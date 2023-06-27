Оператор дрона майстерно пройшов повз перешкоди та вразив ворожу бронетехніку. ВIДЕО
Оператор дрона майстерно пройшов через перешкоди, створені ворожою системою РЕБ. В результаті йому вдалось вийти з-під впливу та вразити бронетехніку. Під час полювання на російську САУ наступний дрон також зіткнувся з перешкодами від станції електронної боротьби. Проте, як і у попередньому випадку, кмітливість оператора та надійність дрона забезпечили успішне знищення російської САУ. Згодом, оператори змогли виявити та знищити станцію РЕБ окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео знищення ворожої РЕБ опублікували у соцмережі.
Трилогія відзнята FPV дронами-камікадзе GOIDA.
Третє відео демонструє щасливе завершення трилогії. Оператори нарешті змогли виявити та знищити станцію РЕБ окупантів.
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