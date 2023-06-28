Авіація минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника

Минулої доби Авіація сил оборони завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також наші захисники знищили 6 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 пункт управління, 2 зенітних ракетних комплекси "Бук" та 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог безуспішно наступав на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, за добу - понад 30 бойових зіткнень, - Генштаб