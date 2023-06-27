Внаслідок обстрілу Краматорська загинуло четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина. ФОТОрепортаж
Станом на 23:00 від влучання російської ракети у заклад харчування у центрі Краматорська загинуло четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина. Поранено 42 особи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генпрокурора.
Зазначається, шо в епіцентрі вибуху також опинились багатоквартирні будинки, торговельні приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди, у яких повилітали вікна, шибки й двері. Внаслідок влучання виникла пожежа.
Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 42 людини, серед яких 8-місячне немовля. Їм надається кваліфікована медична допомога.
Під завалами можуть перебувати люди - остаточна кількість жертв ще встановлюється.
Крім того, окупанти обстріляли приватний сектор с. Біленьке. Там внаслідок атаки зазнали поранень 5 місцевих мешканців, які увечері перебували у себе вдома.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
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Надіюсь пекло існує.
їх перевиховати не можливо, тільки знищити
Але обстріл Краматорську замість Краматорська не лише ріже слух, а є помилкою згідно змін https://www.radiosvoboda.org/a/30025623.html#:~:text=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82,%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%83%2C%20%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8E%2C%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%83. правил від 19 року :
..."закінчення -а ...зберігають назви населених пунктів чоловічого роду із суфіксами -ськ"...
Тобто, Краматорськ у родовому відмінку має бути Краматорська.
З росією в принципі не можна укладати жодних "мирних договорів", вона їх в принципі ніколи не виконує. Але такі договори дозволять росії посилюватися , вести приховану війну проти нас, непомітно розкладати нас із середини через своїх агентів.
Відповідно й необхідною й головною вимогою для закінчення війни з переможним для України результатом - є усунення від владного "корита" (про)російських агентів, мародерів, зрадників та колаборантів.
В разі ж збереження вище згаданої "публіки" на їхніх посадах, Україну, найімовірніше, чекає поразка, розвал, саботаж, стагнація та, згодом - цілковите знищення - або внаслідок чергового повномасштабного вторгнення рф-ії або/та внаслідок системної та послідовної антинародної владної політики, направленої на поступово деградацію й руйнацію України зсередини та поступове перетворення її на росію.
І якщо ви цього вперто "не помічаєте", і, натомість, нав'язуєте нам тут думку, що з росією, буцімто, "можна укласти мир", то хочете ви того чи ні, але ви "працюєте" в інтересах росії.
ці обстріли - тероризм мирного населення
мусимо створити власне ЯО !
тільки так зможемо вижити, як Ізраіль
"сон розуму породжує ЗЄлєнських"