Лише "невелика кількість" країн НАТО дотримується обережної позиції щодо членства України, - Стефанішина

стефанішина

Лише "невелика кількість" членів НАТО дотримується поміркованої позиції щодо членства України, і навіть у їхній позиції можна відзначити прогрес.

Про це розповіла віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ. 

"Я не буду, звичайно, говорити і називати ці країни, але навіть в обережності позиції цих країн ми бачимо певну позитивну еволюцію, і, думаю, це матиме гарні результати вже за два тижні (на саміті НАТО у Вільнюсі. - Ред.). Знаю, що союзники дуже сильно стараються, щоб рішення саміту відповідали вимогам історичного моменту. Ми також на це розраховуємо і не бачимо жодних підстав для неухвалення політичних рішень", – розповіла вона.

Стефанішина зауважила, що в рамках Комісії Україна-НАТО, яка засідала в штаб-квартирі в Брюсселі 27 червня, відбувалася "дуже добра і плідна" дискусія щодо, зокрема, майбутнього членства України в НАТО. Віцепрем’єрка зазначила, що над конкретними формулюваннями у цій частині, які прозвучать у Вільнюсі від імені всіх союзників, – іще ведеться робота.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є всі підстави для політичного запрошення України в НАТО, - Зеленський

"Не тільки Україна, а й велика кількість наших союзників використовують кожну хвилину часу до завершення Вільнюського саміту для активної координації й синхронізації (…). Нічого на сто відсотків бути не може, але я відчуваю новий рівень діалогу і відчуваю, що дійсно важливі політичні рішення будуть ухвалені", – резюмувала Стефанішина.

НАТО (6503) членство в НАТО (1735) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (360)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
27.06.2023 20:59
+6
Знайшла чим хвастатись. Достатньо однієї країни, наприклад угрощини, чи ердоганщини. І привіт.
показати весь коментар
27.06.2023 21:11
+6
Казки для Зебілів. На Заході чудово розуміють, що Банкова не проводить необхідних для членства в НАТО реформ, а лише імітує їх. Теж стосується і членства в ЄС. А останні гучні скандали лише переконують західних скептиків у цьому. Як я вже підкреслював, що серіал "Бо не втік", розрахований лише на внутрішнє споживання, на Заході його сприймають скептично. Пам'ятаєте, реакцію французьких ЗМІ, в яких нашу правлячу верхівку порівняли із цирком Шапіто?
показати весь коментар
27.06.2023 21:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
27.06.2023 20:59 Відповісти
Зелені, не біжіть по перед поїзда, бо сядете гучно в калюжу.
показати весь коментар
27.06.2023 21:04 Відповісти
суки зелені.
показати весь коментар
27.06.2023 21:04 Відповісти
Уявляю собі майбутнє. Україна - в НАТі. Війна закінчилася. Проходять чергові демократичні вибори. І "мудрий наріт" в котрий раз надає перевагу ригоаналам.
Завіса.
показати весь коментар
27.06.2023 21:10 Відповісти
Оця особа керує Евроінтеграціею України?!

Жах.
показати весь коментар
27.06.2023 22:08 Відповісти
Мудрый нарид выехал,остались не мудрые-будет ещё хуже,чем при рыгах...
показати весь коментар
27.06.2023 22:22 Відповісти
То #цикливий і байдужий нарід виїхав. Залишились або патріоти,або ті,хто не може виїхати.
показати весь коментар
27.06.2023 23:16 Відповісти
"Я не буду, звичайно, говорити і називати ці країни, Джерело:
Та й не треба . Всі і так чули що сказав Байден .. а сказав він що - спрощеної процедури , як для Фінляндії і Швеції , не буде .! Тобто - вступ України до НАТО це - далека перспектива . І не треба себе тішити ілюзіями що він за два тижні передумає .
Як на мене - дивна якась позиція Байдена . Європа вже майже згодна , США - ні . пц .
показати весь коментар
27.06.2023 21:10 Відповісти
Можливо, нинішня адміністрація США вважає своєю місією запобігання ядерній війні. Бо ядерна бомба створювалася, як відомо, саме із цією метою (шоб не було ядерної війни). Для виконання цієї невиконуваної місії США готові на будь-які жертви. Бо Україна в НАТО - це гарантована ядерна війна.
показати весь коментар
27.06.2023 21:22 Відповісти
Пан москаль- геть за руським кораблем!
показати весь коментар
27.06.2023 22:09 Відповісти
Ну позиция Венгрии понятна и ясна-это если про позиции из кино для взрослых...
показати весь коментар
27.06.2023 22:23 Відповісти
І хто ж з вас, "узеленських" чи "дєрьмаківців", стане українським Орбаном, а хто українським Сіярто? Чи ви справді думаєте, що в НАТО потрібні такі персонажі?
показати весь коментар
27.06.2023 21:10 Відповісти
Знайшла чим хвастатись. Достатньо однієї країни, наприклад угрощини, чи ердоганщини. І привіт.
показати весь коментар
27.06.2023 21:11 Відповісти
Ну, якщо ердоганщини, то тоді орбанщини. І так, таки достатньо.
показати весь коментар
27.06.2023 21:14 Відповісти
ТАМ ДИВИСЬ І ФРІЦИ ПІДТЯГНУТЬСЯ....
показати весь коментар
27.06.2023 22:38 Відповісти
Німці не підтягнуться. Їм то шо? Вони допомогають.
показати весь коментар
27.06.2023 23:12 Відповісти
Допомога і вступ в НАТО РІЗЬНЕ
показати весь коментар
27.06.2023 23:25 Відповісти
Звісно треба ще НАТО обікрасти, тоді зразу приймуть. Особливо зброю. А зараз вони спостерігають.
показати весь коментар
27.06.2023 21:17 Відповісти
І це, мабуть, такі країни, без яких і НАТО не НАТО. Тобто далеко не Угорщина...
показати весь коментар
27.06.2023 21:19 Відповісти
11 з 31 це не невелика, це третина.

