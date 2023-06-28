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Новини Війна
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На випадок теракту на Запорізькій АЕС підготовлено план евакуацій жителів кількох областей, - Лубінець

заес

Влада України підготувала план евакуації жителів кількох областей на випадок, якщо Росія вчинить теракт на окупованій Запорізькій АЕС,

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Омбудсмен заявив, що допускає реальну можливість теракту окупантів на Запорізькій АЕС.

Лубінець зазначає, що в разі російського теракту на ЗАЕС катастрофа торкнеться кількох областей. У кожному регіоні, за його словами, створено окремі штаби з евакуації, опрацьовано питання вивезення людей із зон радіусом у 30 і 50 км.

"Підготовлено всі медичні засоби та опрацьовано логістичні маршрути, де будуть розміщувати людей, як їх будуть довозити. У разі такої ситуації будуть залучені не тільки державні механізми, а й волонтерські групи", — сказав Лубінець.

Омбудсмен додав, що досвід Каховської ГЕС показав, що росіяни блокують евакуацію людей із постраждалих районів. "На захоплених територіях цивільні постраждають найбільше", — зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 29 червня у Запоріжжі відбудуться спеціальні навчання на випадок аварії на ЗАЕС, - ОВА

Нагадуємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що російські окупанти завершили підготовку до теракту на Запорізькій АЕС.

Автор: 

евакуація (2333) Лубінець Дмитро (610) Запорізька АЕС (1415)


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Топ коментарі
+28
О, спасиба, ясновельможному пану зеленскому, если бы не он - этого плана и не понадобилось бы
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28.06.2023 01:54
+14
Не переживайте. Адже клован "знає для себе" чому кацапи опинилися на ЗАЕС та замінували її.
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28.06.2023 05:14
+12
А как нес на пана Порошенко, мол ,я, зебил, в 14-ом Крым не сдал бы. Теперь молчит про сдачу, шо рыба об лед . А время идет, как и наближается время ответственности , за сдачу югов. Тупая некомпетентность не освобождает от ответственности. Бо жадiбне поглинання фастфудiвськоi канцерогенноi iжi, та як нiколи ii не бачив, не являеться тим фактором який дозволяе займати такий високий пост, щоби ним скористатися та попоiсти того фастфуду, бо окрiм цього ти ще вмiеш лишень стояти з протягнутою рукою перед захiдними партнерами. Мож кто меня поправит, при Порошенко тоже шла война, но он вошел в историю как реаниматор военной промышленности. Благодаря Порошенко имела быть возможность потопить кр. "маацквабад". А чем же ты войдешь в историю , окромя золотых яиц для армии и тупо асфальта для ************** продвижения кацапорды.
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28.06.2023 06:16
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О, спасиба, ясновельможному пану зеленскому, если бы не он - этого плана и не понадобилось бы
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28.06.2023 01:54 Відповісти
та що там якась евакуація!?
ось зекоманда в найкращих традиціях фашизму-рашизму підготувала план ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ Запоріжжя! типу, якщо бахне ЗАЕС, то просто перейменовуєш букву 'З' і вибуху, як і не було, бо не було такого міста, як Запоріжжя.

аналогічно, як в москалів: вибух не може статись, якщо є тільки хлАпок і задимлЄніє і тебе не звільнять, якщо існує висвАбАждєніє...
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28.06.2023 01:58 Відповісти
Тільки що один адвокат-антикорупціонер заявив, що ЗАЕС підірвуть..сьогодні...але він не вперше несе маячню.
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28.06.2023 02:09 Відповісти
Не переживайте. Адже клован "знає для себе" чому кацапи опинилися на ЗАЕС та замінували її.
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28.06.2023 05:14 Відповісти
Цікаве повідомлення з'явилось, що до гри навколо Тайваню долучились раха !?

