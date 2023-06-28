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Найманці ПВК "Вагнер" все ще перебувають на території України, - Пентагон

вагнер

За даними міністерства оборони США, війська ПВК "Вагнер" все ще перебувають в Україні, заявив прессекретар Пентагону Патрік Райдер.

Як Інформує Цензор.НЕТ, про це пише  СNN.

"Але з точки зору їхньої конкретної дислокації і того, чи можуть вони передислокуватися, я не збираюся спекулювати на цьому", - зазначив Райдер.

Райдер додав, що США не внесли жодних змін у позицію американських сил у відповідь на події в Росії.

"Ми не бачили нічого, що, з нашої точки зору, вимагало б від нас будь-яких вимушених коригувань", - повідомив прессекретар Пентагону.

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Автор: 

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