На випадок теракту на Запорізькій АЕС підготовлено план евакуацій жителів кількох областей, - Лубінець

Влада України підготувала план евакуації жителів кількох областей на випадок, якщо Росія вчинить теракт на окупованій Запорізькій АЕС,

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Омбудсмен заявив, що допускає реальну можливість теракту окупантів на Запорізькій АЕС.

Лубінець зазначає, що в разі російського теракту на ЗАЕС катастрофа торкнеться кількох областей. У кожному регіоні, за його словами, створено окремі штаби з евакуації, опрацьовано питання вивезення людей із зон радіусом у 30 і 50 км.

"Підготовлено всі медичні засоби та опрацьовано логістичні маршрути, де будуть розміщувати людей, як їх будуть довозити. У разі такої ситуації будуть залучені не тільки державні механізми, а й волонтерські групи", — сказав Лубінець.

Омбудсмен додав, що досвід Каховської ГЕС показав, що росіяни блокують евакуацію людей із постраждалих районів. "На захоплених територіях цивільні постраждають найбільше", — зазначив він.

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Нагадуємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що російські окупанти завершили підготовку до теракту на Запорізькій АЕС.