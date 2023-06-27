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Внаслідок обстрілу Краматорська загинуло четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина. ФОТОрепортаж

Станом на 23:00 від влучання російської ракети у заклад харчування у центрі Краматорська загинуло четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина. Поранено 42 особи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генпрокурора.

Внаслідок обстрілу Краматорська загинуло четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина 01
Внаслідок обстрілу Краматорська загинуло четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина 02

Зазначається, шо в епіцентрі вибуху також опинились багатоквартирні будинки, торговельні приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди, у яких повилітали вікна, шибки й двері. Внаслідок влучання виникла пожежа.

Внаслідок обстрілу Краматорська загинуло четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина 03
Внаслідок обстрілу Краматорська загинуло четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина 04

Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 42 людини, серед яких 8-місячне немовля. Їм надається кваліфікована медична допомога.

Внаслідок обстрілу Краматорська загинуло четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина 05
Внаслідок обстрілу Краматорська загинуло четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина 06

Також дивіться: Наслідки удару російською ракетою по закладу в центрі Краматорська: відомо вже про трьох загиблих та 42 поранених (оновлено). ВIДЕО


Внаслідок обстрілу Краматорська загинуло четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина 07
Внаслідок обстрілу Краматорська загинуло четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина 08
Внаслідок обстрілу Краматорська загинуло четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина 09

Під завалами можуть перебувати люди - остаточна кількість жертв ще встановлюється.

Внаслідок обстрілу Краматорська загинуло четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина 10
Внаслідок обстрілу Краматорська загинуло четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина 11
Внаслідок обстрілу Краматорська загинуло четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина 12

Крім того, окупанти обстріляли приватний сектор с. Біленьке. Там внаслідок атаки зазнали поранень 5 місцевих мешканців, які увечері перебували у себе вдома.

Дивіться: У Краматорську ракета влучила у заклад харчування, 2 особи загинуло, 22 поранено (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Автор: 

Краматорськ (672) обстріл (28948) жертви (1810)


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Топ коментарі
+18
Лукашенко назвав себе і Путіна поколінням "політиків, що відходять".
Надіюсь пекло існує.
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28.06.2023 00:12
+15
Хай вся росія здохне як скажена собака.
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28.06.2023 00:50
+11
А ми повинні взяти і зрівняти білгородщину курську і інших.Доки цього не буде доки там на верху не зрозумють що немає там мирних що вбивають наих людей і що всю рашку треба рівняти !
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28.06.2023 00:13
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Лукашенко назвав себе і Путіна поколінням "політиків, що відходять".
Надіюсь пекло існує.
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28.06.2023 00:12 Відповісти
А ми повинні взяти і зрівняти білгородщину курську і інших.Доки цього не буде доки там на верху не зрозумють що немає там мирних що вбивають наих людей і що всю рашку треба рівняти !
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28.06.2023 00:13 Відповісти
кацапи ніколи нічого не зрозуміють.
їх перевиховати не можливо, тільки знищити
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28.06.2023 06:22 Відповісти
Членкиня то таке, на чийсь смак напевно добре.

Але обстріл Краматорську замість Краматорська не лише ріже слух, а є помилкою згідно змін https://www.radiosvoboda.org/a/30025623.html#:~:text=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82,%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%83%2C%20%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8E%2C%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%83. правил від 19 року :

..."закінчення -а ...зберігають назви населених пунктів чоловічого роду із суфіксами -ськ"...

