Авіація минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника
Минулої доби Авіація сил оборони завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 - по зенітно-ракетних комплексах ворога.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Також наші захисники знищили 6 розвідувальних БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 пункт управління, 2 зенітних ракетних комплекси "Бук" та 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар28.06.2023 10:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль