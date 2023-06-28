Зарано робити висновки про можливі загрози через перебування Пригожина в Білорусі, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що ще зарано робити будь-які висновки щодо можливих загроз Альянсу від перебування на території Білорусі лідера ПВК Вагнер Євгена Пригожина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що зараз ще зарано, щоб робити якісь остаточні висновки про наслідки того факту, що Пригожин прибув до Білорусі і, швидше за все, деякі з його загонів теж будуть розташовані в Білорусі. Зараз зарано про це говорити. Але ми стежитимемо за ситуацією і гарантуватимемо, що захистимо всіх союзників, особливо тих, країни яких межують з Білоруссю", - сказав Столтеньерг.

"Не повинно бути жодного непорозуміння щодо того, що ми готові захищати кожен сантиметр території НАТО. І цей месидж ми адресуємо будь-якому потенційному супротивникові, включаючи Москву та Мінськ", - запевнив генсек НАТО.

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