Тобто, Краматорськ у родовому відмінку має бути Краматорська.
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28.06.2023 00:35 Відповісти
А я ж і кажу - якщо членкиня "то так собі", то їж "а какая разніца".
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28.06.2023 08:19 Відповісти
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28.06.2023 00:19 Відповісти
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28.06.2023 00:51 Відповісти
Где там Орбан который не считает ***** военным преступником? Хотя у нас Люська Абдрыстовичь тоже думает что рашисты промахиваются каждый раз и случайно попадают по скоплениям гражданских.
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28.06.2023 00:35 Відповісти
Хай вся росія здохне як скажена собака.
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28.06.2023 00:50 Відповісти
В черговий раз пишемо прокльони в сторону рашистів, але ситуація від того для нас кращою не стає. Гинуть українці на фронті, гинуть і в тилу - і так щодня, немає ніякого світла в кінці цього тунелю...Продовження війни влаштовує всі "верхівки" - і нашу, і кацапську і, як не дивно, західні. На простий народ їм начхати.
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28.06.2023 01:08 Відповісти
Пропонуєш негайне перемиріє....?
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28.06.2023 06:24 Відповісти
Ваш варіант закінчення війни?
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28.06.2023 06:34 Відповісти
Існує два варіанти: перемога або капітуляція (під соусами "миру"). В разі капітуляції, Україна виходить значно послаблення з конфлікта, росія ж значно посилюється. І потім приходить знову - нас добивати.
З росією в принципі не можна укладати жодних "мирних договорів", вона їх в принципі ніколи не виконує. Але такі договори дозволять росії посилюватися , вести приховану війну проти нас, непомітно розкладати нас із середини через своїх агентів.
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28.06.2023 11:33 Відповісти
А тепер дайте відповідь на питання- нас приймають у НАТО сьогодні? У нас достатньо вмотивованих військових,доречі й підготовлених? Не забудьте спитати й про фінансову складову- чи є достатньо зброї? А колаборанти? Є законодавство ,яке б захистило країну від манкуртів та зрадників?
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28.06.2023 13:47 Відповісти
В Україні є достатньо ресурсів. Але з нинішнім рівнем крадіжок, мародерства та саботажу "зе-влади" нам завжди буде чогось "бракувати". Відповідно, й всі питання як щодо підготовки військових так і їх належного спорядження - це є питання, головним чином, не стільки ресурсними, скільки організаційними.
Відповідно й необхідною й головною вимогою для закінчення війни з переможним для України результатом - є усунення від владного "корита" (про)російських агентів, мародерів, зрадників та колаборантів.
В разі ж збереження вище згаданої "публіки" на їхніх посадах, Україну, найімовірніше, чекає поразка, розвал, саботаж, стагнація та, згодом - цілковите знищення - або внаслідок чергового повномасштабного вторгнення рф-ії або/та внаслідок системної та послідовної антинародної владної політики, направленої на поступово деградацію й руйнацію України зсередини та поступове перетворення її на росію.
І якщо ви цього вперто "не помічаєте", і, натомість, нав'язуєте нам тут думку, що з росією, буцімто, "можна укласти мир", то хочете ви того чи ні, але ви "працюєте" в інтересах росії.
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28.06.2023 17:38 Відповісти
Все розумію, але не можу вже читати про наші втрати, серце не витримує!
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28.06.2023 18:20 Відповісти
Пропоную шукати вихід з цього півторарічного жаху, який не має хороших перспектив. "Переміріє", як ви написали, це не вихід, бо путлер захоче продовження потім. Потрібен стійкий і стабільний мир, і я впевнений,що є шляхи його досягнення. Головне, щоб правлячі еліти його хотіли... бо народ, насправді, давно цього хоче.
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28.06.2023 08:53 Відповісти
Гірше війни з росією може бути тільки "мир" з росією.
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28.06.2023 11:34 Відповісти
Допоки у владі "зелень" - агенти росії, - війну виграти буде важко, і ціна перемоги буде дорожчою для нас. "Зелень" в принципі не зацікавлена в перемозі України - але лише в капітуляції України, її розвалі, занепаді, перетворенні її на росію як не ззовні, так з середини. Без подолання агентів росії всередині України, нічого доброго для України не буде ніколи, за жодних "розкладів".
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28.06.2023 11:41 Відповісти
перевіряти мобільний біллінг в цій геолокації за останній тиждень і вирахувати наводчика
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28.06.2023 01:33 Відповісти
який наводчик може бути в С-300?

ці обстріли - тероризм мирного населення
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28.06.2023 06:27 Відповісти
Око за око, зуб за зуб - основний принцип любої війни, інакше будемо терпіти і надалі.
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28.06.2023 05:40 Відповісти
це - мінімум.

мусимо створити власне ЯО !
тільки так зможемо вижити, як Ізраіль
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28.06.2023 06:29 Відповісти
Творится геноцид українського народу ,на жаль влада навіть назвати речі своїми іменами не спроможня ,будь проклята нациська терористична росія і трусливий народ цього терористичного утворення.
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28.06.2023 06:08 Відповісти
В ответ надо построить больше стадионов,дорог и каждому жителю купить по барабану
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28.06.2023 06:21 Відповісти
+💯!

"сон розуму породжує ЗЄлєнських"
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28.06.2023 06:31 Відповісти
Теж не розумію, тільки й чутно- гроші на відновлення, план відновлення,а що, ми вже перемогли та війна скінчилася?якийсь треш відбувається в країні! Хочеться крикнути - яке відновлення?!!ви здуріли???б'ють кожного дня, вбивають людей, наслідки рашистських ударів страшні кожного дня!а ми відновлювати збираємось!!!
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28.06.2023 06:38 Відповісти
Так деньги же, большие деньги можно сп-ть. Они уже их и потратили в своих мечтах.
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28.06.2023 07:40 Відповісти
С 300 прилетела точно по наводке куда и хотели людоеды.
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28.06.2023 09:33 Відповісти
 
 