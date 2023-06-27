Внаслідок обстрілу Краматорська загинуло четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина. ФОТОрепортаж

Станом на 23:00 від влучання російської ракети у заклад харчування у центрі Краматорська загинуло четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина. Поранено 42 особи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генпрокурора.





Зазначається, шо в епіцентрі вибуху також опинились багатоквартирні будинки, торговельні приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди, у яких повилітали вікна, шибки й двері. Внаслідок влучання виникла пожежа.





Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 42 людини, серед яких 8-місячне немовля. Їм надається кваліфікована медична допомога.





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Під завалами можуть перебувати люди - остаточна кількість жертв ще встановлюється.







Крім того, окупанти обстріляли приватний сектор с. Біленьке. Там внаслідок атаки зазнали поранень 5 місцевих мешканців, які увечері перебували у себе вдома.

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Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).