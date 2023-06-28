НАТО має надати Україні гарантії безпеки, поки вона не стане членом Альянсу, - прем’єр Бельгії Де Кроо

НАТО має надати Україні правомірні гарантії безпеки, поки вона не стане членом Альянсу.

Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є кристально зрозумілим, що одного дня Україна стане членом НАТО. Питання постає у тому, що ми будемо робити в час до цього моменту. У цей час ми маємо зробити дві речі. По-перше, створити добрі політичні рамки для продовження діалогу з нашими українськими друзями. По друге, - ми маємо надати необхідні гарантії з безпеки, і це питання з боку українців є очевидно правомірними", - зазначив бельгійський урядовець.

Де Кроо зауважив, що упродовж минулих місяців країни НАТО продемонстрували багато солідарності з Україною, але такої солідарності ніколи не буде достатньо. Саме тому союзники мають продовжувати допомогу для України, включаючи ту, що є необхідною на полі бою, а також у вимірі потужної політичної підтримки.

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