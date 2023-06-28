УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9991 відвідувач онлайн
Новини Війна
486 1

Авіація минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника

зсу,авіація

Минулої доби Авіація сил оборони завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також наші захисники знищили 6 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 пункт управління, 2 зенітних ракетних комплекси "Бук" та 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог безуспішно наступав на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, за добу - понад 30 бойових зіткнень, - Генштаб

Автор: 

авіація (4148) Генштаб ЗС (6723) ЗСУ (7637)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Соколики наши, бережи вас Бог
показати весь коментар
28.06.2023 10:41 Відповісти
 
 