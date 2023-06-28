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Новини
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Зарано робити висновки про можливі загрози через перебування Пригожина в Білорусі, - Столтенберг

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що ще зарано робити будь-які висновки щодо можливих загроз Альянсу від перебування на території Білорусі лідера ПВК Вагнер Євгена Пригожина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що зараз ще зарано, щоб робити якісь остаточні висновки про наслідки того факту, що Пригожин прибув до Білорусі і, швидше за все, деякі з його загонів теж будуть розташовані в Білорусі. Зараз зарано про це говорити. Але ми стежитимемо за ситуацією і гарантуватимемо, що захистимо всіх союзників, особливо тих, країни яких межують з Білоруссю", - сказав Столтеньерг.

"Не повинно бути жодного непорозуміння щодо того, що ми готові захищати кожен сантиметр території НАТО. І цей месидж ми адресуємо будь-якому потенційному супротивникові, включаючи Москву та Мінськ", - запевнив генсек НАТО.

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Автор: 

Білорусь (7958) НАТО (6503) Столтенберг Єнс (1596) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+2
Зарано?!

Скоро буде запізно

Історія гарний вчитель, але в неї погані учні…
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28.06.2023 03:26
+1
Лукашенко: ядерное оружие на территории Республики Беларусь будет охранять частная военная компания

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28.06.2023 00:30
+1
З такими натівцями якесь чудо що пуйло ще не напав
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28.06.2023 01:20
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Лукашенко: ядерное оружие на территории Республики Беларусь будет охранять частная военная компания

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28.06.2023 00:30 Відповісти
Зарано?!

Скоро буде запізно

Історія гарний вчитель, але в неї погані учні…
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28.06.2023 03:26 Відповісти
Історія показує, що мало хто вчить уроки цієї самої історії.
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28.06.2023 05:40 Відповісти
Самолет Пригожина покинул Беларусь и направляется в сторону России. «Бизнес-джет Евгения Пригожина улетел из Мачулищ. В 22:39 Embraer Legacy 600 (рег. номер RA-02795) взлетел с военного аэродрома Мачулище и направляется в сторону РФ». «Беларускі Гаюн».

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28.06.2023 01:32 Відповісти
З такими натівцями якесь чудо що пуйло ще не напав
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28.06.2023 01:20 Відповісти
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28.06.2023 01:33 Відповісти
Проср4в Жєка шанс.... більше такої нагоди х7йло йому не подарує.....
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28.06.2023 02:11 Відповісти
Взяти владу виявилася для Пригожина не така вже й проблема. Проблема була в тому, що він цю владу втримати не зможе з 25 тисячами вагнерівців на всю рабію.
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28.06.2023 05:44 Відповісти
Легко зможе. Як тільки займе місце царя в головах кацапів - так все, влада його. А трішки незгодних можна знищити і тими 25 тисячами. Інша справа, коли цьому передуватиме декілька діб вседержавної анархії. От тоді так, і 250 тисяч недостатньо буде, коли кожний місцевий князьок відчує смак поживи.
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28.06.2023 08:25 Відповісти
Треба не казати про загрози а придушити режим терористів та війскових злочинців Кремля усім світом!
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28.06.2023 02:09 Відповісти
А хто зараз буде варити суп харчо в Ольгино. В Женьки поварьонка 3 центнера зелені забрали. Колись Ксюша собчак куролесила в політиці, то ФСБ забрало в неї 2 лями, віддали, коли покаялась ************.
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28.06.2023 03:59 Відповісти
Цікаво, до Берліну так само швидко дійдуть?
Мабуть ні: там Польща на шляху.
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28.06.2023 08:26 Відповісти
 
 