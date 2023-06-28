НАТО має надати Україні гарантії безпеки, поки вона не стане членом Альянсу, - прем’єр Бельгії Де Кроо
НАТО має надати Україні правомірні гарантії безпеки, поки вона не стане членом Альянсу.
Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Є кристально зрозумілим, що одного дня Україна стане членом НАТО. Питання постає у тому, що ми будемо робити в час до цього моменту. У цей час ми маємо зробити дві речі. По-перше, створити добрі політичні рамки для продовження діалогу з нашими українськими друзями. По друге, - ми маємо надати необхідні гарантії з безпеки, і це питання з боку українців є очевидно правомірними", - зазначив бельгійський урядовець.
Де Кроо зауважив, що упродовж минулих місяців країни НАТО продемонстрували багато солідарності з Україною, але такої солідарності ніколи не буде достатньо. Саме тому союзники мають продовжувати допомогу для України, включаючи ту, що є необхідною на полі бою, а також у вимірі потужної політичної підтримки.
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Просто из за идиотов у владі, НАТО нам не светит. НАТО это вообще не о войсках, это о стандартах. Там не может быть кумовства и коррупции. А зеля без них тоже не может.
Кравчук
Кучма
Ющенко
Янукович
Порошенко
Зеленський
... а також їх боси: Ахметов, Пінчук, Коломойський, Фірташ & решта общяка.
Геть здурів ?
"НАТА не на часі" (с) Ze-шапіто
Как можно надать то что нельзя сдержать?
Нет никаких гарантий кроме вступления в НАТО
ми воюємо, для нас вже не иснує ніяких гарантій бо ми або переможемо або нас знищать.
як у цю формулу захід намагається запхнути якісь там гарантії безпеки?
тому все що нам треба це 1. допомога ефективною зброєю, вчасна і масштабна 2. призначити день вступу України в НАТО - наступний день після того як росія підпише мирну угоду і визнає нашу перемогу, визнає наші кордони та визнає свою провину та свій обов'язок відшкодувати збитки які ще можна відшкодувати.