третина натовських держав не хочуть приймати Україну в НАТО.
показати весь коментар
27.06.2023 21:21 Відповісти
якщо нас візьмуть в НАТО з зеленою владою, то НАТО буде мати другу угорщину🙄
показати весь коментар
27.06.2023 21:38 Відповісти
Казки для Зебілів. На Заході чудово розуміють, що Банкова не проводить необхідних для членства в НАТО реформ, а лише імітує їх. Теж стосується і членства в ЄС. А останні гучні скандали лише переконують західних скептиків у цьому. Як я вже підкреслював, що серіал "Бо не втік", розрахований лише на внутрішнє споживання, на Заході його сприймають скептично. Пам'ятаєте, реакцію французьких ЗМІ, в яких нашу правлячу верхівку порівняли із цирком Шапіто?
показати весь коментар
27.06.2023 21:54 Відповісти
Ю. Швець вчора проінформував про конференцію яка була проведена по ініціативі Ермака, який і запросив делегатів ЮАР, Індії, Бразилії іКитаю. І одним із питань розглядалось ніби то не зовсім успішне проведення наступу нашої армії.

Мирные переговоры могут начаться уже в июле!!! Всплыли подробности секретной конференции в Дании

В Копенгагене в условиях строгой секретности прошла мирная конференция по Украине

показати весь коментар
27.06.2023 21:57 Відповісти
В Европе прошла ТАЙНАЯ встреча о судьбе Украины, будут ПЕРЕГОВОРЫ с Москвой?

Инициатива исходила от Украины.От Украины был Ермак!!!

https://www.youtube.com/watch?v=iYjWzkP20OQ
показати весь коментар
27.06.2023 21:58 Відповісти
Саливан, отказался присутствовать на конференции из-за нежелания участвовать в этом сомнительном договорняке.

Кто уполномочил Ермака вести эти мирные переговоры?

Пока воиска оккупанта не выведены за территорию Украины, никаких переговоров быть не должно !

Почему Индия и пр.страны должны решать судьбу Украины?Где страны сторонники и друзья Украины?

Если Ермак берет участие в переговорах, значит речь идет не о интересах Украиньі, а об интересах группы лиц из команды "Зе".
показати весь коментар
27.06.2023 22:00 Відповісти
У Украины есть деньги взносы платить?
Хотя от ВВП=0 и 2% будет 0.
показати весь коментар
27.06.2023 22:20 Відповісти
після того, як була "зе зрадниками" "успішно" провалена робота про початок перемовин вступу України в ЄС , котру обіцяла ця "хліборізка",що Україна швидко виконає всі умови , те що вона зараз "втирає" про НАТО для українського народу, далеко не втекло від минулої і нинішньої "зеленої брехні ,зеленої влади " в Україні з 2019 року"
показати весь коментар
27.06.2023 22:25 Відповісти
Решение о приеме в НАТО принимает одна страна.
показати весь коментар
27.06.2023 22:39 Відповісти
Чого ж тоді шведів так довго мутузили? Чи та одна країна це Туреччина?
показати весь коментар
27.06.2023 23:14 Відповісти
Дивно шо ніхто не написав хєрню типа "це НАТО повинно вступати в Україну".. Зєлєбобіки, ви шо, спите?
показати весь коментар
27.06.2023 23:15 Відповісти
Точно. США - це дрібниця. 😁
показати весь коментар
27.06.2023 23:59 Відповісти
УЗАКОНЕНЕ КРАДІВНИЦТВО БЮДЖЕТА - воно комусь треба в НАТО ....Питання риторичне
показати весь коментар
28.06.2023 00:43 Відповісти
показати весь коментар
28.06.2023 00:46 Відповісти
показати весь коментар
28.06.2023 00:47 Відповісти
 
 