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НАТО має надати Україні гарантії безпеки, поки вона не стане членом Альянсу, - прем’єр Бельгії Де Кроо

кроо

НАТО має надати Україні правомірні гарантії безпеки, поки вона не стане членом Альянсу.

Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є кристально зрозумілим, що одного дня Україна стане членом НАТО. Питання постає у тому, що ми будемо робити в час до цього моменту. У цей час ми маємо зробити дві речі. По-перше, створити добрі політичні рамки для продовження діалогу з нашими українськими друзями. По друге, - ми маємо надати необхідні гарантії з безпеки, і це питання з боку українців є очевидно правомірними", - зазначив бельгійський урядовець.

Де Кроо зауважив, що упродовж минулих місяців країни НАТО продемонстрували багато солідарності з Україною, але такої солідарності ніколи не буде достатньо. Саме тому союзники мають продовжувати допомогу для України, включаючи ту, що є необхідною на полі бою, а також у вимірі потужної політичної підтримки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц виступає за гарантії безпеки Україні, але не за прискорений вступ у НАТО

Автор: 

Бельгія (418) НАТО (6503) членство в НАТО (1735) Александр Де Кроо (39)


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Топ коментарі
+6
Це наші двері в НАТО і ЄС

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28.06.2023 00:51
+3
Для початку, достатня кількість F-16 і томагавків була б непоганою гарантією.
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28.06.2023 00:54
+3
Знов звужуєте практично до нуля. На замку має бути написано:

Кравчук
Кучма
Ющенко
Янукович
Порошенко
Зеленський

... а також їх боси: Ахметов, Пінчук, Коломойський, Фірташ & решта общяка.
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28.06.2023 01:00
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Я выскажу своё мнение, но мне кажется такой вариант многие поддержат. Учитывая события - это НАТО должно просить чтоб мы в них вступили. А скорее даже наоборот, это НАТО должно просить чтоб их приняли в ВСУ
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28.06.2023 00:45 Відповісти
А нічого що більшість техніки якою ми воюємо їхня? а ********** взагалі всі їхні
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28.06.2023 06:29 Відповісти
Бред. Рашка никогда не нападет ни на одну страну НАТО. А вот с Украиной она готова воевать еще лет 100. Пока тут 3 миллиона человек не останется. А потом сказать, "смотрите какая территория с таким населением, мы можем ее себе забрать, они не вывозят."

Просто из за идиотов у владі, НАТО нам не светит. НАТО это вообще не о войсках, это о стандартах. Там не может быть кумовства и коррупции. А зеля без них тоже не может.
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28.06.2023 07:16 Відповісти
Це наші двері в НАТО і ЄС

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28.06.2023 00:51 Відповісти
Двері не того кольору
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28.06.2023 00:55 Відповісти
Знов звужуєте практично до нуля. На замку має бути написано:

Кравчук
Кучма
Ющенко
Янукович
Порошенко
Зеленський

... а також їх боси: Ахметов, Пінчук, Коломойський, Фірташ & решта общяка.
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28.06.2023 01:00 Відповісти
А що у твоєму списку роблять Порошенко і Ющенку

Геть здурів ?
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28.06.2023 07:37 Відповісти
Тільки двері мають бути зеленими і написано

"НАТА не на часі" (с) Ze-шапіто
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28.06.2023 07:38 Відповісти
Для початку, достатня кількість F-16 і томагавків була б непоганою гарантією.
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28.06.2023 00:54 Відповісти
Дурачок какой-то. Он не знает что гарантии безпеки пытаются всучить вместо вступления в НАТО? Или пытается обдурить.
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28.06.2023 03:07 Відповісти
Звичайно намагається обдурити. Якось ми вже отримали гарантії безпеки. Це було у Будапешті.
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28.06.2023 05:38 Відповісти
Каменем спротиву вступу до НАТО є вибудована гофмаршалом Гнусавого політична система. От він і носиться по Європі, шле пісьма, організовує "глобальні" посиденьки. І затягнув волинку про "гарантії". А пітекантропи -андрофаги всеодно будуть талдичити, ми гарантій не підписували.....
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28.06.2023 03:50 Відповісти
Надать или выполнять?
Как можно надать то что нельзя сдержать?
Нет никаких гарантий кроме вступления в НАТО
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28.06.2023 06:19 Відповісти
дядько здурів.

ми воюємо, для нас вже не иснує ніяких гарантій бо ми або переможемо або нас знищать.

як у цю формулу захід намагається запхнути якісь там гарантії безпеки?

тому все що нам треба це 1. допомога ефективною зброєю, вчасна і масштабна 2. призначити день вступу України в НАТО - наступний день після того як росія підпише мирну угоду і визнає нашу перемогу, визнає наші кордони та визнає свою провину та свій обов'язок відшкодувати збитки які ще можна відшкодувати.
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28.06.2023 08:18 Відповісти
Дядько слухає Зелю та йому вірить.
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28.06.2023 08:49 Відповісти
на цьому сайті обговорювати зеленського заборонено. тому коли коментуєте мої дописи не робіть пропозиції почати обговорювати те що під забороною.
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28.06.2023 09:08 Відповісти
Гараніі безпеки-це димова димова завіса поставлена Зелею. Йому потрібні гарантії, а вірніше золотий ярлик від Путлера на гауляйтерство в Україні.
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28.06.2023 08:48 Відповісти
ЭТО ПРАВИЛЬНО !!!
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13.12.2023 08:20 Відповісти
 
 