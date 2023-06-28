На випадок теракту на Запорізькій АЕС підготовлено план евакуацій жителів кількох областей, - Лубінець
Влада України підготувала план евакуації жителів кількох областей на випадок, якщо Росія вчинить теракт на окупованій Запорізькій АЕС,
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
Омбудсмен заявив, що допускає реальну можливість теракту окупантів на Запорізькій АЕС.
Лубінець зазначає, що в разі російського теракту на ЗАЕС катастрофа торкнеться кількох областей. У кожному регіоні, за його словами, створено окремі штаби з евакуації, опрацьовано питання вивезення людей із зон радіусом у 30 і 50 км.
"Підготовлено всі медичні засоби та опрацьовано логістичні маршрути, де будуть розміщувати людей, як їх будуть довозити. У разі такої ситуації будуть залучені не тільки державні механізми, а й волонтерські групи", — сказав Лубінець.
Омбудсмен додав, що досвід Каховської ГЕС показав, що росіяни блокують евакуацію людей із постраждалих районів. "На захоплених територіях цивільні постраждають найбільше", — зазначив він.
Нагадуємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що російські окупанти завершили підготовку до теракту на Запорізькій АЕС.
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ось зекоманда в найкращих традиціях фашизму-рашизму підготувала план ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ Запоріжжя! типу, якщо бахне ЗАЕС, то просто перейменовуєш букву 'З' і вибуху, як і не було, бо не було такого міста, як Запоріжжя.
аналогічно, як в москалів: вибух не може статись, якщо є тільки хлАпок і задимлЄніє і тебе не звільнять, якщо існує висвАбАждєніє...
Тайвань помітив два рашистські військові кораблі біля свого східного узбережжя у вівторок і відправив свої літаки та кораблі для спостереження, повідомило міністерство оборони острова.
У заяві пізно у вівторок міністерство оборони повідомило, що два фрегати пливли в північному напрямку біля східного узбережжя Тайваню, а потім «відійшли від нашої зони реагування» в південно-східному напрямку біля портового міста Суао, де розташовано великий тайванський військово-морський флот. база.
Збройні сили Тайваню направили літаки та кораблі для спостереження та активували ракетні системи берегового базування, додали в ньому, не надавши додаткових подробиць.
Російське агентство "Інтерфакс" у вівторок повідомило, що загін кораблів Тихоокеанського флоту Росії увійшов у південні райони Філіппінського моря для виконання завдань у рамках далекого морського переходу.
Тайвань приєднався до США та їхніх союзників у введенні широкомасштабних санкцій проти Росії після її вторгнення в Україну.
Демократично керований Тайвань, який Китай розглядає як свою власну територію, протягом останніх трьох років регулярно повідомляв про кораблі ВМС Китаю та літаки ВПС, які діють навколо острова, оскільки Пекін намагається висувати свої територіальні претензії.
https://www.reuters.com/world/taiwan-says-it-spots-two-russian-warships-off-its-east-coast-2023-06-27
Ні. Там трохи не так було. Вон сказало: «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили».
То він мав на увазі всіх українців, бо йому і його шоблі вмирати нізя було! Бо хто б тоді, як верховний говнокомандуючий, командував вмиранням українців? )
После эвакуации нескольких областей инвесторы просто хлынут в Украину.
Это как вообще? Срочно созвать, это ж не шутки, и без всяких рашек ввести туда контингент, поставить условие что за все отвечает рашка если они хоть рыпнуться.
Это уже не шутки, надо на весь мир трубить - магате проплаченая шлюха, опасность - международная.
А треба Гітлеренка!
Тоді будуть рахуваться з нами і поважать
Дуже жалкую не було у ная п'яного майора
Який ,,забув би здати з десяток атомних зарядів ''
Такого більше нам не треба...
Як зазвичай з цими зрадниками у ві-по керівництві України, упевнений, що про адекватну відповідь ніхто не думає і навіть не планує.