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Новини Війна
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Оператор дрона майстерно пройшов повз перешкоди та вразив ворожу бронетехніку. ВIДЕО

Оператор дрона майстерно пройшов через перешкоди, створені ворожою системою РЕБ. В результаті йому вдалось вийти з-під впливу та вразити бронетехніку. Під час полювання на російську САУ наступний дрон також зіткнувся з перешкодами від станції електронної боротьби. Проте, як і у попередньому випадку, кмітливість оператора та надійність дрона забезпечили успішне знищення російської САУ. Згодом, оператори змогли виявити та знищити станцію РЕБ окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео знищення ворожої РЕБ опублікували у соцмережі.

Трилогія відзнята FPV дронами-камікадзе GOIDA.

Третє відео демонструє щасливе завершення трилогії. Оператори нарешті змогли виявити та знищити станцію РЕБ окупантів.

Автор: 

знищення (7460) дрони (4830)


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А Стерненко тут яким боком ?
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27.06.2023 23:46 Відповісти
якщо прочитати що там написано то і дибілу має бути зрозуміло
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28.06.2023 00:19 Відповісти
значить, ти зрозумів
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28.06.2023 00:46 Відповісти
Добре що дебіли в нас кмітливі.
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28.06.2023 09:59 Відповісти
Трилогія, що складається з двох відео. Ви дебіли?
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27.06.2023 23:59 Відповісти
****** ти рахуєш.
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28.06.2023 10:00 Відповісти
Подібні відео створюють враження, що з дронами у нас все ОКі, але, на жаль, це не так. Військові з тривогою повідомляють з фронту, що у пацаків вже є стійка і зростаюча перевага в дронах. Особливо дошкуляють ланцети. Ефективного способу боротьби з ними наразі не створено. Якщо так піде далі, то ми невдовзі ризикуємо залишитися без техніки, якої у нас не так вже й багато. На державному рівні в Україні так і не було створено масове виробництво ефективних дронів типу шахедів. До речі, про шахедів. Попри ідіотські насмішки тутешніх ікспердів, фахівець з безпілотників на прізвище Лось (ім'я забув) розповідав на експресо, що це - досить вдала модель і тому ***** *******. Іще одне: Чому Цензор не висвітлює підозрілий "миротворчий" сходняк в копенгагені, де був такий собі дєрьмак? Деякі німецькі видання вже пишуть про мирні переговори України з пацаками, які начебто мають розпочатися вже в липні.
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28.06.2023 06:59 Відповісти
 
 