Тайвань помітив два рашистські військові кораблі біля свого східного узбережжя у вівторок і відправив свої літаки та кораблі для спостереження, повідомило міністерство оборони острова.
У заяві пізно у вівторок міністерство оборони повідомило, що два фрегати пливли в північному напрямку біля східного узбережжя Тайваню, а потім «відійшли від нашої зони реагування» в південно-східному напрямку біля портового міста Суао, де розташовано великий тайванський військово-морський флот. база.
Збройні сили Тайваню направили літаки та кораблі для спостереження та активували ракетні системи берегового базування, додали в ньому, не надавши додаткових подробиць.
Російське агентство "Інтерфакс" у вівторок повідомило, що загін кораблів Тихоокеанського флоту Росії увійшов у південні райони Філіппінського моря для виконання завдань у рамках далекого морського переходу.
Тайвань приєднався до США та їхніх союзників у введенні широкомасштабних санкцій проти Росії після її вторгнення в Україну.
Демократично керований Тайвань, який Китай розглядає як свою власну територію, протягом останніх трьох років регулярно повідомляв про кораблі ВМС Китаю та літаки ВПС, які діють навколо острова, оскільки Пекін намагається висувати свої територіальні претензії.
https://www.reuters.com/world/taiwan-says-it-spots-two-russian-warships-off-its-east-coast-2023-06-27
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28.06.2023 06:03 Відповісти
На випадок теракту , то буде піздец готові вони.
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28.06.2023 06:06 Відповісти
так само ян в лютому 2022 року готові піонери срані
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28.06.2023 06:12 Відповісти
А как нес на пана Порошенко, мол ,я, зебил, в 14-ом Крым не сдал бы. Теперь молчит про сдачу, шо рыба об лед . А время идет, как и наближается время ответственности , за сдачу югов. Тупая некомпетентность не освобождает от ответственности. Бо жадiбне поглинання фастфудiвськоi канцерогенноi iжi, та як нiколи ii не бачив, не являеться тим фактором який дозволяе займати такий високий пост, щоби ним скористатися та попоiсти того фастфуду, бо окрiм цього ти ще вмiеш лишень стояти з протягнутою рукою перед захiдними партнерами. Мож кто меня поправит, при Порошенко тоже шла война, но он вошел в историю как реаниматор военной промышленности. Благодаря Порошенко имела быть возможность потопить кр. "маацквабад". А чем же ты войдешь в историю , окромя золотых яиц для армии и тупо асфальта для ************** продвижения кацапорды.
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28.06.2023 06:16 Відповісти
ЗЫ. даже не раскатывай губу. Залужный войдет в историю как победитель.
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28.06.2023 06:21 Відповісти
вава, це погроза?
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28.06.2023 07:18 Відповісти
це не некомпететність !!! це зрада України згідно оманських договорняків найвечичнішого ...







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28.06.2023 06:58 Відповісти
Я остолопу даю фору, мовляв некомпетентнiсть, як заспокiйливе. Най потiшиться, та вiдповiдати буде та як був би компетентним.
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28.06.2023 07:04 Відповісти
"я, зебил, в 14-ом Крым не сдал бы"

Ні. Там трохи не так було. Вон сказало: «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили».
То він мав на увазі всіх українців, бо йому і його шоблі вмирати нізя було! Бо хто б тоді, як верховний говнокомандуючий, командував вмиранням українців? )
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28.06.2023 09:38 Відповісти
Хорошо что Запад больше не вредит бизнесу и инвесторам,не распространяет слухи о возможной войне.
После эвакуации нескольких областей инвесторы просто хлынут в Украину.
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28.06.2023 06:53 Відповісти
«Чудово»((((
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28.06.2023 06:58 Відповісти
А чего не орать на весь мир об этом что бы ввели миротворцев ООН? Или проплаченая магате сказала что все норм, все помохали гривами и теперь разрабатывают план эвакуации?

Это как вообще? Срочно созвать, это ж не шутки, и без всяких рашек ввести туда контингент, поставить условие что за все отвечает рашка если они хоть рыпнуться.

Это уже не шутки, надо на весь мир трубить - магате проплаченая шлюха, опасность - международная.
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28.06.2023 07:11 Відповісти
Біля керма України завжди були як не Винниченко із Грушевським, то 95 квартал із Зе!
А треба Гітлеренка!
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28.06.2023 07:11 Відповісти
Око за око зуб за зуб /тільки в десятикратному обсязі/
Тоді будуть рахуваться з нами і поважать
Дуже жалкую не було у ная п'яного майора
Який ,,забув би здати з десяток атомних зарядів ''
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28.06.2023 07:42 Відповісти
А якщо якась секта «Шухевич Сінрікё» у годину пік у мацковському метрі шось зробить; там є станції, де по три лінії з'єднуються, та ще й забиті пасажирами, то це вплине на здатність кацапів підривати нашу інфраструктуру глобального значення? Та й вони теж мають АЕС/ГЕС/магістральні газопроводи з компресорними станціями тощо.
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28.06.2023 08:57 Відповісти
Чорнобиль форева
Такого більше нам не треба...
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28.06.2023 09:00 Відповісти
В першу чергу евакуюються «жителі» Банкової, а з іншими жителями все буде як під час ковіду - на них болт покладуть
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28.06.2023 09:09 Відповісти
от вам і зачистка тереторій під небесний ієрусалім.так і буде.нарік здав кацапам атомку щоб потім підірвать і вигнать хахлів ***** взасвіти.как вам серіальчік ?
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28.06.2023 09:40 Відповісти
Цікаво, а війська теж будуть евакуювати, з тих областей, разом з цивільними?
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28.06.2023 09:43 Відповісти
Эвакуироваться куда?притом несколько областей они хоть сами верят что пишут?
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28.06.2023 10:25 Відповісти
Евакуюйте дітей зараз , негайно !! Створіть літні табори в Буковелі наприклад . Робіть щось по людськи нарешті !
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28.06.2023 10:36 Відповісти
И куда вы дените столько народа.
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28.06.2023 10:59 Відповісти
Мабуть отримали уже від касапів підтвердження-попередження про запланований підрив ЗАЕС, якщо верещать з усіх прасок про евакуацію щоб зняти з себе відповідальність за майбутні жертви променевої хвороби.
Як зазвичай з цими зрадниками у ві-по керівництві України, упевнений, що про адекватну відповідь ніхто не думає і навіть не планує.
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28.06.2023 13:36 Відповісти
 
 